Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, se mostró feliz y orgulloso del trabajo realizado por sus jugadores ante el filial del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. La victoria tiene su peso en oro y el manchego lo sabe. Valoró el esfuerzo ante "el mejor equipo que he visto por la propuesta que hace y la calidad que tienen todos".

-¿Qué valoración realiza del encuentro?

-El partido estuvo muy equilibrado en la primera mitad y cada uno utilizamos nuestras armas y nuestros estilos.

-¿Hubo dos partes totalmente diferentes?

-En la primera, aún sin tener ocasiones demasiado claras, desde mi posición creo que tuvimos algunas situaciones en las que nos ocurrió lo que nos viene pasando, nos faltó el gol, que es lo más complicado en el fútbol. En la segunda, fue más complicado. El Betis es un equipo difícil de coger y mucho más en su campo. Son jugadores con una calidad técnica importante y con un tono físico espectacular. Ellos tuvieron mucha posesión de balón pero nosotros planteamos un partido con las líneas juntas, de estar más en nuestro campo, para desde ahí utilizar el contragolpe. Y mira por dónde, cuándo el partido agonizaba tuvimos la posibilidad en una situación así.

-¿Ve al Betis Deportivo disputando el 'play-off' tras la derrota?

-El Betis es uno de los equipos que más he visto del grupo, ya que incluso cuando no estaba trabajando, como me gusta el fútbol, le seguía por televisión. Para mí, técnicamente es el mejor equipo que hay, es candidato a jugar el 'play-off' pese a la derrota, no tengo la más mínima duda. Futbolísticamente hablando, por la propuesta que hace y por los jugadores que tiene, debe estar ahí, aunque es cierto que no he visto al Cádiz y a algunos más. Sinceramente, es el mejor equipo que he visto.