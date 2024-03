Las claves del gran momento del Xerez DFC

La clara y convincente victoria sobre el Atlético Espeleño le ha supuesto al Xerez DFC afianzarse aún más en la cuarta posición y en zona de play-off de ascenso, poniendo tierra de por medio con la sexta que ocupa el Utrera. Los azulinos tienen seis puntos de ventaja sobre los sevillanos con 24 por disputar y aunque todavía les queda visitar el San Juan Bosco, la clasificación para el play-off está mucho más cerca que jornadas atrás.

Los resultados de la 26ª jornada fueron propicios para el equipo que dirige David Sánchez. El Ceuta B, quinto en la tabla, empataba en casa del tercero, un Pozoblanco que ya suma una vuelta completa sin perder; el Utrera perdía contra todo pronóstico ante el Cabecense, colista de la categoría; el Córdoba B, rival este domingo de los azulinos, no pasaba del empate en Bollullos; y sólo el Puente Genil sumaba de tres derrotando al líder Xerez CD.

El XDFC no podía fallar y no lo hizo, completó quizá el mejor partido de la temporada en casa junto con el del Ciudad de Lucena y aumentó la renta a seis puntos, una distancia no definitiva, pero sí tranquilizadora y que le permite tener algún margen de error. Además, la tercera plaza está igualmente a seis puntos, otro reto para los de David Sánchez.

Con su victoria frente al Atlético Espeleño, el equipo azulino ha igualado la mejor racha de la temporada. En efecto, los xerecistas atraviesan por un gran momento y han logrado tres victorias consecutivas por segunda vez este curso. Ciudad de Lucena, Gerena y Espeleño han sido las víctimas de un equipo que además vuelve a ser contundente en su propia área, dejando la portería a cero en las tres últimas jornadas.

El Xerez DFC ha calcado en las últimas cinco semanas la mejor racha de la temporada, que protagonizó entre las jornadas 11 y 15, en las que sumó 13 puntos de 15 posibles. Inauguró la serie venciendo en Chapín en el derbi contra el Xerez CD, se dejó dos puntos en casa contra el Ceuta B (1-1) y encadenó tres triunfos seguidos contra Cabecense (0-4), Cartaya (2-0) y Conil (0-1).

El paralelismo es evidente, ya que los de David Sánchez vuelven a sumar 13 de 15 en las últimas cinco jornadas: victoria ante el Coria (4-2), empate en Ayamonte (1-1) y triunfos contra Ciudad de Lucena (2-0), Gerena (0-1) y Espeleño (3-0). El reto es ir a por la cuarta consecutiva en el Nuevo Arcángel; mejor escenario, imposible.

Una derrota en 17 partidos

De menos a más. Así ha ido la temporada del Xerez DFC, cuyo entrenador y plantilla fueron muy criticados a principios de liga cuando los resultados no acompañaban. Pero los números están para algo y son muy significativos, hasta el punto de que el equipo ha completado una vuelta en la que sólo sufrió una derrota, en La Palma el pasado 11 de febrero.

Para encontrar la anterior hay que remontarse hasta la novena jornada en Espiel, un 0-1 que supuso un antes y un después en la entidad. Fue la semana en la que Edu Espada, por entonces director deportivo de la entidad, destapó la caja de los truenos con unas declaraciones 'calentitas' que días después le costaron el puesto.

A partir de ahí y hasta la derrota en La Palma, el equipo de David Sánchez sumó 11 jornadas sin perder, aunque viéndose lastrado por cuatro empates consecutivos. Tras caer en terreno condal, los azulinos suman ahora cinco partidos sin perder y la racha es de nuevo positiva y ascendente. En esta vuelta casi completa sin perder, el Xerez DFC ha sumado un total de nueve victorias, siete empates y una única derrota, logrando 34 puntos de 51 posibles.