Uribe se convierte en nuevo técnico del Lanzarote

Josu Uribe no ha tardado en encontrar acomodo. Tras anunciar el pasado sábado el Xerez DFC que el técnico asturiano no continuaría en la entidad después de no superar la semifinal del 'play-off' de ascenso a Segunda B ante el Ciudad de Lucena (1-1), ha llegado a un acuerdo con la UD Lanzarote, equipo del grupo XII de Tercera División.

El club insular ha emitido un comunicado en el que confirma que contará la próxima campaña con Uribe para dirigir al primer equipo. En la nota, detallan: "Se trata de un preparador con una dilatada experiencia en los banquillos de Segunda División, Segunda División B y Tercera División, y que llega con el propósito de liderar un proyecto deportivo renovado e ilusionante".

Curiosamente, no es la primera vez que la entidad canaria se interesa por los servicios del asturiano. En la temporada 02/03 después de cerrar un acuerdo con el conjunto rojillo se desvinculó al llegarle una oferta de la UD Las Palmas para entrenar en Segunda División A en una campaña en la que acababa de descender de Primera de la mano de Fernando Vázquez.

Mientras, el Xerez DFC continúa con la planificación del próximo curso 20/21 y sus prioridades son la contratación de un entrenador, cerrar el presupuesto y ultimar los detalles de la campaña de socios, que será presentada en los primeros días del próximo mes de agosto.

Jose Pérez Herrera llegará a Jerez en las próximas horas tras dar por finalizada su estancia en Ibiza y Edu Villegas y el entrenador jerezano se reunirán para entablar una primera toma de contacto esperada con ilusión por todas las partes.

En la reunión semanal de la junta esos puntos centraron la atención de los directivos, que además trataron otros asuntos, como los relacionados con la gestión de la primera plantilla, una propuesta para la organización de la comisión de los asuntos económicos, agradecer a los socios y aficionados que se volcaran a la hora de adquirir el carnet del 'play-off', responder a las dudas de los socios con la modificación de los estatutos, elaborar la queja a la Andaluza por el arbitraje recibido en el 'play-off' y las gestiones que están llevando a cabo con diferentes patrocinadores.