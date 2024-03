Teté pone en hora su reloj en el tramo decisivo de la temporada

Manuel José Méndez de la Torre 'Teté' fue uno de los mejores jugadores del Xerez DFC en el triunfo ante el Atlético Espeleño (3-0) en Chapín. Anotó dos goles, pudo ampliar su cuenta y se mostró muy participativo, especialmente se asoció bien con Pepe Rincón. El sevillano, que ya realizó un buen partido contra el Gerena, sacó a pasear toda la calidad que lleva dentro y ofreció su mejor versión ante su público, que le premió con una gran ovación en el momento de dejar su puesto a Pablo González. Su equipo se afianza en la cuarta plaza de la clasificación y ahora tiene más cerca el objetivo del play-off de ascenso a Segunda RFEF.

Teté, a diferencia que sus compañeros, no tuvo descanso la pasada semana, ya que participó con la selección andaluza en la Final Four de la Copa de las Regiones UEFA, que no pudieron conquistar. El combinado autonómico empató a dos con Aragón, también con una diana del azulino desde los once metros, pero luego cayó en la tanda de penaltis y se quedó sin la recompensa de la final. No ha acusado el cansancio y ha demostrado a David Sánchez que esta en plenas condiciones para afrontar el tramo final de temporada como él desea.

Tras el compromiso frente al Espeleño, el atacante xerecista ha subrayado que "ha sido uno de los partidos más completos de la temporada. Estamos muy contentos porque el parón no nos llegaba en buen momento, estábamos cogiendo el ritmo, pero hemos vuelto a demostrar que queremos estar ahí".

El delantero azulino, con los dos goles de este domingo, ha cosechado ya media docena de tantos y se muestra "feliz por haber vuelto a marcar en Chapín. Estoy contento con los dos goles, aunque me marché con la sensación de que podía haber hecho el tercero. Igualmente, lo más importante es que pude ayudar al equipo a sumar y seguir arriba".

En este tramo decisivo de la competición, ver puerta "me da confianza. Los delanteros vivimos de los goles y los goles nos dan confianza. Ojalá esta racha tarde en irse y pueda seguir aportando al equipo".

El Xerez DFC se ha afianzado en la cuarta plaza y "también es un plus para nosotros. Los resultados que se dieron en la jornada del sábado dejaron claro que teníamos que apretar porque si ganábamos podíamos aumentar la ventaja y tener un colchoncito importante respecto a los rivales. Quedan ocho partidos, un mundo, y no podemos bajar el pistón ni un poquito. Afrontamos lo que resta con mucha ilusión, ya que ahora nos llegan tres partidos importantes, empezando por el Córdoba B, un rival que pelea por el mismo objetivo que nosotros. Vamos a por los res puntos con muchas ganas".

Por último, explicó su experiencia con la andaluza en la Final a Cuatro de la Copa de las Regiones UEFA. "Caímos por penaltis en semifinales y fue un palo duro. De todos modos, la experiencia de jugar en las Rozas la Final Four fue muy bonita. Confiábamos mucho en ser campeones de España, pero esto es fútbol y no pudo ser. Te quedas con los momentos bonitos y con las ganas de lograr en el Xerez DFC el objetivo".