Pérez Herrera: "Este partido es muy importante, tenemos que ir con todo"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, no se fía del Tamaraceite, colista del Grupo 4 de la Segunda RFEF y que aún no conoce la victoria, porque "ellos querrán acabar con esa mala dinámica y nosotros para ganar tenemos que hacer siempre muy bien las cosas", valora positivamente la vuelta de Marcelo, al que pretende darle minutos, y asegura que no piensa en el partido de Copa del Rey del próximo jueves contra el Leganés, centrándose en el del domingo, "un partido muy importante para nosotros".

-Después de romper la racha la pasada semana, visita al colista, un equipo que ni siquiera ha ganado esta temporada. Buena oportunidad para sumar la segunda victoria consecutiva.

-Era importante sobre todo conseguir la victoria el domingo en casa, además en una situación que no era fácil porque nos enfrentábamos a un rival que venía con una dinámica de siete partidos sin conocer la derrota y que venía fuerte en el aspecto mental y nosotros todo lo contrario y además con la responsabilidad de hacerlo en casa. Con la ayuda de la afición y la fe y la convicción que tuvieron los jugadores conseguimos esa victoria que nos da esa vitalidad para afrontar ahora este partido ante un rival que independientemente de la clasificación, va a ser un rival que va a querer ir a por la victoria y romper esa racha negativa que lleva.

-A pesar de ser el colista, no hay lugar a la relajación.

-Está claro, y menos nosotros, que tenemos la experiencia de tener que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos adelante. Confiamos en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en lo que plasmamos en el campo y la identidad que queremos mostrar y cuando lo hacemos las opciones de victoria crecen también. Y es lo que buscamos también, hacer nuestro partido, sacar nuestra mejor versión.

-La mejor noticia sin duda es la vuelta de Marcelo. ¿Va a tener minutos?

-Es la evolución que queremos. Llevamos con Marcelo una evolución segura, que se sienta con seguridad y confianza en sí mismo. Lleva sólo dos semanas entrenando con el grupo después de mucho tiempo parado y esta semana queremos que entre an el convocatoria y sería positivo que vaya acumulando minutos para que coja buenas sensaciones a nivel competitivo. Sería muy positivo para él y para el equipo porque como ya he dicho varias veces es un jugador que no sólo nos da a nivel deportivo, sino también a nivel moral y como ejemplo porque es un jugador que lo da todo, transmite mucha intensidad y lo contagia al resto de compañeros.

-Afrontan tres partidos en una semana con el aliciente del partido de Copa del Rey. ¿Se piensa ya en ese histórico día?

-Si algo nos caracteriza es pensar sólo en el hoy y no en el mañana. En cuanto a partido, el más cercano es el del Tamaraceite, son tres puntos muy importantes para nosotros y vamos a intentar ganarlos y para eso tenemos que ir con todo. El siguiente partido es el del Leganés y cuando llegue intentaremos también hacer un buen encuentro, dar una buena imagen y que eso nos sirva para tener posibilidades de pasar la eliminatoria. Pero vamos partido a partido poniendo toda la carne en el asador en cada momento.