Robin pisa fuerte: "Vengo dispuesto a relanzar mi carrera en el Xerez DFC"

Robin Lafarge, central francés de 26 años, ya es jugador del Xerez DFC oficialmente. Tiene toda su documentación en regla y podrá debutar el domingo en Las Cabezas si Pepe Masegosa, técnico xerecista, lo estima oportuno. El defensa se mostró feliz en Jerez, en el vestuario porque "me han recibido de forma fantástica, es como una familia, me he sentido como uno más desde el primer día", y resaltó que para él es "un gran orgullo estar aquí, el domingo pude ver la gran afición que tiene el club y eso me conduce a tener más ganas aún de jugar ya. Lo voy a dar todo por este escudo".

Llega de jugar en categorías superiores y no considera para nada un paso atrás hacerlo en Tercera, todo lo contrario: "El Xerez es el lugar perfecto para relanzar mi carrera. Me considero una persona trabajadora, las instalaciones que tiene el club son magníficas y no hay excusas para no triunfar. Espero que se cumplan los objetivos que se ha marcado el club".

Y el objetivo Robin lo tiene claro y subraya que "de eso he hablado con el míster y con los compañeros. Hay que sacar los máximos puntos posibles para llegar a los últimos cinco o seis partidos con garantías. Ojalá estemos en disposición de jugar el 'play-off' al final".

El partido del pasado domingo ante el Arcos lo presenció en el palco y lamentó el empate: "La primera parte fue complicada, pero en la segunda parte salimos fuertes, a intentar ganar el partido, pero en el fútbol no se puede ganar siempre. Hay días en los que la pelota no quiere entrar y no entró. Veo a mis compañeros con muchas ganas de hacer las cosas bien, forman una piña y así seguro que van a salir las cosas bien".

Se considera "tímido y humilde" no le gusta demasiado definirse pero se considera "un central moderno, con buen toque de balón y voy bien de cabeza. Me encanta jugar al fútbol, por eso estoy en España, aunque Francia ahora es campeona del mundo. Espero ayudar al equipo".