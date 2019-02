"El máximo responsable de esta situación soy yo pero no me planteo dimitir"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, admitió en rueda de prensa el mal partido que hizo su equipo ante la Lebrijana, asumió toda la responsabilidad, no piensa en la dimisión y cree que aún es posible engancharse a la parte alta de la tabla.

–¿Qué valoración hace del empate ante la Lebrijana?

–Hicimos un partido muy espeso, con escasas ideas en cuanto a jugar en campo contrario. Quizás haya sido el peor partido de los últimos meses en cuanto a intensidad, desborde, ocupación de espacios, circulación de balón. Fue un querer y no poder. No estuvimos afortunados y esto pasa en el fútbol, hay que reponerse.

–¿Qué ha fallado para no superar al rival?

–El problema no ha sido la falta de intensidad, empezamos dominando. Creo que el problema estuvo en que no tuvimos circulación de balón, nos faltó profundidad en los pases, no tuvimos desborde en situaciones de uno contra uno, tuvimos poco ritmo...

–¿Cómo ha visto al rival?

–Ha hecho su trabajo, le doy el mismo valor que al Arcos, que también se llevó un punto de aquí. No ha hecho nada excepcional, ha hecho cosas que hacen muchos equipos de Tercera, encerrarse para intentar sacar puntos. Imagino que estarán satisfechos con el 0-0.

–¿Qué porcentaje de culpa tiene el entrenador en este resultado y qué porcentaje los jugadores?

–El entrenador tiene toda la culpa siempre, el porcentaje de la culpa de todo lo que no se consiga es del 100% del entrenador. El máximo culpable y el único responsable soy yo y entiendo la ofuscación de los aficionados, cada uno puede dar su opinión. No me queda otra que trabajar e intentar hacer las cosas bien para mejorar. No siempre salen las cosas en el fútbol, nos hemos atascado con el balón y otras no estuvimos acertados de cara al gol, opciones tuvimos. Ante eso, no cabe otra cosa que tener más tranquilidad y analizar en qué aspectos podemos mejorar.

–¿Se plantea dimitir después del enfado de la grada?

–No. Soy un trabajador, esta es mi profesión y no me queda otra que asumir las críticas e intentar hacerlo lo mejor posible para que los jugadores lo hagan lo mejor posible, no hay más recorrido.

–¿Han hablado con usted después del partido la directiva o el director deportivo?

–No, han bajado al vestuario pero no hemos hablado de mi situación, no lo vería ni normal.La directiva y el director deportivo creo que están haciendo un magnífico trabajo y no lo digo ahora, lo dije hace quince días, hace un mes y en verano. Ellos tendrán que tomar las decisiones que tengan que tomar, no entro ni salgo en eso. La afición la ha tomado con ellos creo que producto de la frustración que mueve el fútbol más que de una situación que pueda ser racional.

–¿El partido del Ceuta ahora sí que es una final?

–Habrá que plantearlo de una forma diferente a este. Las sensaciones no eran las esperadas y el resultado, tampoco. Ahora, hay que aguantar el tipo, analizar todo lo que hemos hecho y ver en qué me he equivocado. A partir de ahí, hay que trabajar para mejorar y revertir la situación.

–El XDFC se queda a siete puntos del cuarto, ¿es posible aún luchar por el ascenso?

–Siete puntos me parece una cifra bastante alcanzable, incluso si fuera mayor la diferencia. Hay equipos con los mismos puntos que nosotros y otros incluso con menos que están convencidos que se van a meter en promoción. Este partido ha sido desastroso pero la situación no la veo tan tan dramática y trágica.