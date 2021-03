Javilillo, duda del Xerez DFC para defender el liderato ante el Antoniano

El Xerez DFC defiende el domingo (17:00) en el Municipal de Lebrija ante el Antoniano el liderato que cosechó tras derrotar al Conil por 1-0 en Chapín. Ese encuentro se lo perdió por problemas en el sóleo Javilillo y el extremo intenta recuperarse para estar el domingo ya a las órdenes de Pérez Herrera.

Los azulinos han cambiado este jueves su lugar de entrenamiento, tenían previsto hacerlo en Picadueñas, pero finalmente se ejercitaron en La Granja. Los xerecistas están ya centrados en un partido complicado y que encaran con la tranquilidad que les otorga la excelente racha de resultados, con ocho jornadas sin perder y sólo un empate.

El compromiso ante los de Rubio, que llegan apurados en la tabla, se lo pierde Bello, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones. El capitán azulino fue titular ante el Conil por la ausencia de su compañero Javilillo y ahora le tocará descansar. Ese puesto en el once será para Valenzuela o Manu Baeza si el almeriense no se recupera o no se encuentra al cien por cien.

El rival pide apoyo a la afición

El Antoniano, mientras, intenta sumar el mayor número de puntos para huir de las últimas posiciones de la tabla y llegar a la segunda fase con menos presión. Para ello, la directiva ha lanzado un comunicado en el que pide ayuda a la afición. A este encuentro no pueden acudir seguidores xerecistas porque aún no se pueden realizar viajes entre provincias.

En su nota, escriben: "¡No le deis la espalda, ellos nunca lo hicieron!. Bendito lema que quisimos adoptar para este temporada y que, de nuevo, viene como anillo al dedo. Después de nuestro enorme triunfo en tierras barreñas volvemos al Municipal lebrijano y por fin lo podemos hacer acompañados de los nuestros.

Para el partido que nos enfrentará al Xerez DFC tenemos que estar todos unidos, rodeados de nuestra masa social y de toda nuestra cantera, ya que como dice el refrán, de bien nacidos es ser agradecidos. Y son ellos los que más lo merecen. Los primeros, por ser los principales sufridores de esta pandemia nos azota, pero, a pesar de ello, se mantienen en el frente y los segundos porque son nuestra razón de ser y por ayudarnos en todo lo que hace falta, últimamente con la distribución de las papeletas de la rifa.

El aforo del Municipal se completará únicamente con nuestros socios y nuestra cantera antoniana, por lo que no se pondrán entradas a la venta. Somos una gran familia y la cantera es nuestro gran corazón. No sabemos si os merecemos, pero tenemos claro que os necesitamos. ¡Atleti, nunca camirás solo!".