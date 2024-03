Rafa Parejo analiza la asignatura pendiente del Xerez DFC

Rafa Parejo es uno de los capitanes del Xerez DFC, voz autorizada y habla claro. El centrocampista azulino sabe que su equipo suele mostrar una cara en Chapín y otra diferente en algunos escenarios lejos de Jerez y espera que eso cambie en lo que resta de temporada para conseguir el objetivo de disputar el play-off.

El Xerez DFC se ha colocado cuarto en la tabla con 39 puntos tras vencer al Ciudad de Lucena, segundo clasificado, en Chapín por 2-0 en uno de sus mejores partidos de la temporada y esa imagen contrasta con la ofrecida en Ayamonte (1-1) una semana antes. David Sánchez, técnico azulino, tras el partido lanzó un mensaje a sus jugadores y aseguró que espera lo mismo de ellos en casa que fuera.

Los futbolistas han captado el 'dardo' de su entrenador y Rafa Parejo es uno de ellos. "La pasada semana fue muy complicada y el equipo estuvo muy bien el domingo, se vio un partido de los más completos de la temporada ante un gran rival y acabamos contentos, pero también con un poco de sabor amargo por lo que había pasado en Ayamonte. El equipo fue totalmente diferente, en Chapín rendimos siempre, tenemos una asignatura pendiente fuera de casa".

Ahora, el equipo afronta un reto difícil el domingo en el Antonio Puerta ante el Gerena. En ese tipo de escenarios es en los que los azulinos están obligados a mejorar y el centrocampista lo sabe. "Nos colocamos cuartos y tenemos que estar preparados mentalmente para hacer un buen papel frente al Gerena, que juega sus partidos en un campo pequeño. Como ya he comentado, es una asignatura que tenemos pendiente, nos cuesta en escenarios distintos a Chapín. Aquí el equipo siempre compite al cien por cien, gana duelos, va a muerte y te queda la espinita de la semana pasada, debemos competir mejor en esos escenarios. De todos modos, estamos contentos, hemos tenido situaciones durante la temporada para colocarnos más arriba, que es lo que creo nos merecemos por los partidos que hemos hecho, y no lo habíamos conseguido. No obstante, también es cierto que si hemos dejado de sumar puntos algo habremos hecho mal".

Parejo fue el encargado de inaugurar el marcador en el partido ante el Ciudad de Lucena, en ese sentido se muestra satisfecho y detalla que "fue un estilo partido similar a los que se pueden ver en un play-off, un poco cerrados, con pocas ocasiones, no como en otros en los que podemos tener un montón de situaciones ofensivas. Estoy contento por el gol y por poder ayudar. Como ha dicho el míster, marcar es cosas de todos, aunque siempre se le pide a los delanteros es responsabilidad de todos".

El extremeño tiene un buen golpeo, anotó con un disparo desde fuera del área y se apunta a conseguir más. "Me gusta ayudar en ataque y siempre que puedo lo hago, pero por la posición en la que juego y un poco por mis características dentro del equipo, desempeño más la función de 6, de rol más defensivo".