"Nos jugamos muchísimas más cosas que ellos y eso se tiene que notar"

Andrés García Tébar, entrenador del Xerez Deportivo FC, está convencido de que sus futbolistas darán la talla en Chapín ante el Ciudad de Lucena.

-¿Teme que los futbolistas puedan sentir la presión y la necesidad de ganar después de dos empates?

-La verdad es que eso lógicamente sería una pregunta que tendrían que responder ellos. Lo que yo intento es desde el punto de vista un poco psicológico, decirles que lo que tenemos que hacer, pero no solamente en fútbol sino en cualquier faceta de la vida, es que tenemos que subir la autoestima, tenemos que creer en nosotros. Evidentemente en este tipo de partidos donde solamente nos vale un resultado, no es una final pero sí que está claro que necesitamos sumar de 3 en 3 después de dos partidos, espero y lo digo porque además así estoy convencido, creo en ellos y sé que vamos a competir y vamos a afrontar el partido en las mejores condiciones. No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que también obviamente vamos a ver qué tal han recuperado, es muy poco margen de días o de tiempo y no estamos tampoco en esta categoría habituados a jugar con esa frecuencia, y entiendo y creo que es más una cuestión mental aparte de lógicamente futbolística de cómo afrontemos el partido.

-Los futbolistas tendrán ánimo de revancha después de haber jugado para ganar ante el Algeciras y el Córdoba B pero sin el premio de la victoria; habrá conjura para que este partido no se les escape...

-En eso estoy totalmente de acuerdo, sí que es verdad que por ejemplo estos dos últimos empates, ante dos para mí de los mejores equipos que hay en el grupo, es verdad que solamente hemos sumado un punto en cada uno pero es la autoestima de la que yo hablaba: evidentemente la tienen que tener alta porque ellos se dan cuenta de que nosotros podemos ganarle a cualquiera. Fuimos a un equipo en un estado deportivo extraordinario y fuimos superiores; aquí la verdad es que el Algeciras sobre todo defensivamente no nos creó prácticamente situaciones e incluso probablemente si el colegiado hubiera visto las cosas de otra manera, estos dos partidos hubiesen sido diferentes. Pero al final son dos empates y está claro que tenemos la obligación y el convencimiento de que tenemos que sacar los tres puntos aún con la dificultad del rival.

-¿Qué Ciudad de Lucena espera?

-Encima estamos teniendo la mala suerte de que todos los equipos con los que estamos jugando, los estamos teniendo en sus mejores momentos. Esa es la realidad. Este es un equipo que ha ganado los tres últimos partidos y lo ha hecho con solvencia pero ya digo que espero que sobre todo el físico nos dé y mentalmente también. Nosotros nos jugamos muchísimas más cosas que ellos y creo que eso al final en el campo se tiene que notar, pero como este es un juego con tantas connotaciones, todo es cambiable.

-Con tres partidos en apenas ocho días, ¿habrá refresco en la alineación?

-Sí que es verdad que yo no soy de hacer grandes movimientos en el equipo de un partido para otro pero sí que probablemente habrá. Además, Álex Colorado lo tenemos casi descartado, no ha entrenado estos días porque terminó el partido en Córdoba y se quedó desmayado, lo jugó con fiebre y hay que decir que hizo un excelente partido pero luego tuvo que ir a Urgencias, y ayer y hoy no ha entrenado. Vamos a ver qué tal está, mañana probablemente no esté para el inicio pero a ver qué sensaciones tiene, si por lo menos puedo contar con él para que esté en el banquillo.

-¿El mensaje a los futbolistas es que aunque haya necesidad de ganar no hay que volverse locos y tener paciencia?

-Una frase que parafraseamos muy continuamente los entrenadores es que tenemos que jugar con la cabeza fría y con el corazón caliente. Y posiblemente además, a priori y aunque vaticinar sea algo que es complicado en el fútbol, este es un equipo que sobre todo defensivamente se nota que está bien trabajado y puede que sea un partido en el que haya que tener tranquilidad, donde haya que tener paciencia porque se haga un partido largo.

-¿Ese mensaje también es trasladable a la grada, que tenga paciencia con el equipo?

-En este caso sinceramente lo digo, y lo digo porque así lo pienso y lo siento, nosotros tenemos la mejor afición del grupo, no solamente de Tercera sino posiblemente de categorías superiores. En ese sentido no hay nada más que mirar el otro día, día festivo, Día de Andalucía, a una hora complicada, un desplazamiento largo, y estábamos jugando en casa. Un poco lo que sí que le he comentado los futbolistas es que en un momento determinado la fatiga seguro que va a aparecer, pero también el otro día veía al Betis antes de marchar para Valencia, aunque al final no le sirvió, una pancarta que decía que te acordaras del escudo, que te acordaras del club. En este caso, nosotros lo bueno que tenemos es una afición que desde el minuto 1 al 90 va a estar dando aliento y eso es importante para que el jugador lo reciba y haga ese sobreesfuerzo que tenemos que hacer, porque en eso ellos tiene cierta ventaja: los tres partidos los han jugado mucho más espaciados en el tiempo, sobre todo el primero, que jugaron un viernes. Pero ya digo que lo del tema de la afición a mí lo que me gustaría y es un poco la deuda que tenemos todos en el tema deportivo, es estar a la altura de ellos.

-A la afición no se le puede pedir más...

-Mejor imposible. Esa es la realidad y más en estas categorías. Es una maravilla, la verdad. Nosotros estaríamos en la clasificación 10 puntos por delante si fuesen las aficiones las que jugasen. Entiendo que este es un juego que se resuelve por goles y que evidentemente nosotros no estamos teniendo esa claridad y esa fortuna, incluso el otro día con el penalti, pero yo apuesto por este grupo porque pocas veces, y mira que llevo años entrenando, he visto gente tan comprometida, gente tan tan confiada en ellos mismos y en las posibilidades de sus compañeros, y ojalá y Dios quiera que saquemos un buen resultado y que nos ayude para seguir vivos, claro que sí.