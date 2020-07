Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, lamenta la lesión del juvenil Beni, que con una rotura de fibras se pierde lo que queda de temporada, pero por lo demás está contento y satisfecho con el ritmo de trabajo y los entrenamientos de sus futbolistas, a los que ve mentalizados para el envite con el Ciudad de Lucena en el 'play-off' de ascenso a Segunda B.

-Después del reacondicionamiento físico esta semana se ha trabajado ya en aspectos técnicos y tácticos de cara al 'play-off'...

-En eso estamos, estas dos últimas semanas vamos a intentar buscar mucho poner a los jugadores en condiciones, evitar lesiones y trabajar duro alternándolo con descanso. Yo creo que al final el trabajo en ese sentido ha sido bueno y ahora ya vamos a intentar darle un estilo, una idea de lo que veníamos haciendo y vamos a ver, a afrontar el partido en las mejores condiciones posibles.

-¿Va a llegar el equipo en las condiciones físicas idóneas?

-No lo sé, creo que eso es una incógnita. Al equipo lo ves entrenar y va bien pero no son 90 minutos, no hemos jugado 90 minutos. Este sábado vamos a jugar 80 minutos y el sábado que viene 90, no sabemos cómo vamos a responder a 90 minutos. También hay cinco cambios, habrá gente que no necesite a lo mejor los 90 minutos, que puede que no esté para 90 minutos pero es una incógnita cómo vamos a llegar. Todos al 100% es imposible porque no vas a jugar, no vas a poder jugar antes. Es un mes y medio de entrenamiento después de dos meses y medio parado pero vamos a llegar todos igual, no tienes ni ventaja ni desventaja, estamos todos parecidos. Me hubiese gustado poder jugar dos o tres partidos para verlos en marcha pero no va a ser posible...

-Las condiciones que plantea la Federación para jugar amistosos son inasumibles...

-Es una locura, y luego aparte el tema económico: como está el club, lo que están pasando los clubes, yo prefiero que si hay un dinero sea para los jugadores, que en caso de subir que tengan una prima, abonarle los sueldos que queden pendientes... Prefiero que el dinero que haya sea para eso a pagar 3.000 € por jugar un partido amistoso. Me parece un disparate, no sé cómo van a hacer los equipos en pretemporada, ya no los de Tercera o Segunda B sino los de Primera Regional, no sé cómo van a hacer si para jugar un partido tienen que hacerse los dos equipos los test... La verdad es que va a ser muy complicado. Le agradezco al club que me haya dicho que si hace gestiones pero prefiero que el dinero ese se invierta en que se cumpla con los chavales, que se cumpla con la gente, que en caso de ascenso haya una pequeña prima; cualquier cosa prefiero que sea para eso a tener que gastar un dineral en jugar un partido.

-A medida que se acerca el partido con el Ciudad de Lucena está más ilusionado, más motivado, más nervioso o una mezcla de todo...

-Estoy muy ilusionado, sí. Me ilusionan cada día que entrenan, veo al equipo bien. Cuando estamos todos y no hay lesiones, el ritmo de entrenamientos es brutal. Las posibilidades que tienes para hacer el equipo son muchas, sabemos que no va a ser fácil pero los cuatro equipos estamos muy parecidos. Nosotros tenemos que mirar para nosotros, hacer el partido que queremos hacer. Tenemos una ilusión tremenda, tenemos una ciudad detrás, una afición importante detrás... Creo que es una posibilidad preciosa para un club tan joven como este, tan diferente como este, es una posibilidad preciosa y la tenemos ahí y vamos a intentar aprovecharla. Nada más hay que tratar este primer partido, hay que centrarse en ese primer partido. Estoy muy ilusionado y mentalizado en el primer partido y quiero olvidarme del segundo, pensar en el primero. El primero es el que tenemos que sacar y es el que nos va a llevar a la final y nos va a dar todas las posibilidades.

-Es clave que no haya lesiones como la de Beni...

