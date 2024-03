"Pretendemos que el club recupere los valores con los que nació"

'Queda Mucho por Sentir' es la candidatura a la presidencia del Xerez DFC que lidera Sebastián Alonso de Medina, un jerezano de 59 años "xerecista desde pequeño" y amante del deporte que aspira a coger las riendas de la entidad durante los próximos cuatro años para devolver la estabilidad que ha perdido en las última temporadas, bajo su punto de vista, para que recupere sus valores y también para que el socio vuelva a ganar protagonismo. El jueves 21, la respuesta.

–¿Qué balance realiza de la campaña?

–En líneas generales estoy muy satisfecho con esta campaña, tanto a nivel de implicación de cada uno de los componentes de la candidatura 'Queda mucho por sentir', como con la respuesta dada por los socios. El club necesitaba reavivar la llama de los valores democráticos que nos caracteriza y se ha demostrado que existe una importante cantidad de socios implicados y preocupados por el futuro de su entidad, además de con unas enormes ganas de poder decidir qué rumbo quieren que tome el Xerez DFC. Desde que hicimos la presentación del proyecto, la figura del socio para nosotros ha sido nuestra mayor prioridad. Por eso, hicimos ese mismo día una reunión con ellos, para transmitirles de primera mano de forma transparente y clara todo lo referente a nuestras propuestas e ideas. A partir de ahí, nos hemos reunido con la Fundación, clave en nuestra área social; con la Unión de Peñas, pulmón de nuestra vida y grada; con la Tertulia, faro y ejemplo para muchos; hicimos una conexión en directo por streaming con una más que aceptable media de socios conectados y dando respuesta a mas de 85 cuestiones que nos planteaban en directo; con Xerecistas por el Mundo con la idea más que necesaria y justa de conversar con nuestros socios en el extranjero; con personal de la oficina del club, que son los que sostienen su funcionamiento diario; con Daro Sports para seguir avanzando y creciendo en el mundo del merchandising; además de con clubes conveniados, como el Féminas, balonmano y fútbol sala; con varios clubes de cantera, CD Sordos de Jerez, con quienes queremos tener una cercanía especial… y con todos tratamos la importancia de crear un decálogo de todo lo que nosotros podemos ofrecerles.

–¿Cómo se han mostrado los socios de receptivos en las reuniones que han mantenido con ellos?

–Hemos sentido que el corazón del 'porque todavía queda' está muy vivo. Hemos transmitido en todo momento la importancia que tiene el socio en nuestro club: ser dueño, partícipe y actor fundamental del día a día de todas las acciones que se lleven a cabo. La acogida ha sido inmejorable. Hemos conseguido llegar no sólo a un gran número de socios, sino también a posibles clubes conveniados, patrocinadores e instituciones públicas. Podemos afirmar que el socio que ha escuchado nuestro proyecto se ha ido de las reuniones convencido de que esta idea representa lo que quiere para el futuro del club. La transparencia, la cercanía, el compromiso y la exigencia son los valores innegociables de nuestra candidatura.

–¿Han realizado algún tipo de sondeo?

–No soy muy amigo de los sondeos. Sí es cierto que nos llegan mensajes de apoyo de todo lo que vamos explicando y exponiendo, no sólo por redes sociales, sino también en los encuentros que hemos mantenido con los socios. Es difícil hacer estimaciones, pero no nos preocupa. Seguimos trabajando por trasladar y explicar a los xerecistas el proyecto y buscar nuevas fuentes de ingresos, eso es lo que está en nuestra mano ahora mismo. Lo que decida el socio será lo que democráticamente aceptaremos, y eso no va a cambiar por ningún sondeo. Lo más importante será el día 21, cuando el socio pueda expresarse libremente en la oficina del club con su voto.

Sobre Bello "Tiene claras las ideas de lo que necesita nuestro club a nivel deportivo y las personas que pueden llevarlo a cabo"

–En el plano económico, ¿han avanzado desde el día de la presentación?, ¿se han unido a la candidatura durante estos días patrocinadores o empresas después de conocer el programa?

–Sí y sí. Hemos tenido un mes muy intenso en todos los aspectos, incluido el económico. Los patrocinadores con los que hemos llegado a un acuerdo han visto que esta candidatura trata de volver a los valores con los que nació el club y con los que quieren que se identifique a sus empresas. El trabajo realizado está dando sus frutos y el avance es muy significativo. Se ha contactado con un gran número de empresas tanto locales como de nivel nacional. Tenemos cerrados acuerdos, algunos con precontrato, y mucha variabilidad de opciones y aportes. Hay otros que no serán de aporte económico, sino que nos ofrecen servicios de gran importancia, tanto a nivel de material o servicios, como de apoyo y recuperación de jugadores. No obstante, esa es un área que no deja de trabajar en ningún momento, pues somos conscientes de que, en parte, será lo que nos permita llevar a cabo todos los proyectos que queremos hacer realidad en el club.

–¿En qué medida cree que influye el plano deportivo a la hora de elegir un candidato?

–No debemos olvidar que esto es un club de fútbol. Evidentemente todas las parcelas del club influyen en lo que pueda suceder en el verde, pero lo más visible es el área deportiva. Antonio Bello, que hará las funciones de director deportivo, es hombre de club, ha sido nuestro capitán en nuestros mejores años, es el jugador con más partidos disputados con el club, es un referente para la cantera, está involucrado con la Fundación y tiene experiencia y un amplio conocimiento del mercado. Tiene claras las ideas de lo que necesita nuestro club y las personas que pueden llevarlo a cabo, algunas incluso que ya estuvieron antes. Sus ideas de exigencia, compromiso y lealtad al escudo y sus socios son innegociables. Por otro lado, hablar de cantera, es hablar de Álvaro Orúe. Conoce perfectamente la metodología, los procesos y los tiempos que el niño necesita en su crecimiento y desarrollo. La persona está por encima del futbolista, por ello el seguimiento y la formación constante de nuestros técnicos de cantera es primordial. La cantera debe ser fuente de jugadores para el primer equipo, nosotros apostamos decididamente por ello y no por la situación de necesidad económica que vivimos, sino porque estamos convencidos que es la mejor manera de crecer.Estoy seguro de que ambos son pilares básicos en nuestro proyecto y el socio puede estar tranquilo con su saber hacer.

–Como cierre de campaña, ¿qué último mensaje envía a los socios para invitarles a votar y votarle?

–A todos los socios del club les diría que confíen en nuestro proyecto y en las personas que se encargarán de llevarlo a cabo. Somos todos socios comprometidos, conocedores de nuestra historia y sabedores de las dificultades por las que hemos pasado y la capacidad de crecer que tenemos. Esta candidatura representa confianza, formación, juventud, aires nuevos, transparencia, compromiso, ambición, exigencia, participación activa del socio y mucho xerecismo. El primer paso para acabar con el desapego que se ha producido en los últimos años entre club y socios es que el máximo posible participe de estos comicios. El futuro del club está en manos de los socios, principal motivo por el cual dimos este paso tan importante en 2013. Por lo tanto, es el momento de poner en práctica esa libertad que tanto nos ha costado conseguir y por la que seguimos peleando, porque todavía queda... Queda Mucho Por Sentir.