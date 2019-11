Plaza, a la disposición de Uribe y del Xerez DFC

Bernardo Plaza dirigirá al Xerez DFC contra el Betis Deportivo el domingo en Chapín, partido en el que Josu Uribe, nuevo entrenador azulino, estará en el palco salvo que el técnico asturiano, al que se le espera en Jerez mañana a última hora de la tarde o a primera de la noche, prefiera estar en el banquillo, para lo que el club debería tramitarle en tiempo la ficha en la Andaluza, donde ya no aparece García Tébar como técnico de la entidad.

Antes del entrenamiento de esta mañana, Plaza, que ya estuvo al frente del equipo en Córdoba, ratificaba que repetirá el domingo ante el filial bético: "En principio sí; como sabéis, el club anunció quién iba a ser el nuevo entrenador, creo que viene el sábado, nos pondremos a su disposición y lo que él nos indique es lo que haremos", aunque el partido lo está preparando él: "Sí, llevamos toda la semana preparando el partido del Betis y a partir de ahí nosotros a disposición del nuevo entrenador, a darle toda la información que tenemos del Betis, de cómo hemos preparado el partido y un poco seguir la línea que llevamos, de aquí al domingo tampoco se puede cambiar mucho, si acaso alguna pincelada que él crea conveniente realizar. En principio va todo encaminado a que el domingo sea así".

Bernardo Plaza desveló que conoce a Josu Uribe "hace ya muchos años" y que "tengo muy buena relación con él", además de que "ayer por la noche estuvimos hablando", y le puso al día del equipo: "Le he dicho la realidad: que es un buen grupo, que humanamente son de 10, que los futbolistas tienen muchísimo nivel para la categoría y lo que veis vosotros todos los días, un buen equipo. ¿Que es mejorable? Claro, el Betis también es mejorable y el Lucena también… Aquí yo creo que tiene mimbres en la plantilla para hacer algo bonito a lo largo de la temporada, y luego está en un club donde todos son facilidades y una ciudad que es encantadora. Es lo primero que le he dicho: cuando llegues aquí vas a estar sensacional porque aquí todo el personal tanto del club como de la ciudad son muy amables, son excelentes. Creo que hay mimbres más que suficientes si unimos todo para que a final de temporada se consiga algo bonito, que es lo que queremos todos".

Lo que Plaza aún no tiene claro es su futuro, si continuará o no en el Xerez Deportivo FC: "A ver: el club ya sabe lo que pienso, ya le transmití que el anterior entrenador, Andrés, me insistió en que me quedará. Yo hablé con Edu, le dije que aquí estaba encantado y a partir de ahí lo que ellos decidan ahí estará. Como decía, yo con Josu tengo muy buena relación desde hace años pero ahora mismo lo más importante es el partido del Betis y a partir de ahí que ellos decidan. Ya digo que yo aquí estoy encantado con todo: con el club, con los jugadores, con la ciudad, pero es una cosa que no depende de mí".