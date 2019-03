García Tébar: "El fútbol ha sido justo con el Xerez DFC"

Andrés García Tébar, entrenador del Xerez Deportivo FC, subrayaba tras el partido que el equipo azulino, por juego y ocasiones, fue justo merecedor de la victoria en Coria: "Merecimos ganar el partido porque desde el minuto uno al minuto 90 hemos creído que podíamos hacerlo. Nunca nos hemos desanimado, lo hemos intentado de todas las maneras posibles y considero que, con un poco más de claridad, probablemente no habría hecho falta sufrir tanto hasta conseguir la victoria en los minutos finales".

El técnico albaceteño recalcaba las numerosas oportunidades de las que disfrutó el Xerez DFC: "Hemos tenido muchas ocasiones, algunas muy claras, pero en el global merecimos ganar como así ha sido. El fútbol ha sido justo con nosotros. Quiero felicitar a mis futbolistas porque sé que puedo ir con ellos a cualquier campo, siempre me van a competir, independientemente del acierto que tengan".

Además, García Tébar también destacaba el papel de la afición en el Estadio Guadalquivir: "Cuando nos falta el aliento, son los primeros que nos empujan y nos ayudan. El binomio jugadores-afición ha estado de diez".

Al igual que hizo con el penalti a favor del Ceuta en Chapín, el técnico xerecista no quiso entrar a valorar la acción del penalti de Rojas porque "me pilla muy lejos. Casares no es un futbolista que vaya al suelo si no hay contacto. El colegiado estaba tremendamente cerca y cuando lo ha pitado es porque habrá sido".

Del Coria, García Tébar destacaba que "si desconociésemos su posición en la tabla clasificatoria, no lo ubicaríamos donde está. Entiendo, creo y espero que puedan mantener la categoría".

Eso sí, el preparador xerecista reconocía que a su equipo le faltó puntería para cerrar antes el partido: "Necesitamos generar demasiadas ocasiones para materializar goles. Todos sabemos que el gol es lo más costoso, pero estamos haciendo muchas cosas bien. Desde mi llegada hemos sumado 14 de 18 puntos, llevamos cinco jornadas seguidas sin encajar gol y prolongamos una semana más la racha de partidos sin perder. Estoy muy feliz de poder trabajar con este grupo".