Xerez DFC y Real Madrid Castilla se citan en Chapín

El Xerez DFC disputa este miércoles (21:00) en Chapín ante el Real Madrid Castilla una nueva edición del Trofeo de la Vendimia Marca. Será el primer amistoso de los de Pérez Herrera, que llevan sólo una semana de entrenamientos. Los azulinos se verán las caras en un atractivo duelo con un filial blanco que ha levantado mucha expectación por el nivel de sus jugadores y lo mucho que se espera siempre de 'La Fábrica'.

Para los de Raúl González, que va a cumplir su tercera temporada como técnico del segundo conjunto madridista, también será su primera cita del verano, ya que comenzaron a trabajar el pasado 15 de julio.

Con algunos futbolistas importantes con la primera plantilla, como Arribas, Marvin o Carlos Dotor, el preparador merengue echará mano de algunos juveniles de División de Honor para completar una expedición competitiva y de calidad.

La afición del Xerez DFC, después de excelente campaña que culminó con el ascenso a Segunda RFEF y con el cambio de directiva, está volcada con su equipo y sólo las restricciones por el Covid van a impedir que Chapín registre una mayor entrada. Sólo 2.000 afortunados podrán seguir el choque en directo y tener la primera toma de contacto con los suyos sobre el verde.

Pérez Herrera, satisfecho

Pérez Herrera, técnico del cuadro azulino, asegura que "tenemos ganas de volver a jugar, llevamos ya una semana entrenando, aunque puede nos llega un poco pronto un partido con un gran nivel de exigencias. Siempre viene bien ver a los futbolistas en situaciones reales".

Además, apunta: "Nos vamos a medir a un rival que nos va a generar muchos problemas porque es el filial de uno de los mejores equipos del mundo, porque es un bloque con mucha calidad y es de superior categoría. Son futbolistas jóvenes, con talento y técnica individual. Es una prueba para asimilar conceptos, ganar sensaciones positivas y reforzar lo que venimos haciendo. Los resultados en pretemporada sólo sirven para ganar confianza. Lo verdaderamente importante empezará en septiembre”.

Pendientes del césped

El equipo, bajo su punto de vista, "en estos días de entrenamiento está respondiendo muy bien. Nos ha sorprendido la intensidad y el ritmo y, además, los jugadores que siguen de la pasada temporada, que son bastantes, están ayudando a los nuevos a integrarse. Poco a poco, van asimilando los conceptos. El equipo acabó la temporada pasada con una buena inercia y pretendemos aprovecharla".

Todos los xerecistas tienen muchas ganas de ver a su equipo en acción, pero les va a tocar hacerlo en un Chapín que no está en las mejores condiciones. El entrenador del Xerez DFC quiere ponerle al mal tiempo buena cara y espera que "el campo aguante. Es una incógnita. El Ayuntamiento nos garantizó la pasada semana que iba a estar bien y quiero confiar. Nos han comentado que estará mejor, a ver cómo nos lo encontramos.También se vende imagen del club y de la ciudad en este caso, el partido va a ser televisado por el canal Real Madrid. También esperamos que no esté mal para que no repercuta en los jugadores en forma de lesiones".

Refuerzos

Para el inicio de Liga aún falta un mes y la plantilla tiene dos fichas libres para jugadores mayores de 23 años. Pérez Herrera tiene claro que "las tenemos que cubrir con un delantero y con un centrocampista que pueda realizar labores de creación y que sea ofensivo. Estamos esperando algo bueno, que nos dé un plus, pero nos encontramos con el problema del presupuesto, así que a ver qué pasa. Queremos a dos jugadores de peso, contrastados, y no nos queremos equivocar".