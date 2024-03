El Xerez DFC encadena por primera vez este curso tres jornadas seguidas en play-off

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, suele decir que el camino para que su equipo consiga una plaza de play-off esta temporada va a ser largo y complicado. No le falta razón. El cuadro azulino se colocó el pasado domingo por primera vez cuarto en la tabla tras la disputa de 24 jornadas gracias a su triunfo ante el Ciudad de Lucena (2-0) y no se estrenó en puestos de fase de ascenso hasta la jornada 20ª. Aquella tarde, se impuso también en Chapín al Sevilla C (2-1).

La trayectoria del combinado xerecista desde que arrancó la temporada ha sido irregular. No tuvo el estreno soñado con una plantilla prácticamente nueva y muy joven y un técnico también nuevo y que, aunque es sevillano, toda su experiencia en los banquillos la acumuló en tierras murcianas.

A los azulinos les costó un mundo adaptarse y en la jornada novena tocó fondo. Perdió ante el Atlético Espeleño por 1-0 y Edu Espada, entonces director deportivo azulino, arremetió duramente contra todo y contra todos. Fue la gota que colmó el vaso. La directiva optó por destituirle.

Punto de inflexión

En la décima jornada, el equipo no pasó del empate a uno ante el Córdoba B en el Pedro Garrido y en la 11ª, el derbi. El equipo de David Sánchez dio la campanada y sorprendió al Xerez CD en Chapín. Se impuso por 1-2 y lograba así su primer triunfo a domicilio.

El golpe de autoridad fue importante y los xerecistas afrontaron una etapa notable, en la que encadenaron doce partidos sin perder, que se vio truncada en La Palma en la jornada 21ª. Los azulinos, de todos modos, sumaron demasiados empates que les penalizaron demasiado. Sumar de uno no les permitía entrar en play-off y durante cinco jornadas (15ª a la 19ª) fueron sextos.

En Chapín, con el empuje de la grada, venció al Sevilla C por 2-1 y se colocó quinto por primera vez. Los xerecistas pisaban la zona noble y no querían abandonarla, pero contra La Palma volvieron a las andadas lejos del Municipal y se dejaron los tres puntos.

En la 22ª jornada, otra oportunidad para escalar. El Xerez DFC recibía al Coria y después de colocarse ganando 3-0 sufría en la recta final con un apretado 3-2. Los resultados de sus rivales les favorecieron y con ese más tres recuperó la quinta posición con 35 puntos.

Con todo a favor, en la 23ª fecha, otra salida importante ante el Ayamonte, que entonces era penúltimo. Los azulinos fallaron nuevamente y mostraron su peor versión. Se tuvieron que conformar con un punto después de haberse adelantado en el marcador. 36 unidades y quintos. Sus perseguidores más directos tampoco hicieron los deberes.

Y el pasado domingo, bombazo. El Xerez DFC volvió a transformarse en Chapín y realizó uno de sus encuentros más completos del curso para imponerse por 2-0 al Ciudad de Lucena, segundo y con unos números impresionantes fuera de su estadio. De todos modos, se medía también al único equipo de la categoría que no ha perdido como local. Otra vez se vio favorecido por los marcadores de sus adversarios y asaltó la cuarta plaza con 39 puntos, los mismos que el Utrera, pero con mejor diferencia de goles.

Calendario restante

El combinado azulino debe confirmar este domingo (12:00) en el Antonio Puerta -un campo muy pequeño y de césped artificial- contra el Gerena, un conjunto de la zona media de la clasificación que acumula dos victorias seguidas, que el toque de atención que ha dado el entrenador a la plantilla no cae en saco roto. Los tres puntos serían vitales para afianzarse entre los mejores.

Faltarán nueve partidos más para el final de la competición y a la escuadra de David Sánchez le restan rivales de todos los colores tanto en casa como fuera. Tras visitar al Gerena, recibirá al Espeleño, jugará en Córdoba contra el filial blanquiverde, afrontará del derbi con el Xerez CD como local, se desplazará a Ceuta para medirse al segundo equipo caballa y luego hará de anfitrión al Cabecense.

Su viaje a Cartaya llegará a falta de cuatro jornadas, el Conil aterrizará en Chapín y el curso lo cerrarán con dos citas de alto voltaje. Utrera en el San Juan Bosco y Pozoblanco en el Municipal, equipos que luchan también por el play-off, serán sus adversarios.