Francis, entrenador del Xerez DFC, ha comparecido este sábado en rueda de prensa previa al choque de su equipo contra el Vélez, encuentro de la penúltima jornada de la primera vuelta y primero de 2023. El técnico ha repasado la actualidad de su equipo, ha hablado de las bajas y de los fichajes que tienen que llegar en el mercado invernal, ha descartado a Marcelo y apunta que espera un partido "difícil" contra el conjunto malagueño.

El barbateño ha señalado que "la línea" a seguir es la de "los dos últimos partidos", en los que su equipo vencía a Sevilla Atlético y Utrera respectivamente en el tramo final de 2022. "Nos hubiera gustado seguir la competición, pero hay que mirar lo positivo y este tiempo les ha venido muy bien a los lesionados Rafa Parejo, Marcelo y Sergio. Los hemos recuperado, han sido dos semanas muy buenas de entrenamiento y con ganas de competición, que es la salsa de todo esto".

Francis ha incluido en la lista de convocados a Sergio Martínez y Rafa Parejo, pero no así a Marcelo, al que todavía ve falto de ritmo para entrar en una citación. "Esta semana es pronto, prácticamente lo está haciendo todo con el equipo, la evolución es buena y en las próximas semanas entrará", ha comentado. El míster ha citado a los 17 jugadores de la primera plantilla que tiene disponibles más el canterano Pepito.

El técnico ha hablado también de las salidas de Rifat y Edu Salles, de los fichajes que tienen que venir y del único hasta ahora que ha llegado, Lolo Garrido. En cuanto a los primeros, ha apuntado que "Rifat no estaba teniendo minutos, es un jugador joven y busca ese minutaje. Y en cuanto a Edu Salles, hemos valorado y creemos que ambas partes estábamos de acuerdo".

De Lolo Garrido ha añadido que dará un salto de calidad "totalmente, nos va a dar mucho, lo conocemos bien, está entrenando perfecto y viene a sumar" y de fichajes ha pedido paciencia: "El mercado está abierto y van a pasar cosas. No queremos traer jugadores por traer, hay que acertar y tener paciencia, estamos trabajando en conjunto y hay que tener tranquilidad porque hay que acertar".

Por último, del Vélez ha apuntado que "es un equipo que viene haciendo muy buenos años, está en buena dinámica, viene de ganar y nos tenemos que centrar en lo nuestro, sabemos la línea que tenemos que coger". El enttrenador azulino espera regalar a la afición el primer triunfo en casa de la temporada: "Está claro, todos estamos de acuerdo ahí, nos tenemos que centrar en lo nuestro, la línea a seguir es la de los dos últimos partidos y tener tranquilidad, que va a llegar todo".