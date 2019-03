Juan Gómez, defensa del Xerez DFC, se reencuentra con su pasado en Coria

Juan Gómez, centrocampista del Xerez DFC reconvertido a lateral izquierdo, llegó al equipo azulino el pasado verano procedente del Arcos sin hacer ruido. Era imprescindible para Pepe Masegosa y lo es ahora para Andrés García Tébar. Es de los futbolistas que más encuentros ha disputado, 29, los mismos que Joaqui, y sólo dos menos que Adri Rodríguez, que es el que más juega. Terminó enfadado con el empate ante el Ciudad de Lucena pero ya sólo piensa en el compromiso del domingo.

La cita será especial para él. Se reencontrará con su pasado en el Guadalquivir ante el Coria. El xerecista militó en la campaña 12/13 en la entidad amarilla y su paso por el club fue exitoso. Su equipo terminó tercero, con 68 puntos por detrás de Córdoba B y Algeciras, disputó la fase de ascenso a Segunda División B -superó una eliminatoria con el Calahorrra y cayó en la segunda ante el Poblense-, jugó 29 partidos y anotó 12 goles, su mejor cifra en categoría nacional. El entrenador de los sevillanos era Mariano Suárez.

El azulino confiesa que "fue una buena temporada, recuerdo con mucho cariño mi paso por ese club. Jugaba de mediapunta y las cosas me fueron bastante bien. Me rompí el menisco y me recuperé en menos de un mes, todos estábamos implicados y todos queríamos jugar".

Además, resalta: "Tanto me tira ese equipo y ese campo, en el Guadalquivir da gusto jugar, que cada vez que puedo voy a ver partidos allí, Coria me pilla muy cerca de mi pueblo, Aznalcazar. Volver siempre me agrada y no me gustaría que descendieran".

De todos modos, tiene claro que el domingo sólo les vale ganar. "Están peleando por no descender y en su casa lo dan todo pero necesitamos los tres puntos. En la segunda vuelta, los equipos de abajo aprietan más pero debemos confiar en nuestro equipo. Fuera de casa estamos haciendo bien las cosas y toca encarar el partido con la máxima ilusión".