"Antes de convocar elecciones queremos estabilizar el club a nivel económico"

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, habla alto y claro de la situación actual en la que se encuentra su club cuando faltan cuatro meses para que termine su mandato. El dirigente azulino no se esconde, da la cara y no echa balones fuera a la hora de aclarar las situaciones comprometidas que han vivido en los últimos meses.

Admite abiertamente que la situación económica de la entidad es delicada por la falta de ingresos que ha generado la pandemia, pide ayuda a los socios, asegura que el famoso comunicado que molestó a la plantilla y al cuerpo técnico iba destinado "a los socios para que conociesen de primera mano las medidas que íbamos a tomar, pero igual no se hizo en el momento oportuno. Si hay que perdón se pide, somos humanos y todos nos equivocamos".

Desvela que no convocará elecciones hasta que la situación económica del club sea lo más estable posible, que para eso está trabajando su junta directiva, y subraya que le gustaría que "hubiese varias candidaturas porque la temporada es importante y de transición".

Se muestra orgulloso con el giro que ha dado el primer equipo, destaca que ya se nota la mano de Pérez Herrera, sueña con llegar a la segunda fase en el grupo de los mejores y pelear por lo máximo y no se olvida "del temporadón del Xerez DFC B" ni de lo bien que está trabajando la cantera.

–Llega el tramo final de la primera fase de la Liga con el Xerez DFC lanzado hacia la lucha por el ascenso directo, ¿es la mejor noticia?

–Sin lugar a dudas. En estos tiempos tan duros que nos está tocando vivir, al menos estamos muy contentos en el plano deportivo. Hemos llegado a esta fase decisiva en un momento excelente. Estamos muy satisfechos con el rendimiento de la plantilla y con la evolución que ha experimentado, ha ido creciendo. No empezamos demasiado bien porque al equipo le costó coger la onda del entrenador, pero una vez que hemos alcanzado la velocidad de crucero tenemos a tiro acabar entre los tres primeros. Ya esa segunda fase será otra historia porque en el otro grupo también hay equipos importantes, con mucho potencial, que lo están haciendo muy bien.

–(...)

–Hemos mejorado muchísimo en todos los aspectos. Al principio, todo el mundo se quejaba de que no marcábamos goles y ahora somos el equipo que más tantos marca y el que menos recibe. Eso tiene un gran trabajo detrás, es la recompensa a cómo se esfuerzan todos a diario. En su momento es cierto que los resultados no llegaban y que todos nos íbamos a casa preocupados y sin entender qué pasaba...

"La segunda fase será difícil, pero si seguimos creciendo la recompensa puede llegar"

–La evolución del equipo ha sido espectacular, pero en su momento hubo dudas...

–Nunca dudamos de la capacidad de la plantilla ni del cuerpo técnico. Fuimos a por Pérez Herrera por segunda vez, la primera fue en nuestra primera legislatura y no pudo ser, porque Edu Villegas le conoce, sabe cómo trabaja y lo que puede ofrecer y, además, era el preferido de los socios, todos nos pedían su contratación. Las cosas se torcieron al inicio de temporada y lo que hicimos con la famosa reunión, que a algunas personas no les agradó, después de perder con el Antoniano fue hablar con el técnico primero y luego con los jugadores para conocer sus impresiones y transmitirles todo nuestro apoyo nada más. Pensamos que era lo mejor y actuamos así, desde fuera se ven las cosas de forma distinta. Ese partido fue un punto de inflexión, todo cambió desde entonces. El fútbol va por rachas y creemos en ellos.

–¿Qué espera de la segunda fase de la Liga?

–Es una pena no poder disfrutar en el campo por esta pandemia que nos está matando. Sabemos que es complicado, pero hay que ser optimistas. Debemos seguir creciendo y mejorando día a día y partido a partido, como dice nuestro entrenador y así puede llegar la recompensa. Firmamos a jugadores que se podían adaptar a la forma de trabajar del cuerpo técnico, nos han dado un toque da calidad importante, y el técnico además está sacando el máximo rendimiento a canteranos como Beni o Curro y todo suma. No tenemos suerte con esto de las reestructuraciones, ya es la segunda que nos coge. Han creado una nueva categoría y todo esto es un disparate, a ver qué pasa.

–Se ha referido al papel de los canteranos, ¿cómo analiza la temporada del filial de Francis?

–Estamos contentos no sólo con el rendimiento del primer equipo, también con el de todos los equipos que están compitiendo. El filial merece mención especial. Francis también es un excelente entrenador, lleva ya varias campañas con nosotros y lo de esta campaña, con un equipo tan joven en una categoría tan complicada, es de sobresaliente. Lo del otro día ante el Trebujena fue impresionante. Ahora, queda otro pasito. Él me dice que es complicado pero estos chavales están muy motivados y tienen muchas ganas. Es muy importante que la primera plantilla tire de ellos. La verdad es que Pérez Herrera y Francis se compenetran muy bien y eso ayuda a los jugadores.

