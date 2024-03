Los candidatos a la presidencia del Xerez DFC, cara a cara

Paco González, aspirante a la presidencia del Xerez DFC con su candidatura 'Todo X ti', y Sebastián Alonso, al frente de 'Queda mucho por sentir' han mantenido este lunes su primer cara a cara. Los dos candidatos han mostrado su hoja de ruta y han tratado de explicar a los socios sus intenciones en el caso de resultar elegidos en los comicios que se celebrarán el miércoles 21 de marzo.

Dos xerecistas con un mismo fin, buscar la estabilidad de la entidad, hacerla crecer a todos los niveles y llevarla a las cotas que merece. Las parcelas económica, deportiva, social y la cantera han centrado el debate que han mantenido en el programa Minuto 91 dirigido por Juanma Pérez-Rendón.

Paco González, que presentó su dimisión como secretario del club para presentarse a las elecciones, socio azulino número 292 , de 44 años, casado y padre de tres hijos, uno de ellos en la cantera del club, abrió el fuego explicando los motivos que le han conducido a dar el importante paso. "Desde dentro siempre ves cosas que se pueden cambiar y revitalizar y otras que se han hecho bien y que se deben mantener. Hemos formado un grupo humano importante, con personas capacitadas para desarrollar nuestro proyecto. Creo que si salimos elegidos, puede haber un antes y un después en nuestro club. Entre todos los socios tenemos que sacar esto adelante, esto va de todos, no sólo de los directivos, el voluntariado también es importante".

Alonso de Medina, por su parte, se mostró cercano y se definió como "un joven de 59 años, vitalista y con ganas de hacer cosas, aficionado al deporte y xerecista desde pequeñito. Nuestra decisión ha sido meditada y el proyecto no es nuevo, hace meses que trabajamos en él un grupo de amigos cuyo embrión nació de la mano de Juan Bellido. Me siento orgulloso del grupo que hemos logrado formar, está integrado por gente joven pero muy preparada, con gran experiencia en las parcelas que van a trabajar y con valores. Contamos con un once titular para enmarcar y con refuerzos impresionantes, personas del mundo del fútbol. Queda mucho por sentir".

Bloque económico

El club se encuentra en una situación económica delicada, acumula una deuda importante y es la principal preocupación de la candidatura de Sebastián Alonso, que el sábado, tras recibir las cuentas por parte de la directiva en funciones, el viernes convocó una reunión de urgencia el sábado y el domingo mostró su preocupación a través de las redes sociales.

Fue uno de los puntos más interesantes del debate y en el que los dos candidatos discreparon en cierto modo. Alonso fue tajante: "Voy a ser sincero, la noche del viernes no dormí al conocer los números. Pedimos la información en diciembre y nos la dieron hace dos días. La situación es delicada, aunque no voy a dar cifras. Creo que atravesamos los momentos más delicados después de la pandemia".

Desveló que en el encuentro que mantuvo con su equipo de trabajo, "analizamos las opciones para intentar mitigar la situación. Obtener ingresos a estas alturas de temporada es complicado y cuesta. Pero, los dueños de nuestro club son los socios y siempre han respondido. Entre todos tenemos que sacar esto adelante, aunque requiere un gran esfuerzo".

Por su parte, González, con información primera mano por su cargo de secretario hasta hace poco, subrayó que "la situación es complicada, pero aún quedan cobros pendientes y hay que realizar actualizaciones" y recriminó a su oponente "el lanzar ese mensaje tan preocupante justo antes de un partido en el que el equipo se jugaba mucho, todo afecta, hay que trabajar y no airear esas cosas". La réplica de Sebastián fue clara: "Ganamos 2-0, no creo que afectara".

Bajo el punto de vista del candidato de 'Todo X ti' la situación es "salvable con la ayuda de todos y no debemos adelantarnos a situaciones futuras, tenemos un plan para obtener ingresos con patrocinadores y más espacios publicitarios. A día de hoy, ya contamos con más de veinte patrocinadores y hemos contactado con las personas y las instituciones a las que se les adeuda dinero para establecer un plan de pagos. Nuestra intención es estabilizar las cuentas".

Medina, por su parte, defendió que "nosotros también tenemos cerrados ya bastantes patrocinadores y, como he comentado antes, confío en los socios. Lo que sí puedo adelantar es que salga adelante o no esta candidatura, todos los ingresos que tenemos apalabrados van a ir a parar al club, que es lo que prima por encima de cualquier interés personal".

Bloque deportivo

En el plano deportivo los objetivos de uno y otro candidato son dispares, aunque aspiren a lo máximo. González es ambicioso y apuesta por dejar al equipo en Primera RFEF al final de su mandato, mientras que Alonso se muestra más cauto y aboga por estabilizar al club y llegar hasta donde le permitan los recursos.

El director deportivo de la entidad sería Antonio Bello en el caso de salir ganadora 'Queda mucho por sentir' y Alonso subraya que "hemos buscado lo mejor para esta parcela. Antonio está muy preparado, está terminando el curso de dirección deportiva y conoce a la perfección al club y está muy bien relacionado y para la cantera hemos apostado por Álvaro Orúe, que es un chico con una gran formación y yo, como docente, coincido mucho con sus ideas, debe primar la formación integral de los jugadores".

