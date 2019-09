Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, no le puso ni un pero en esta oportunidad al triunfo cosechado por su equipo ante el Gerena en La Juventud. El manchego valoró el gran esfuerzo de sus jugadores y el desgaste para "realizar un excelente partido" y aclaró los motivos por los que había realizado cinco cambios: "Los objetivos no se consiguen sólo con once jugadores, todos se tienen que sentir importantes".

-¿Qué le ha parecido el encuentro?

-Pocos peros hay que ponerle, esa es la realidad, aunque siempre seguro que hay cosas en las que tengamos que incidir. Estoy contento porque a nivel global, independientemente de que una parte haya podido gusta más que otra, hemos realizado un buen encuentro. Creo que tiene más valor porque a un buen equipo como es el Gerena lo hemos minimizado con nuestro gran partido.

-¿Qué destaca de su equipo en esta oportunidad?

-Hemos hecho lo que pretendemos y queremos, el fútbol se decide en las dos áreas y nosotros dominamos esas circunstancias. Luego, también tengo que felicitar a los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas, por el tremendo esfuerzo que han realizado. Presionamos ochenta de los noventa minutos en todas las zonas del campo, con el desgaste que eso conlleva. Las victorias refrendan la idea y la línea de trabajo por la que estamos apostando y, en muchas fases del partido, hemos tenido un fútbol vertical, profundo y atractivo. Repito, hemos hecho un excelente partido a nivel global.

-No suele realizar muchos cambios y esta vez ha introducido cinco, ¿por qué?

-Tengo claro que los cambios son tremendamente fundamentales. Esta semana leía al 'Cholo' Simeone y decía que a veces treinta minutos de calidad valen más que uno que juegue noventa. A los futbolistas que salen y aportan cosas hay que valorarles. Tenemos una muy buena plantilla, hay mucha igualdad en algunas posiciones y entiendo que con once jugadores es muy difícil conseguir un objetivo. En este caso, tengo claro que necesitamos a todos los futbolistas, aunque algunos tendrán más minutos que otros. Necesitamos que todos se sientan importantes, que estén activos y que participen. Desde ahí es más fácil todo, eso es mejor que tener un once fijo.

-¿Qué motivos le han conducido a hacer debutar a Héctor Pizana en la portería?

-Rotaciones no hago demasiadas. No llamaría a eso rotaciones, las entiendo cuando hay que jugar cada tres días o cuando se llevan veinte o veinticinco partidos de Liga. En este caso, lo que he hecho, es en función de lo que uno cree y piensa colocar al futbolista que estimo más correcto o adecuado para cada situación. Nosotros tenemos una ventaja en función del papel de los aficionados o de los periodistas, vemos trabajar a los jugadores cada día. Una de las cosas fundamentales para mí es saber calibrar y valorar los estados de forma de cada jugador y un poco lo que he comentado antes, entiendo que si pretendemos lograr algo hay que hacerlo desde la colectividad. Voy a contar con todos los que tengo pero sólo pueden jugar once primero y convocar a dieciocho.

-¿Significa eso que durante la semana estuvo Héctor mejor que Camacho para realizar el cambio?

-No, no... No dudo ni de Camacho ni de ningún jugador porque de lo contrario no le tendría conmigo. Los que están aquí es porque cuento con ellos, si hubiese alguno que no contase, no estaría. No tengo ningún problema con Camacho. Desde mi criterio futbolístico no hay muchas diferencias sobre el que debe jugar y de ahí la toma de decisiones, nada más. Camacho volverá a jugar seguro.

-Uno de los datos positivos que dejó el encuentro fue la portería a cero...

-Eso es algo que comento mucho con los futbolistas. Si no encajamos goles, tenemos más opciones de ganar porque, aunque juguemos un muy mal partido, es complicado que no tengamos dos o tres buenas ocasiones para materializar alguna. Hay una cosa que para mí es obvia, los equipos que defienden bien atacan bien. No conozco a ningún equipo que defienda bien y ataque mal, esa es la realidad. Desde ahí eres mucho más sólido y fuerte.