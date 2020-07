El Xerez DFC no tiene clara la continuidad de Josu Uribe

Con los ecos de la polémica derrota del Xerez DFC ante el Ciudad de Lucena apagándose, aunque tanto todos los estamentos del club como los aficionados siguen indignados, la continuidad de Josu Uribe copa la atención de todo el xerecismo.

Tras finalizar la eliminatoria del 'play-off' de ascenso en Marbella, tanto Rafael Coca como Edu Villegas aseguraron que la principal opción para ocupar el banquillo la próxima campaña era el asturiano.

Esa opinión generalizada cuando acabó el partido se ha ido diluyendo y los dirigentes ya no están tan convencidos de que sea adecuado entregarle el proyecto para el próximo curso.

De entrada, la intención del club es mantener este viernes una reunión con el técnico para conocer sus intenciones y exponerle las de una entidad que partirá con el objetivo de pelear otra vez por el ascenso a Segunda B.

Uribe siempre se ha mostrado cauto respecto a su futuro y se ha centrado en su trabajo. Una vez finalizado el 'play-off' y dolido por la forma en la que perdieron, ha comentado que durante estos meses ha estado cómodo en la ciudad y en el club y que no le importaría continuar si cuentan con él y el proyecto es ambicioso.

Villegas aseguró tras perder ante el Ciudad de Lucena que "es nuestra primera opción porque se lo ha ganado con su trabajo". Ahora, añade que "me voy a sentar con Josu para analizar la situación, para conocer sus intenciones y para explicarle las nuestras. Puede ser nuestro entrenador la próxima temporada y puede no serlo, eso ya lo veremos".

El director deportivo recalca que "ha cumplido con el objetivo marcado, que era el 'play-off', y perdimos porque nos robaron el partido. Lo recalco y lo digo alto y claro delante de quién haga falta decirlo, lo que nos hicieron no tiene nombre, nos impidieron estar en la final por la cara. Ahora bien, al margen de eso hay que analizar otros aspectos y es lo que vamos a hacer. Tenemos que tener en cuenta varios factores a la hora de tomar la decisión".

Con la puerta de la salida de Uribe entreabierta, suena con fuerza el nombre del jerezano José Pérez Herrera, un técnico joven pero con una exitosa carrera tanto en Segunda B como en Tercera Divisón y que acaba de rescindir su contrato con el CD Ibiza, equipo con el que participó en la fase de ascenso a Segunda B y cayó ante el filial del Mallorca.

Villegas conoce a la perfección a Pérez Herrera y apunta que "ahora suena muchos nombres y está claro que Jose es un grandísimo entrenador, al que conozco y sigo desde hace años. Ahora mismo, nuestro técnico es Uribe y hasta que no aclaremos su futuro no voy a entrenar a hablar de las opciones de otros entrenadores. Cuando me reúna con él y hablemos, ya veremos. Hay que estar tranquilos, que la competición acaba de terminar y todo el mundo quier ir demasiado deprisa".