Peréz Herrera defiende su teoría del "partido a partido" en el Xerez DFC

El Xerez DFC de José Pérez Herrera abre la Liga este domingo en Chapín ante el Rota, en un atractivo encuentro por las connotaciones que lo rodean. El técnico jerezano se muestra tan optimista como comedido, destaca el potencial del rival, el plus de motivación con el que van a llegar al Municipal los ex xerecistas y no se marca objetivos a corto plazo. Su lema, partido a partido y mejorar, mejorar y mejorar con el paso de las jornadas.

Sobre el inicio de la Liga, admite que "teníamos ganas ya. Llevamos mucho tiempo esperando la competición, aunque nos quitamos un poco esa sensación con la Copa RFAF. Tenemos ganas de jugar en Chapín, ante nuestra afición, aunque podrá entrar poca y con ganas de que todo salga bien y salgamos contentos".

La planificación de la Copa RFAF condicionó la pretemporada del equipo pero también tuvo aspectos positivos. "Nos sirvió para competir, coger sensaciones y para saber que son partidos en los que lo tienes que dar todo, estar muy concentrado, y en los que los pequeños detalles hay que mirarlos porque cualquier error condiciona un resultado".

A pocas horas del inicio de la competición, sus sensaciones son "positivas por la actitud del equipo. Desde el primer día que llegamos hasta hoy la predisposición, las ganas y la conducta son impecables. Los jugadores están asimilando los conceptos y las ideas muy rápidamente y eso nos da tranquilidad. El equipo sabe lo que tiene que hacer, lo tiene bien asimilado, bien interiorizado, y si seguimos en esa línea a la larga nos dará muchos frutos".

El Rota cuenta con siete jugadores que han pasado por el Xerez DFC y eso "motiva. Es uno de los equipos más jerezanizados de los últimos años, con muchos jugadores de aquí o que han pasado por este club y eso repercute a nivel motivacional. Se van a tomar el partido como un derbi. Los jugadores saldrán motivados por el hecho de demostrar que pueden estar en este club o que pueden volver o quieren estar. Ese pique sano siempre va a existir. Sabemos cómo van a venir, tienen un gran equipo, con grandes futbolistas, un gran técnico de Jerez y además está el aliciente de jugar en Chapín y en su ciudad".

El Xerez DFC siempre parte como favorito a pelear por el ascenso. El discurso ha cambiado esta temporada, Pérez Herrera no quiere que su equipo cargue con una presión extra: "La presión debe ser interna, la tenemos con nosotros mismos. Nosotros sabemos dónde estamos y en lo que queremos llegar a convertirnos. Hablar hoy de posiciones o logros deportivos es inútil, es irte más allá de lo que puedes controlar. Nos vamos a centrar en el presente, en el partido del domingo, ese es el objetivo primordial".

Además,añade que "nos caeremos pronto si pensamos ahora en lo que puede pasar dentro de siete meses. Hay plantillas que, a priori, pueden ser más fuertes, y otras que están ocultas y que pueden dar la sorpresa y meterse en la pelea. Hay que tener los pies en el suelo y ser coherentes. Cualquiera te puede ganar si te relajas, tenemos que centramos en mejorar cada día, en crecer, en corregir los errores y en saber levantarnos en los momentos difíciles".

Sólo 800 aficionados podrán entrar en Chapín el domingo y lo considera "una incongruencia. Hay tantas cosas que no se entienden en esta situación en la que nos encontramos... Para algunas cosas hay demasiadas limitaciones y para otras, no. Eso no tiene sentido en un estadio con tanta capacidad, hay sitio para todos. Es un marrón para la directiva, hay que ponerse en su lugar porque es complicado tener contentos a todos. Debemos ser compresivos y respetuosos con lo que se haga, aunque todos los socios merecen estar".