No promete grandes retos y avisa: "El equipo estará donde los socios y los medios que tengamos nos permitan, los recursos son limitados y hay que ser realistas. Salir de Tercera RFEF no es fácil, pero lo intentaremos y la Segunda RFEF es complicada. Hablar de Primera RFEF son palabras mayores, creo que ese reto a día de hoy es inalcanzable".

González desprende optimismo y apunta alto. "Nuestro compromiso es llevar al club a corto plazo a Segunda RFEF y antes del final de estos cuatro años estar en Primera RFEF. Somos un club popular y ahí está el ejemplo de Unionistas de Salamanca, no es imposible". Su director deportivo sería Guille, "el máximo goleador de nuestra historia y un chaval con muchas ganas, muy preparado y que conoce bien el mundo del fútbol a todos los niveles".

Sebastián Alonso le recordó en ese sentido que "el nivel de exigencias es alto y hay que ser realistas, los presupuestos en esas categorías son muy elevados y los mensajes que lancemos a nuestros socios deben ser claros porque luego la pelolita entra o no. Tal y como están las cuentas todo eso es complicado. Igual lo más importante es consolidarnos como club para ir creciendo paso a paso, nos va a tocar poner la tirita en esa brecha y ojalá todo salga bien".

Paco insistió en su idea: "No debemos ponernos techo, hace seis meses estábamos en Segunda RFEF y la temporada anterior estuvimos a punto de pelear por el play-off a Primera RFEF, es posible. No es algo descabellado".

Primera plantilla

Sobre la confección del primer equipo, los dos candidatos exhibieron puntos en común. Ambos, a su manera, apostaron por la cantera y por futbolistas de la zona. González desveló que la intención de Guille es la de "dar estabilidad a la plantilla, consolidando el bloque, compuesto por mucha gente joven muy válida, y luego retocarla con más futbolistas de la zona, que tengan ese sentimiento de pertenencia que nunca se puede perder. Queremos jugadores que se maten por el equipo, que lo den todo en el campo. La afición es muy agradecida y cuando los jugadores demuestran compromiso, aunque pierdan, lo valoran".

Bajo el punto de vista de Sebastián "no podemos dejar nada a la improvisación y ¿qué quiere Bello? Primero, máximo nivel de exigencia, que los jugadores sepan que jugar en el Xerez es una responsabilidad y que ese escudo hay que defenderlo. Luego, que los futbolistas sean de la zona y, por último, forma una columna vertebral importante que sirva de base. Los objetivos se pueden conseguir pero con prudencia y siempre siempre pensando en la viabilidad económica del club".

Cantera

La cantera centró la última parte del debate. Alonso considera que "la cantera de Jerez y de la zona, aunque no siempre se le ha dado importancia, es una fuente inagotable de buenos jugadores y siempre hay que contar con ella, no sólo en los momentos de necesidad máxima. Los niños y niñas deben aprender los valores del club desde pequeños, deben sentir el escudo. La formación es fundamental, como lo es mantener buenas relaciones con los clubes de la comarca" y soltó su 'bomba': "Tenemos un acuerdo muy avanzado con uno de los clubes que mejor trabaja la cantera en el Sur de España para que nuestros niños se formen y también para que lo hagan nuestros entrenadores, que son los que deben transmitirles todo".

González también apuesta por ella en su programa. "Queremos fomentar la competitividad porque el día de mañana los pequeños de hoy deben formar parte de nuestro primer equipo y todos deben conocer la idiosincrasia y los valores del club y agarrarse al sentido de pertenencia. Vamos a mantener a todos los equipos"·

Relaciones institucionales

Alonso aboga por "resetear" para "mejorar las relaciones con el Ayuntamiento, con la Diputación y con la Junta de Andalucía. Hay que mejorarlas y nosotros estamos ya trabajando en ello, hemos mantenido reuniones con la alcaldesa, con el delegado de Deportes y con Diputación. Las subvenciones son importantes, pero ayudan, no se vive de ellas". González también apuesta por mejorarlas.

Fundación y ciudad deportiva

Sobre la bocina, los dos candidatos se refirieron a la Fundación y a la ciudad deportiva, un sueño que es muy complicado hacerlo realidad y que de ser posible tendría que ir siempre canalizada a través de la Fundación.

Sebastián considera que "hay que potenciar el papel de la Fundación y dotarla de recursos para que pueda funcionar de forma autónoma, es que si no la cuidamos puede desaparecer".

Mensaje al socio

El debate lo cerraron los candidatos con un pequeño mensaje al socio. González concluyó recordando que su proyecto está integrado por "gente comprometida, que lo va a dar todo por vosotros, el mandato será un punto de inflexión en club. Nuestras ideas están claras a nivel deportivo, económico y social. Nuestra apuesta es de cantera y no renunciamos a la ciudad deportiva por los beneficios que reportaría a la entidad. De la mano de todos, lo podemos conseguir. Todo será complejo si no vamos todos de la mano".

Alonso, por su parte, concluyó: "Las pinceladas principales de la candidatura que encabezo y que no deja de ser un corazón que late las he enumerado ya, la importancia del socio, la viabilidad del club o no perder nunca la cabeza a la hora de gastar los recursos con los que contemos. Si hablo desde el corazón, que late por unos colores y un sentimiento, porque el fútbol no deja de ser un sentimiento, podemos salir adelante con la ayuda y el empuje de cada uno de vosotros, desde el socio número uno hasta el último, y con la colaboración de las instituciones a las que nos tenemos que acercar. Confío que a partir del día 21 este corazón lata con más fuerza porque todavía queda".