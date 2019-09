Jacobo, extremo del Xerez DFC, se reivindica con su doblete al Gerena

Jacobo Cornejo se convirtió el domingo en el segundo azulino en firmar un doblete esta temporada. El extremo jerezano le hizo dos goles al Gerena en La Juventud (3-0), mientras que su compañero Álex Colorado se los marcó al Antoniano (5-0) en la jornada inaugural de la competición también en La Juventud.

Disputaba su primer encuentro como titular, ya se había estrenado como anotador también ante el Antoniano -suma tres-, y demostró que puede tener un hueco en el once azulino. Fue uno de los mejores en la novedosa alineación que presentó por García Tébar ante el cuadro minero.

El joven extremo jerezano, que llegó al club el pasado verano procedente del San Fernando, confesaba feliz: "La verdad es que no me acuerdo de la última vez que hice dos goles en un partido y han llegado gracias a los compañeros. De no haber centrado tan bien no los hubiese marcado".

Sobre su titularidad, apunta que "todos tenemos claro que las temporadas son muy largas, hay que jugar muchos partidos y tenemos que estar todos metidos. Gracias a la directiva y al cuerpo técnico, que han hecho una buena plantilla, dan igual los cambios que se hagan porque todos estamos muy metidos y tenemos que continuar así".

Sobre el partido, destaca que "mostramos mucha intensidad durante todo el partido, sabemos que para conseguir el objetivo de estar arriba al final de temporada, debemos sumar siempre los tres puntos, especialmente en casa. Este triunfo ante la afición nos sirve para aumentar los ánimos de todos y para seguir ahí arriba enchufados".

El Xerez DFC ha disputado dos partidos como local -el del Écija no se disputó por la exclusión de la competición de los astigitanos- y en los dos ha goleado. "Marcamos tres goles pero podíamos haber terminado con un resultado más amplio. El Gerena ha competido bastante bien y ha luchado hasta el final".

Tras dos encuentros en La Juventud y dos triunfos, toca volver a Chapín dentro de quince días frente al San Roque de Lepe y todos tienen ganas de hacerlo y apuestan por mantener la misma versión. "Cuando cada día vamos a entrenar y vemos el aspecto que tiene, todos los compañeros comentamos lo mismo. Tenemos muchísimas ganas de jugar en Chapín, los que vienen de fuera nunca han tenido la oportunidad de jugar en ese estadio y todos estamos ansiosos por hacerlo".