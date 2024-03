El técnico del Xerez DFC califica el partido ante el Gerena como "tres puntos vitales"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha calificado el encuentro de su equipo en casa del Gerena como "tres puntos vitales" para el objetivo de los suyos. Los azulinos, cuartos e instalados en zona de play-off de ascenso durante tres semanas consecutivas, juegan el domingo a las 12 horas en el Antonio Puerta, un campo de reducidas dimensiones que hará modificar el planteamiento al entrenador sevillano, aunque no quiere excusas y asegura que el reto es mejorar fuera de casa y aprovechar "los enfrentamientos entre rivales directos" de este fin de semana.

-Tras la victoria ante el Ciudad de Lucena, nuevo desplazamiento, donde el equipo tiene que dar un paso adelante.

-Sabemos que fuera de casa nos está costando un poco, encima se junta que jugamos en el campo más reducido del grupo, un rival que lleva dos victorias seguidas. Sabemos de la dificultad que vamos a encontrar el domingo, pero lo tenemos que dejar un poco aparte. Estamos positivos, anímicamente el resultado del domingo nos vino muy bien, he visto al equipo muy bien esta semana y tenemos de ir allí a ganar, de traernos los tres puntos sabiendo la importancia porque la liga para una semana y hay enfrentamientos directos y estos tres puntos nos harían más fuertes en la zona de play-off. Pero sabemos que tenemos que hacer un partido muy trabajado para ganar.

-¿Las características del Antonio Puerta van a influir en el planteamiento del partido?

-Sí. En campos reducidos de césped artificial hemos mantenido nuestro estilo, pero mantener ese nivel que tenemos en Chapín es muy difícil por las dimensiones, el rival... Pero vamos convencidos, no hay excusa y se lo he comentado a los jugadores. Sabemos lo que nos vamos a encontrar, les hemos enseñado visualmente dónde vamos a jugar y contra quién, hemos trabajado muy bien esta semana y sabemos que hay que ir con el mono de trabajo y a por todas y ese plus y esa motivación que a veces nos ha faltado sería importante tenerla porque son tres puntos vitales para nosotros. El domingo hay que ir a muerte a por ellos con toda la humildad posible. Creo que es un buen campo para quitarnos esa espina de ganar en este tipo de escenarios.

-¿Dónde está el peligro del Gerena?

-Me parece buen equipo. Aquí le ganamos 1-0 y me dio buenas sensaciones. Han cambiado de entrenador y creo que han mejorado, llevan una dinámica positiva, dos victorias seguidas, tiene buenos jugadores... Es un equipo completo que nos va a exigir mucho, pero creo en mi equipo.

-Tres semanas seguidas en play-off. ¿Estáis en el mejor momento de confianza?

-Veo al equipo esa alegría, es lo que hemos querido cambiar un poco. El mensaje que dimos después de Ayamonte, con ese empate, nos fuimos muy jodidos, pero el mensaje era que tenemos que ser más positivos entre nosotros, que entre todos nos vayamos involucrando, que cada acción positiva que hagamos la celebremos como si fuese la última jugada y eso hicimos contra el Lucena, vi al equipo muy positivo.

-Desde fuera se palpa que hay un gran ambiente vestuario.

-Tenemos muy buen ambiente, no me puedo quejar del vestuario, es fenomenal y no me ha dado problemas. Son chicos jóvenes, a lo mejor en algún momento alguna cosa, pero tenemos un buen vestuario, en ese sentido el cuerpo técnico ha trabajado mucho. Yo prefiero un buen vestuario a tener buenos jugadores y en ese aspecto estoy muy contento porque vemos mucha unión y en los momentos difíciles han hecho piña.

-Esta semana la plantilla y el cuerpo técnico ha sufragado el coste de un autobús para los aficionados. Luego se unió una de las candidaturas (Todo X Ti) y posteriormente un tercero gracias a Albariza Motor, Bar La Rotonda y un socio anónimo.

-Los jugadores ya hace algunas semanas me comentaron que tenían esa idea en la cabeza y creíamos que esta semana era la ideal, salió por parte de ellos, me lo propusieron y me pareció genial sabiendo la importancia del partido. Es un gesto muy bueno de parte de ellos y encima eso ha causado que se hayan unido dos autobuses más, les damos las gracias a Albariza Motor, a Suzuki, a Bar La Rotonda, a ese socio anónimo que siempre ayuda al club y a una de las candidaturas. Encontrarnos allí arropados es importante. El único interés ha sido llevar al mayor número de aficionados porque son tres puntos muy muy importantes, se enfrentan rivales entre ellos, después hay una semana de vacaciones y nos queremos ir con un sabor dulce. Quedan 9 partidos de Liga y tenemos que ir todos a una, queda poco camino y estando todos juntos y positivos vamos a estar cerca del objetivo.