Bernardo Plaza estará en el banquillo del Xerez DFC en el partido contra el Betis Deportivo dirigiendo a los futbolistas azulinos a la espera de que Josu Uribe se haga cargo del equipo.

-Xerez DFC-Betis Deportivo, hoy por hoy un partidazo…

-Creo que se enfrentan dos grandes equipos, el Betis y el Xerez. Es un partido muy atractivo, los dos equipos tienen un buen trato de balón, creo recordar que son los dos máximos goleadores de la categoría, con grandes jugadores; ellos con jugadores con proyección de Primera División pero nosotros también tenemos jugadores con muchísima calidad y muchísima experiencia, que han jugado en categorías superiores. Como bien dices, creo que va a ser un partido bonito para nosotros y para el espectador.

-¿Hay favorito en este partido?

-No, creo que no. Nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a ser fieles a nuestra forma de jugar, no vamos a cambiar nada. Vamos a seguir en la misma línea y lo que vamos a tratar con eso es potenciar nuestras virtudes y disminuir también las virtudes, valga la redundancia, que tiene el Betis. Es un equipo con muchos mimbres para estar arriba pero tampoco tiene que haber favoritos. Cuando salen al campo y es un tópico, un típico tópico como dice un amigo mío, son 11 contra 11 y lo que tenemos que tratar de imponer es nuestro juego y a partir de ahí lógicamente estaremos más cerca de ganar.

-¿Está el Xerez DFC en el mejor momento de la temporada?

-Lo que sí es cierto es que estamos en un momento de juego vamos a llamarlo más completo: no tenemos esas lagunas que teníamos al principio, que eran normales cuando haces un equipo nuevo y cuando estás empezando. Creo que somos más regulares y más constantes en el rendimiento, en el juego, y cada vez vamos entendiendo mejor qué es lo que queremos. Puede ser que estemos en uno de los mejores momentos de la temporada pero como tú bien sabes, esto cambia de una semana a otra; la semana de Los Barrios no era todo lo positivo que queríamos, poco a poco hemos revertido esta situación y lo que queremos es seguir en la buena dinámica que llevamos.

-Y si el Ciudad de Lucena no gana, el Xerez DFC recuperaría el liderato en caso de victoria…

-Sí, además también es un punto de motivación para el partido pero en fútbol sabemos que esto cambia de una semana a otra. Ten en cuenta que el Lucena también estuvo fuera del play-off y fíjate cómo está ahora. Lo que sí es importante es mantener una línea y tener la cabeza bien amueblada. Aunque sea un tópico es así, y saber que a lo largo de la temporada vas a tener momentos buenos y no tan buenos. Ahora, si esa situación se diera nosotros encantados; y si no se diera vamos a seguir trabajando porque sabemos que esto es muy largo.

-También está en juego el gol average que a final de liga puede ser decisivo…

Y la motivación de jugar contra el Betis, un equipo con mucho nombre, igual que nosotros. Somos un equipo grande de la categoría y si conseguimos esos tres puntos vamos a estar más cerca de una posición que todos anhelamos pero ya digo nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos que esto es muy largo, que vamos a tener buenos momentos y que también vamos a tener momentos no tan buenos y que lo que hay que hacer es tener la cabeza fría porque al final el que tiene la cabeza fría es el que consigue el objetivo.

-¿Cómo espera al Betis Deportivo?

-Nosotros, sin que suene a prepotencia ni mucho menos, lo que hacemos es fijarnos en estar bien nosotros. A partir de ahí, lógicamente toda la información que tengamos del contrario para neutralizar o combatir su forma de juego la tenemos en cuenta. Es verdad que tiene buenos jugadores, que como decía antes tienen proyección de Primera División, pero nosotros también tenemos buenos jugadores, que han jugado en categoría superior y hay futbolistas de ellos que todavía no han debutado en categoría superior. Yo creo que con eso también un poco se equipara el nivel de los dos equipos. Sí es cierto que ellos tienen ese plus de la juventud, ese plus de llegar al primer equipo, pero nosotros también queremos estar arriba y aquí hay una plantilla en la que todos los futbolistas están muy involucrados, con muchísima profesionalidad, con muchísimo sentimiento en el equipo y al final creo que uno de un lado y otro de otro, todo eso se compensa.

-¿Ha notado incertidumbre en la plantilla por el asunto del entrenador?

-No. Sí es verdad que el viernes por todo lo que pasó había un poco de movimiento por llamarlo de alguna manera, pero luego nada. Luego todo el mundo estaba por la labor de ayudar, de ganar partidos. Y sobre todo, una ventaja que tenemos es que el compromiso con el club es de 10 por parte de todos los jugadores. Entonces, a lo largo de esta semana la verdad es que ha sido lo de siempre: compromiso, predisposición y con ganas de que llegue el domingo para jugar el partido.