Oca, capitán del Xerez DFC: "Queremos certificar el play-off cuanto antes y quedar lo más arriba posible"

Antonio Oca, capitán del Xerez DFC, vio el domingo ante el Espeleño la luz al final del túnel. El central azulino no ha tenido suerte esta temporada con las lesiones y desde el inicio del curso ha estado lastrado por problemas musculares que le han impedido jugar todo lo que estaba llamado a disputar. Frente al cuadro cordobés reapareció en la segunda mitad tras dos meses y medio en el dique seco, ya que había disputado sus últimos minutos en Pozoblanco el pasado 14 de enero. Se muestra feliz, con ganas y es ambicioso de cara a este tramo final de temporada.

El azulino confiesa que "por fin he visto la luz al final del túnel, esperemos que ya no me lesione más. Ahora mismo, me siento un poco pesadete porque llevo dos meses y medio sin competir. Estoy cogiendo carga de trabajo, las sensaciones son buenas y estoy muy contento con el regreso. El tramo final de liga es lo más importante de la temporada, a ver si tenemos suerte, mantenemos esta rachita que llevamos y quedamos lo más arriba posible ".

En este largo tramo de competición en el que no ha podido disfrutar de lo que más le gusta lo ha pasado "muy mal, por eso estoy tan contento. Cuando estás lesionado, te sientes un poco desplazado, aunque tanto mis compañeros como el míster me han apoyado bastante, han estado muy encima y me han hecho partícipe de todo. Pero es que cuando no entrenas con el grupo no te sientes tan integrado". Y ahora lo que pide es que "no me lesione más para recuperar mi nivel. Me hizo mucho daño lesionarme otra vez cuando mejor estaba y cuando más confianza tenía. Son cosas de la profesión. No estaba acostumbrado a estar tanto tiempo lesionado y ha sido bastante duro. Psicológicamente te afecta, te hace más fuerte y vuelves con más ganas. En ese sentido, me ha ayudado mucho Juan, nuestro psicólogo. Está claro que desde fuera se sufre mucho más, pero ahora lo que importa es el equipo, que está bien y ya no podemos bajar el listón".

Córdoba B "El partido va a ser complicado, es un filial y es capaz de lo mejor y de lo peor; en el Pedro Garrido me gustó mucho"

David Sánchez repite una y otra vez que el partido a partido es su único objetivo y en el vestuario el menaje ha calado. Hasta los veteranos como Oca resaltan que "estamos centrados en el encuentro con el Córdoba B, que va a ser muy complicado, aunque nos beneficia jugar en el estadio, es mejor que hacerlo en la Ciudad Deportiva. Es bueno para los dos equipos, pero ya sabemos que un filial es capaz de lo mejor y de lo peor y aquí en el Pedro Garrido me gustó mucho. Creo que llevan una rachita de empates y les está costando ganar y hay que aprovecharlo, pero para esto tendremos que estar al 120% y hacer las cosas como las estamos haciendo en estos últimos partidos. En el vestuario no hablamos del calendario ni de su el siguiente partido es el derbi".

Pero sí que hablan de los objetivos que se marcan hasta el final de temporada en los ocho partidos que restan. "Nuestro reto ahora mismo es atar cuanto antes el play-off y quedar lo más arriba posible. Si ganamos en Córdoba, después del tropiezo del Pozoblanco con el Cabecense todo se va a ajustar mucho porque los tenemos que recibir, y la tercera plaza está ahí. De todos modos, lo que nos importa es el encuentro del domingo. Lo que queremos es certificar lo antes posible el play-off y luego, a partir de ahí, intentaremos quedar lo más arriba posible. Quedan muchos puntos. Lo que tenemos claro es que hay un grupo importante de equipos que peleamos por el play-off y el que se despiste se puede complicar".

Seguro "No he visto a ningún equipo mejor que el nuestro, pero nuestra plantilla es corta y en algunos momentos fuimos irregulares"

Y es que Oca es de los que piensan que su equipo "es de los que mejor juego hace. Ahora mismo, estamos muy seguros y, sinceramente, he visto muchos partidos desde fuera y otros desde dentro y no he visto a ningún equipo mejor que el nuestro. Nuestro gran problema ha sido que la plantilla es corta y que también que en algunos momentos fuimos irregulares. Cuando nos hemos enfrentando a los de arriba, hemos competido y fuimos superiores. Lo malo es que luego nos faltó regularidad para no tropezar en Coria, Espiel, La Palma o Ayamonte. De todos modos, Xerez CD, Lucena, Puente Genil, Ceuta B o Utrera también tienen buenos equipos, hechos para pelear por los puestos altos".

De cara al play-off siempre se dice que tienen más opciones los equipos que van de menos a más y eso es lo que le está sucediendo a su equipo. A sus 32 años, ha vivido experiencias en ese sentido "de todo tipo, pero es cierto que suele pasar. Recuerdo haber terminado primero o segundo y llegar al play-off con la flechita para abajo y al revés. Ahora mismo, llevamos una serie de partidos en los que estamos siendo nosotros mismos, somos más regulares y esa es la línea a seguir. A partir de ahora, está claro que hay que ganar, pero si no se puede ganar, hay que empatar y no podemos dejarnos puntos con los rivales de la parte baja".

Elecciones "Sebastián fue al vestuario con Bello, nos transmitió tranquilidad, nos pidió mantener la misma línea y nos dijo que ellos está para sumar y para ayudarnos"

"Nosotros ahora mismo -prosigue- estamos en un buen momento y, como dice el míster, no hemos tocado techo, mientras que otros rivales ya lo han alcanzado y no van a más. Nuestra línea es buena y hay que mantenerla. Afrontamos un ciclo de tres partidos, Córdoba B, Xerez CD y Ceuta B, en los que hay que sacar el mayor número de puntos posibles para estar lo más arriba posible. Si podemos ser terceros, lo vamos a intentar. Es una pena que tanto Xerez como Lucena estén ya muy lejos, quedan pocos puntos para alcanzarles".

La pasada semana finalizó el proceso electoral y todos "estamos más tranquilos. El míster nos ha intentado aislar, pero es normal que estemos un poco pendientes de las candidaturas, al fin y al cabo es tu trabajo. Ha ganado Sebastián y tenemos que apoyarlo y estar unidos. Hasta el miércoles no fue nombrado presidente y esperó para hablar con nosotros. Jesús Viloita se despidió y Sebastián fue al vestuario con Bello y nos transmitió tranquilidad, nos dijo que están con nosotros y nos ha pedido que mantengamos esta línea en la que estamos, que ellos está para sumar y para ayudarnos en lo que necesitemos".