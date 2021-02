Xerez DFC-Ceuta, choque de trenes en Chapín

Partido de altos este domingo vueltos en Chapín. Choque de trenes en el Municipal entre Xerez DFC y Ceuta. Los azulinos, en un gran momento y consolidados en la segunda plaza de la tabla, quieren los tres puntos para no perder de vista al líder y superar a un rival directo en la lucha por el ascenso. Mientras, una derrota dejaría muy tocados a un cuadro caballa en su peor momento.

Los xerecistas saben que hay en juego algo más que tres puntos. Restan seis partidos para el final de la primera fase de la competición y dejar atrás a un rival directo es un triunfo doble. Eso sí, el ambiente no es el idóneo, después del malestar que sembró en el cuerpo técnico y en la plantilla el comunicado del club anunciando posibles restricciones económicas que ellos desconocían.

Pérez Herrera sólo tiene la baja para esta cita de Adri Rodríguez, sancionado con un encuentro por su expulsión por doble amarilla ante el Arcos, y podrá contar tanto con Oca como con Máyor. Los dos tienen opciones de salir de inicio.

El jerezano, aunque no es partidario de tocar demasiado lo que funciona, sí suele introducir alguna variante en el once de una jornada para otra. En este caso, la sanción de Adri y el alta de Máyor pueden provocar al menos dos cambios, que podrían ser hasta tres.

Oca o Edet luchan por un puesto en el centro de la zaga. Bruno Herrero también puede entrar en el once titular en lugar de Curro Rivelott, aunque el canterano lo está haciendo bien en los últimos partidos. En punta, tanto Máyor como Antonio Sánchez cumplen.

En la lista de convocados las novedades son la presencia de Oca y Manu Baeza y también está el canterano Hugo. Los citados son Camacho, Marcelo, Fran Ávila, Oca, Bruno Herrero, Jacobo, Goma, Antonio Sánchez, Bello, Valenzuela, Javilillo, Antonio Jesús, Junior, Máyor, Edet, Baeza César, Rivelott, Beni y Hugo.

El Ceuta encadena cinco jornadas sin vencer (tres empates y dos derrotas, ante Antoniano y Los Barios) y se presenta en Jerez con dos bajas importantes, ambas por sanción. Se pierden esta vital cita el centrocampista Alberto Reina y el atacante Dani Muñoz.

José Juan Romero, muy cuestionado, no ha dado pistas sobre el once, pero no es descartable que apueste de salida por una defensa con tres centrales para frenar el potencial ofensivo de los azulinos.

Alineaciones probables

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Junior, Ocao Edet, Fran Ávila, Jacobo, Bruno Herrero o Curro Rivelott, Antonio Jesús, Goma, Javilillo, y Máyor o Antonio Sánchez.

AD Ceuta: Isi Jareño, Chakir, Jaime, Pozo, Victor, Jalid, David Castro, Hinojosa, Ismael César, Melo, Benji y Pablo García.

Árbitro: Gutiérrez Perera (Sevilla).

Campo: Chapín (12:00, 7 TV).