Una final previa a la jornada final. El Xerez Deportivo FC se la juega el domingo por la mañana en el San Pablo ante el Écija, que también necesita los puntos, y todo lo que no sea ganar significaría el adiós matemático de los azulinos a meterse en el 'play-off' de ascenso tras el previsible triunfo de Los Barrios ante el Guadalcacín. Como decía García Tébar, entrenador de los xerecistas, el pasado viernes, no hay cuentas ni cábalas: o ganar en Écija o adiós. No hay más.

Así, sin margen de error se presenta el Xerez DFC en esta penúltima jornada, lastrado por sus tres últimos partidos, en los que se quedó a cero: sin marcar en dos partidos en casa, el derbi con el Xerez CD y el pasado domingo con Los Barrios en superioridad numérica un buen rato, y noqueado en El Rosal por el líder (1-0). La sequía ha pasado factura, y de los tres puntos que el equipo azulino sacaba al quinto clasificado tras vencer en Espiel en la jornada 37 y era cuarto en la tabla, ha pasado a los cinco puntos que le separan ahora de la cuarta plaza tras el triunfo de ayer de Los Barrios.

Pero mirar atrás sirve de poco en el fútbol salvo para corregir errores y el Xerez DFC focaliza su atención y concentración en el San Pablo, porque tiene prohibido fallar para llegar con opciones a una última jornada en la que los enfrentamientos directos entre Algeciras y Los Barrios por un lado y Ceuta y Betis Deportivo por otro podrían favorecer los intereses de los azulinos, sobre todo tras la derrota de ayer de los caballas en Lepe, que comprime un poco más la ya apretada parte de arriba de la clasificación.

Pero si mirar atrás no sirve de nada, fijarse ahora en la última jornada tampoco sirve mucho porque todo pasa por sumar los tres puntos en Écija y colocarse con 74 en la tabla. Y no va a ser fácil, porque a las dudas que han aparecido en el cuadro xerecista justo cuando se había metido entre los cuatro primeros se une la necesidad que tiene el equipo astigitano de sumar para no verse arrastado a la División de Honor tras descensos y ascensos y la obligación de dejar el grupo en 20 equipos para la próxima temporada.

En efecto y como bien dijo García Tébar tras colocarse el Xerez DFC por primera vez entre los cuatro primeros después de golear al Conil en Chapín (3-0), lo difícil no es llegar sino mantenerse, y tenía toda la razón porque el parón de Semana Santa no sentó nada bien al equipo azulino: con el empate ante el Xerez CD el Sábado de Pasión, dos puntos en tres jornadas han frenado al equipo de Chapín, que necesita y está obligado a reaccionar ya.

Y ese es el objetivo, para el que no hacen falta discursos ni más cuentas que echar un vistazo a la clasificación. Hay que ir con todo a por todas en el San Pablo, salir con ambición del vestuario y dejar claro quién pelea por la gloria ante un rival que lucha por huir del infierno. Ya no hay medias tintas ni excusas porque es todo o nada, un partido a cara o cruz en el que los referentes o pesos pesados del vestuario deben asumir la responsabilidad, aparecer y tirar del carro.

En el equipo inicial, la duda es el estado físico de Adrián Gallardo, máximo goleador azulino y que la pasada semana tuvo que infiltrarse para poder jugar contra Los Barrios pese a no estar recuperado por completo de su lesión de hombro. Si es titular o aguardará de nuevo en el banquillo dependerá de cómo se encuentre el delantero isleño, porque no es un partido para reservar nada en el caso de que esté en condiciones de jugar de inicio.

Por lo demás, es posible el regreso de Joaqui al eje de la zaga junto a Robin Lafarge y Juan Gómez tiene opciones de volver al once inicial por la banda izquierda, con lo que Alberto Heredia pasaría a la derecha, esquema en el que Álex Colorado, Jorge Herrero y Antonio Jesús se disputarían una plaza acompañando a Adri Rodríguez, porque Bello y Casares son fijos junto al delantero centro, sea Adrián Gallardo o el Chispa Javi Tamayo.

Otra opción es, si Adrián Gallardo no es titular, que García Tébar opte por dejar a Tamayo en el banquillo, con lo que Casares ocuparía la posición más adelantada y habría hueco para otro mediapunta y así ganar en circulación de balón. Sea como fuere, lo que está claro es que los once de inicio han de ir a por el partido con determinación y ambición.

García Tébar ha convocado a los 19 disponibles, por lo que tendrá que hacer un descarte. Se desplazan los porteros Camacho y Juan Flere y los jugadores de campo Marcelo, Joaqui, Adri Rodríguez, Rodri, Robin Lafarge, Juan Gómez, Álex Padilla, Jorge Herrero, Álex Colorado, Heredia, Bello, Alberto Heredia, Antonio Jesús, Khalok, Javi Tamayo, Casares y Adrián Gallardo.

Mientras, en el Écija Balompié vuelve centrocampista Davilu después de tres jornadas ausente por lesión en el cuádriceps. El que es baja es el portero juvenil Adrián Rosa por problemas en una rodilla, con lo que jugará el otro juvenil, Fernando Montaño.

Alineaciones probables

Écija: Fernando Montaño, Mora, Manu Martínez, Iván Álvarez, Ángel del Pino, Cote, Adri Delgado, Chuli, Lopes, Carlos Fraile y Bubu.

Xerez DFC: Flere, Marcelo, Robin Lafarge, Joaqui o Rodri, Juan Gómez, Alberto Heredia, Adri Rodríguez, Álex Colorado, Bello, Casares y Adrián Gallardo o Antonio Jesús.

Árbitro: Muñoz Arjona (Granada).

Campo: San Pablo (domingo 11:30).