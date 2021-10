"Fuimos muy superiores a ellos, en la primera parte rozamos la excelencia"

Juan Manuel Rodríguez, indignado: "El Xerez ha marcado dos goles que se los han dado"

Juan Manuel Rodríguez, técnico de Las Palmas Atlético, centró su atención en el colegiado y criticó su actuación. Bajo su punto de vista, "la primera parte fue igualada, sin muchas situaciones de peligro" y en la segunda, "ellos entraron mejor y había que pararlos, pero apareció un gol que juzguez ustedes porque si lo hago yo, que me estoy mordiendo la lengua... Los dos goles hay que analizarlos. El primero es lamentable y el segundo llega en una jugada que él me corta a mi favor. No pita la falta, la jugada va al interior mío y cuando se queda solo sí pita la infracción. Ya empezamos con el cabreo, se tienen que piatr las jugadas en las dos áreas, no es una sóla. Y, a los dos minutos llega el penalti. Hay un salto y no hay nada. No pita nada y para la jugada cuando mi jugador se va solo. Si alguien ha ganado aquí el partido ha sido el público, lo tengo muy claro. No tenemos suerte con este señor, que nos ha pitado tres veces y las tres los hemos perdido. Los chicos han hecho un esfuerzo y hay que ser justos. Estoy muy cabreado, si se pierde se pierde, pero no me gusta lo que he visto. El público no puede mandar en un partido y le felicito porque ha estado encima, eso engrandece y las cosas suceden. El Xerez ha ganado porque ha marcado dos goles que se los han dado. Felicito al Xerez por haber marcado esos dos goles, hizo méritos, pero nos hemos sentido perjudicados".