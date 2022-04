"Lo más importante era ganar al Tamaraceite de cualquier manera y no fue fácil"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, sabía que el encuentro ante el Tamaraceite sería complicado y se mostró feliz tras el triunfo. Lo valoró de forma especial y destacó el gran esfuerzo que habían hecho sus jugadores para no perder la calma y creer hasta el final. Igualmente, resalta la importancia de tener el objetivo prácticamente atado y no quiere hacer cábalas y mirar hacia arriba cuando aún restan doce puntos por disputarse.

–El abrazo al final del partido entre todo el cuerpo técnico resume el partido...

–Había mucha tensión. La semana de trabajo fue dura, teníamos bajas de jugadores importantes que podíamos necesitar por el tipo de partido que era y por el rival y todo se acumula. Sabíamos que el equipo iba a tener que realizar un gran desgaste y lo ha hecho. El equipo lo merecía, no tanto en cuanto a juego porque hay que ser autocríticos, pero sí en cuanto a entrega, intencionalidad y querer ganar. Hay que alabar esa aptitud, ya que en ningún momento dejamos de intentarlo pese a algunos desaciertos individuales en controles o pases fáciles. Todo era fruto de la necesidad de vencer para dar un paso importante. Desde el banquillo les alentamos para que no dejasen de creer ni de insistir y se logró la victoria para dar un paso importante de cara al objetivo fundamental, que es un gran triunfo para nosotros en esta temporada.

–La permanencia, aunque no es matemática, sí es virtual...

–Los tres puntos eran muy importantes por todo, también nos sirven para refrendar nuestra dinámica. Encadenamos ya ocho partidos sin conocer la derrota y con otra portería a cero. Además, no hay que desmerecer al rival, sabíamos a qué equipo nos enfrentábamos. He felicitado al míster del Tamaraceite antes y después del encuentro porque es de los equipos que mejor fútbol hace y tiene en sus filas jugadores que han estado en Segunda A. Tienen calidad y se han sentido cómodos en un campo de césped y de grandes dimensiones. El calor ha hecho estragos, nos han exigido y las ansias de ganar también afectan. Había jugadores que estaban sin fuerzas y no por estar mal físicamente sino porque no hemos parado de apretar y de intentarlo y de vernos obligados a replegar. Eso igual no es tan bonito de cara al aficionado, pero desde el banquillo se aplaude porque requiere un gran desgaste y nos permitía que el rival apenas generase peligro. Ese esfuerzo y esa solidaridad colectiva nos ha dado estos tres puntos importantes.

–¿Entiende los pitos de una parte de la grada cuando el gol no llegaba?

–Lo entiendo porque forma parte del fútbol. Desde la grada se ve todo sencillo, se ve cómo se fallan controles o pases asequibles y se comprueba cómo la presión no es efectiva. De todos modos, esta vez necesitábamos el apoyo de la afición por este recorrido que traemos, porque lo importante era ganar de cualquier manera, y lo hemos tenido. En la primera parte de la temporada, jugábamos muy bien y perdíamos y nos hemos adaptado, ahora no lo hacemos tan bien y ganamos, damos prioridad a competir bien y a sumar puntos porque es lo que necesitábamos. Lo queremos todo, jugar bien, golear y ganar, pero es difícil para todo los equipos. Sólo hay que echar un vistazo a los empates que hay en el grupo. Desde dentro, le damos el valor que tiene a esta racha, aunque parte de la afición se frustre por los fallos individuales provocados por la ansiedad de querer hacer las cosas bien. El calor también ha sido insoportable.

–El 'play-off' está ahora más cerca que el 'play-out'...

–Hace unos meses nos marcamos el objetivo de ir restando puntos a corto plazo y de no pensar más allá. Nuestro objetivo era la permanencia y no hacíamos cábalas ni las hacemos. A falta de doce puntos, estamos en una situación tranquila y eso tiene mucho mérito después de las dificultades que vivimos en la primera vuelta. Tuvimos lesiones de nuestros delanteros y de los centrales, expulsiones, hubo partidos que merecimos ganar y los perdimos... Insisto, desde dentro, le damos mucho mérito. En todo momento, este grupo supo sobreponerse anímicamente a muchos palos duros.