-Lo más importante es que en estos 15 días no haya ninguna lesión, sobre todo de gente tan diferente como son Bello, Casares, Antonio Sánchez..., jugadores que marcan la diferencia en esta categoría porque esos son difíciles de sustituir. Si te falta un central como en este caso te falta Edet o un lateral, hay compañeros para sustituir, tienes laterales, tienes pivotes pero hay tres o cuatro jugadores que para la categoría son importantísimos y tenemos que intentar que estén, porque creo que son los que van a marcar la diferencia.

-No vale el empate ante el Ciudad de Lucena. ¿Saldrá el equipo en tromba a por el rival?

-Tenemos que arriesgar, evidentemente: el empate no nos vale. El Lucena es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene buenos argumentos y si le dejas salir con la pelota jugada va a tardar en arrancar, en dártela. Tenemos que hacer un partido más acelerado que el rival porque no nos vale el empate pero es normal, creo que todos los equipos que jueguen ese partido que no les valga el empata tienen que tener una marcha más. Nosotros tenemos que jugar a una velocidad y a un ritmo alto y es lo que vamos a hacer, y el Lucena intentará jugar a su ritmo, a hacernos daño y aprovechar sus virtudes. Pero nosotros vamos a imprimir un ritmo lo más alto que podamos, es lo que queremos, lo que estamos trabajando y a partir de ahí no es salir en tromba a lo loco porque son muchos minutos, 96, 97 minutos dan para mucho. Pero sí que tenemos que marcar un ritmo nosotros porque al rival el empate le vale y lo que no nos vale es un ritmo de partido lento. Queremos un ritmo alto, un ida y vuelta que vamos a intentar provocar y que es el que nos tiene que llevar a ganar el partido.

-Entonces, ¿será más decisiva la primera parte que la segunda cuando el físico vaya decayendo?

-Yo creo lo contrario, creo que se va a decidir en la segunda parte cuando el tema físico y mental no esté tan fresco. Ahí se van a cometer más errores. En la primera parte, en esos 45 primeros minutos, el futbolista está totalmente capacitado pero esos 20 últimos minutos creo que van a ser largos: el futbolista viene de no tomar decisiones, hay un cansancio mental que es muy importante que yo creo que es el que va a definir el partido, no el físico. El físico vamos a tener todos más o menos el mismo pero el cansancio mental, tener la capacidad para tomar decisiones después de cuatro meses sin jugar, con fatiga, con presión, decir 'aquí me juego un ascenso'... Por eso digo que yo creo que esos 20 últimos minutos, si el partido está igualado que es lo normal, van a ser los que van a definir las dos eliminatorias.

-Por tanto, contar con cinco cambios es una buena noticia para los entrenadores...

-Es importante. A mí me da tranquilidad porque yo tengo un buen fondo de armario, tenemos buenos cambios. Nos da tranquilidad, vamos a ver... Yo nunca he hecho cinco cambios en un partido, no sé la necesidad... A Djukic en Gijón le están dando mucha caña porque solo hace tres cambios, no sé. Si necesitas cinco, harás cinco; si necesitas dos, harás dos. No lo sé, depende de cómo vaya el partido. Si los futbolistas están bien y vas ganando y quedan 10 minutos pues a lo mejor no necesitas hacer cambios o si tienes que girar el partido puedes hacer cuatro cambios. No lo sé. Lo que sí estoy es tranquilo porque tenemos buenos futbolistas para cambiar el partido y en ese sentido creo que a nosotros nos puede ayudar un poco el tema de las sustituciones, por lo tanto estoy tranquilo.

-¿No ascender sería un fracaso?

-Fracaso en la vida es el que no intenta hacer las cosas. Yo creo que jugar un 'play-off' es un éxito. Es más difícil de lo que pensáis: un equipo como el Ceuta se ha quedado fuera con un festival de equipo y un presupuesto muy importante; un muy buen equipo, el Puente Genil, se ha quedado fuera con otro muy buen equipo, a mí es uno de los que más me gustan de todos los que he visto en el grupo y se ha quedado fuera; también el Antoniano tiene un buen equipo aunque quizá ese no era su objetivo. Creo que jugar un 'play-off' es un éxito, subir es muy difícil. Subir es muy, muy difícil. En el caso de que no se suba hay que preparar la temporada para el año siguiente, este es el primer 'play-off' que juega el club en toda su historia, no es tan fácil. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Los cuatro estamos muy igualados y repito que fracasar es no intentarlo, no intentar hacer las cosas. No haberse metido en el 'play-off' creo que sí hubiese sido un fracaso pero hemos cumplido con el 'play-off' por primera vez en este club. Tenemos todas las posibilidades del mundo de ascender, no sé si las mismas que los demás porque no nos vale el empate pero tenemos nuestras posibilidades.

