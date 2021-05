Dimas Carrasco: "Nos ganaron con oficio"

Dimas Carrasco, técnico del Ciudad de Lucena, lamentó la falta de gol de su equipo. "La primera parte fue nuestra, no estamos acostumbrados a generar y no marcar, y en la segunda nos entró la desesperación cuando ellos marcaron. Nos ha faltado ser más contundentes en defensa porque si no lo eres sucede esto, no se pueden cometer estos fallos en un 'play-off'. Después de 2-0, el partido ya se acabó. Queda una tercera oportunidad y hay que resetear". Bajo su punto de vista, "el fútbol lo marcan los detalles y hay veces que te sonríen y otras, no.Ellos marcaron y la nuestra clara de Gallardo se fue al palo. Insisto, creamos ocasiones y tuvimos personalidad, pero nos faltó contundencia defensiva. No hemos sido capaces de ganarles en ninguno de los dos partidos y este año lo van a conseguir. Tienen un gran equipo, con mucho oficio".