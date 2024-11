Abraham: "Aquí sentimos a la afición más cerca"

Abraham Gómez, delantero del Xerez DFC, se quedó esta semana sin anotar y no pudo ayudar asu equipo en lograr el triunfo ante el Almería B, líder del Grupo 4 de Segunda Federación. El punta malagueño es el máximo realizados no sólo esta temporada sino de toda la serie histórica del club en esta categoría, en la que milita por tercera ocasión. El pichichi xerecista tuvo una buena ocasión nada más iniciarse el partido con un zurdazo desde la frontal al que respondió el portero del Almería B con una buena intervención, peleó arriba cada balón con los centrales almerienses y en la reanudación, además de sufrir un encontronazo con un defensa que le provocó una pequeña brecha en la cabeza, tuvo otra oportunidad lanzando a las manos del meta visitante.

Obviamente, el delantero se mostraba contrariado por el empate, el octavo del Xerez DFC en doce jornadas, pero satisfecho por el rendimiento del equipo tras el tropiezo y la mala imagen de la primera parte en Lebrija: "Hemos vuelto otra vez a dar la mejor versión de nosotros, con esas ganas y ese ímpetu, pero no ha querido entrar el balón... Bueno, ha entrado -refiriéndose al gol anulado a Juan Andrés-, pero no he visto la jugada y no la quiero comentar todavía. Este es el camino a seguir, darlo todo en casa partido y si tenemos una mejor fortuna de cara a gol mejor".

El Xerez DFC sumó un nuevo partido oficial sin perder en el Pedro Garrido -ha disputado nueve encuentros de liga a lo largo de sus 11 años de historia en la instalación de la avenida Blas Infante- y era el primero para Abraham, que quedó encantado porque "tenemos la grada y la afición más cerca, la sentimos más y eso hace que el rival pueda sentirse más cohibido y nosotros nos venimos más arriba, pero por mala fortuna no nos llevamos los tres puntos", dijo.

Por primera vez esta temporada, David Sánchez optó por el delantero malagueño y por Juan Andrés en ataque desde el inicio, jugando con dos puntas, el equipo fue más incisivo y ambos jugadores demostraron que se complementan bien. Abnraham señalaba al respecto que es "otra opción más que tiene el míster, por suerte tiene muchas situaciones que pueden darse en el campo y hemos estado dos puntas, aunque a Juan Andrés le gusta caer más por detrás del punto y ha tenido el gol, si estamos más juntitos se nota que podemos tener más ocasiones arriba". Y con respecto al gol anulado al delantero señalaba que la jugada "me ha pillado por delante y pensaba que no era fuera de juego, que mi defensa lo rompía, pero no la he visto todavía y no puedo opinar".

El futbolista acabó el partido -es el quinto partido consecutivo que juega los 90 minutos- algo mareado por un choque cabeza con cabeza con un futbolista del Almería B y con una "brechilla, va con la cabeza pero pienso que aunque esas situaciones no se suelen tener consideración. Llega tarde aunque vaya de cabeza, no quiere hacerme daño pero me llevo el golpe y condiciona un poco, tengo una brechilla y algo de mareo pero por suerte no ha ido a más y pude seguir jugando los 90 minutos".

Y desde ya, a pensar en la salida de la próxima jornada al Iberoamericano de San Fernando ante un rival confeccionado para estar arriba y que deambula por la zona baja de la clasificación. "Será otra batalla más, vamos a por otros tres puntos, a darlo todo y a sentir a la afición que va a estar allí seguro".