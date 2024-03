Jesús Viloita se despide de los aficionados del Xerez DFC: "Me he dejado el alma"

Jesús Viloita cederá en breve el testigo de la presidencia del Xerez DFC a Sebastián Alonso de Medina, ganador en las elecciones celebradas hace unos días en la entidad azulina. El presidente saliente se ha despedido de los socios y seguidores del club en un vídeo que ha publicado el club, en el que pide el apoyo a la próxima directiva porque "remando todos juntos en la misma dirección podremos conseguir todo lo que nos propongamos".

En un vídeo en el que ha repasado los logros obtenidos por su junta directiva, Jesús Viloita ha agradecido el apoyo que "siempre he tenido" de sus compañeros de junta directiva, así como de "mi familia" y de "patrocinadores y colaboradores" de la entidad y ha lanzado un mensaje a los aficionados: "Rememos todos en la misma dirección porque juntos somos imparables y nuestro club no tiene techo".

Jesús Viloita entró como vicepresidente en la directiva que presidió por espacio de varios meses Ignacio de la Calle, con el equipo en Segunda RFEF. El dirigente presentó su dimisión tras la decisión de la junta de destituir a José Pérez Herrera al frente del equipo en la segunda campaña en esta categoría y Viloita se hizo con las riendas de la entidad. Bajo su presidencia, el primer equipo vivió el único descenso en sus diez años de historia y esta temporada pelea por regresar a Segunda RFEF.

Viloita se ha mostrado "muy orgulloso de haber defendido a nuestro club y de poder de representarlo. Lo he hecho lo mejor posible, siempre con la mayor ilusión acompañado por mis compañeros de junta directiva, agradecido a todos ellos por el apoyo que me han dado, a mi familia y todos los socios, patrocinadores y colaboradores. Me voy después de tres años habiéndome dejado el alma, con mis errores y aciertos, pero siempre buscando lo mejor para nuestro club. Si he hecho algo contra alguna persona o se ha sentido ofendido le pido perdón", explica.

Posteriormente, ha desgranado su gestión, recordando que por Chapín han pasado equipos de categoría profesional como "el Granada y el Málaga o el Real Madrid Castilla, tanto el filial como sus equipos de cantera. El club ha sido más atractivo para nuestros aficionados y nos ha servido para darnos más a conocer", apuntaba.

En materia de abonados, señala que "hemos aumentado el número de socios haciendo campañas más agresivas" porque "entendíamos que necesitábamos que nuestra masa social fuese creciendo" y también ha valorado el estado de la cantera: "Nos pusimos el reto de que las categorías base fuesen subiendo y asentándose. Hemos conseguido el ascenso del juvenil hasta División de Honor. Estamos orgullosos de una cantera que sigue creciendo con jugadores como Pepe Rincón, Chaves o Galafate, que se están asentando o abriendo paso en el primer equipo y otros jugadores que están en Segunda RFEF o Primera RFEF".

En otros apartados, valoró positivamente que cada socio tiene asignado su asiento en el estadio o que se puedan adquirir las entradas numeradas de manera online y que la entidad haya internalizado la contabilidad. Con respecto a la tienda, "el cambio ha sido brutal con Daro Sports, el diseño de la camiseta de Lola Flores nos ha dado un récord de ventas y sólo hay que pasarse por la tienda para ver la de productos que tenemos allí, ningún club de Tercera o Segunda RFEF dispone de un abanico como el que tenemos. Hemos mejorado muchísimo de los plazos de entrega y la la disponibilidad y hemos crecido muchísimo como marca, nombre y club".

Por último, en materia social comenta que bajo su presidencia se ha vuelto a visitar colegios y hospitales y ha tenido especial énfasis hablando del proyecto del Genuine, además de mostrarse ilusionado con las secciones del club, especialmente con el fútbol sala, del que dice estar "orgulloso" por la gran temporada que está realizando y "ojalá logren el ascenso".