-Y habrá que pelearlas...

-Estamos muy convencidos de que podemos pelear y soñar con este ascenso y repito que en el caso de que no se consiga creo que se ha hecho una muy buena temporada y habría que preparar el equipo para el año que viene. Nuestra idea ahora mismo es ascender, la pelea es intentar estar en Segunda B el año que viene. De hecho te llaman representantes para ofrecerte jugadores y yo les remito un poco a esperar, a ver lo que va a pasar. Nosotros queremos estar en Segunda B, creo que nadie en la vida consigue las cosas si no tiene esa ilusión. Si yo ahora digo que 'quedarnos en Tercera, pues bien...'. No, tenemos que intentarlo, estamos aquí, hemos llegado hasta aquí, creo que es un éxito jugar el 'play-off' pero ahora hay que intentar ascender sí o sí. Tenemos que pelear a muerte por ascender porque no todos los años vas a tener esta posibilidad y creo que la ciudad se merece, después de muchos años, que venga el Murcia, que venga el Recre, el Córdoba... Creo que se lo merece y creo que es importante para todos.

-Una temporada tan atípica con cancelación, meses sin competición y 'play-off' exprés es un reto para un entrenador...

-Es diferente, no sé. Es muy complicado, la situación de todo el año ha sido complicada desde el principio y bueno, al final te ves en una situación complicada. A mí si me dices si hubiese querido jugar toda la liga, yo estaba muy convencido de que el equipo estaba bien cuando paramos y de que iba a haber guerra: teníamos que jugar con el Betis todavía, el equipo olía bien en aquel momento. Cómo va a salir el día 19 no lo sé, el equipo cuando paramos estaba muy seguro de lo que hacía, muy convencido, había hecho muchos puntos, se había metido ahí arriba, tenía ahí al Betis cerquita, tenía que jugar con el Betis y estábamos con la ilusión de poder pelear, meternos y aparte poder pelear arriba esa primera plaza que daba derecho a un 'play-off' diferente. Bueno, ahora eso ya pasó, no sabemos cómo vamos a encontrar a los futbolistas. Vamos a recuperar gente como Mika y Antonio Sánchez, que no estaban en esas últimas jornadas, y yo creo que si no hay ninguna lesión vamos a llegar bien bien de ambición, bien de ilusión, bien de cabeza, bien de todo y con todas las ganas del mundo. El 'play-off' es atípico en sí, no vale el empate, no hay penaltis, es a un partido... Nunca pasó todo esto, creo que tenemos que competir lo a muerte y la ilusión del ascenso tenerla permanentemente en cada entrenamiento que hagamos.

-Definitivamente en Marbella no habrá aficionados y eso que poco a poco se va calentando el ambiente de cara al 'play-off'...

-Si es que el fútbol sin público... Yo creo que ha quedado claro que los espectadores son lo más importante de todo este negocio que al final es el fútbol. Creo que los equipos de Primera y Segunda División, que viven de las televisiones, se han dado cuenta de que lo más importante sigue siendo el público. Los equipos de Segunda B y Tercera vivimos de nuestra gente. Nosotros, que tenemos una masa social importante en estas categorías, en Segunda B y Tercera seremos uno de los clubes que tenga una masa de las más importantes de toda España, pues imagínate lo que es para nosotros. La gente quiere ir, quiere ver el partido, le gustaría viajar pero es lo que ha tocado y no hay opción. No hay opción a nada. Sé que la gente está muy ilusionada, la gente en la calle te lo transmite pero al no poder verte entrenar y jugar parece que no tenemos ese seguimiento, aunque yo sé que hay muchísima gente muy entusiasmada con el ascenso, con la eliminatoria, con todo y poquito a poco creo que lo iremos sacando y ojalá podamos darles a toda esa gente que no va a poder ir, podamos darle un equipo en Segunda B dentro de 20 días.