"Sacamos el comunicado para los socios, igual no fue el momento y si hay que pedir perdón, se pide"

–El plano deportivo marcha sobre ruedas, pero el económico...

–Es nuestra gran preocupación. La pandemia lo ha paralizado todo y todos los clubes tenemos gastos fijos a los que hacer frente sin ingresos. Estamos buscando medidas para paliar esa situación y por eso hemos convocado la asamblea, que la hemos tenido que aplazar dos veces. Plantearemos a los socios lo que tenemos pensado y algunas medidas más que nos han sugerido otros xerecistas. Nuestro club es de los socios y aquí no va a venir nadie a poner mucho dinero para controlar la entidad, lo que haya que poner lo tenemos que aportar todos los socios para no perder nuestras señas de identidad, nuestros valores y nuestros principios. El Covid, como he comentado, nos ha ido matando y aquí nadie hace y deshace, el club es de los socios.

–Habla de las propuestas que va a llevar a la asamblea del club, hace unas semanas dieron mucho que hablar y algunas de ellas no agradaron ni al cuerpo técnico ni a la plantilla...

–Aquí somos muy dados a magnificarlo todo. El comunicado iba destinado realmente a los socios para que todos conociesen de primera mano las medidas a tomar y no se dilatase todo en el tiempo porque ya habíamos aplazado dos veces la asamblea. Igual, no fue el momento más oportuno para sacar ese comunicado, pero somos humanos, todos nos equivocamos y si lo hicimos, se pide perdón y no pasa nada. Asumimos las culpas. Hubo un revuelo enorme y, realmente, días antes habíamos tenido un acto de convivencia con la plantilla y los técnicos, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad y el protocolo sanitario por supuesto, y ahí ya les explicamos a los futbolistas que podía haber algún retraso en los pagos, pero en ningún momento les comentamos que se fuésemos a recortar sus sueldos. Hicimos el comunicado con la mejor intención, en todo momento buscamos lo mejor para el club.

–La asamblea se celebra finalmente el día 4, ¿qué espera de ese encuentro con los socios?

–Después de dos intentos a finales de enero y mitad de febrero, ya tenemos fecha. Es una cita importante por dos motivos, hay que aprobar el nuevo reglamento para el proceso electoral, para que pase de 120 días a 40, y luego vamos a exponer todas las medidas que estamos llevando a cabo para subsistir. Como he comentado antes, este club es de los socios y somos los socios los que tenemos que sacarlo adelante. La pasada temporada, hasta que nos sorprendió la pandemia teníamos un superávit de 20 mil euros y luego cerramos el ejercicio con pérdidas. En marzo se acabaron los ingresos y todavía seguimos casi igual y hasta hemos perdido socios y es algo normal con esta situación. Vamos a presentar un paquete de medidas y esperamos que sean bien acogidas.

"La próxima campaña es de transición, me gustaría que optasen a la presidencia varias candidaturas"

–Habla de respaldo por parte de los socios en la asamblea, su masa social es muy fiel y siempre responde...

–Por supuesto y le estamos muy agradecidos a todos, a socios, patrocinadores, colaboradores, siempre están ahí. Desde que la pasada temporada comenzamos a poner en práctica las diferentes iniciativas siempre han respondido y nos han apoyado en todos los sentidos. No olvidamos la despedida que la afición realizó al equipo cuando se desplazó a Marbella ni su aportación con lo bonos y esta campaña también están colaborando con las entradas virtuales y con todo lo que les pedimos, todos están aportando su granito de arena, pero el club necesita un pasito más. Tenemos que tomar conciencia de lo que hay, esta entidad no es nada sin ellos.

–Su junta directiva cumple su mandado al final de temporada, ¿se van a presentar a la reelección?

–Voy a ser muy sincero. En estos momentos, nuestro único objetivo es estabilizar al club a nivel económico. Esta directiva está trabajando muchísimo para solventar esta situación y dejar al club en una situación lo menos desfavorable posible y luego ya decidiremos. Si se aprueba el cambio de reglamento, hasta junio hay tiempo para todo. Lo que sí me gustaría es que hubiese optasen a la presidencia varias candidaturas, la temporada es de transición y es muy importante una buena gestión del club.

–El domingo ante el Conil vuelve el público a Chapín, ¿se ve un poco de luz al final del túnel?

–Supone un poco de alivio, pero no es demasiado. Tenemos muchos socios y no podemos vender entradas. Esto es una cadena, todo se arrastra y las restricciones hacen estragos. El bar del campo no lo hemos podido abrir, el de la sede tampoco se puede explotar del mismo modo, hay menos ventas en la tienda. Es una batalla que tenemos perdida y no es justo. En Chapín, con capacidad para 22.000 espectadores, no es lógico que sólo permitan entrar a 400, los mismos que en otros campos de Tercera con un aforo reducido. Hemos enviado varias cartas a la Junta y no hay manera y luego, en espectáculos cerrados, permiten que se congregan miles de personas en un concierto. Son medidas que hay que acatar, pero que no son justas, nos sentimos discriminados.