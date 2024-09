Alberto Durán: "Sólo un equipo propuso y quiso jugar, merecimos más"

Jerez/Alberto Durán, central del Xerez DFC, alzó la voz tras el encuentro que su equipo empató a uno con un gol en el último minuto de Ilias este domingo en Chapín frente al Juventud Torremolinos. El defensa lamentó el estado en el que se encuentra el césped del Municipal y considera que los tres puntos debieron quedarse en casa porque "fuimos el único equipo que propuso y quiso jugar". Con la igualada, los xerecistas son décimos con dos unidades y este domingo (12:00) visitan al Cádiz Mirandilla en El Rosal.

El jedulense ha comenzado la temporada como terminó la pasada, como titular y como pieza importante para David Sánchez, y sobre el encuentro destacó que "nos fuimos con la sensación de que el equipo mereció mucho más, dominamos de forma clara desde el minuto uno hasta el noventa, competimos, hicimos con balón lo que nos pedía el míster y, al final, ellos marcaron en una acción tras un rechace. En Chapín sólo quiso jugar un equipo y es la línea a seguir. El gol es que no sé ni como explicarlo, no fue ni un tiro claro, fue un disparo que tocó en Hugo y que cogió a contrapié a Matías. Tuvimos mala suerte".

Del mismo modo, también avisa que "tenemos cosas que mejorar, estamos en la segunda jornada de liga, porque esto es Segunda RFEF y en cualquier momento te marcan. De tres cuartos de campo hacia adelante tenemos que finalizar más jugadas y ser más incisos. El equipo ha demostrado que quiere y, como he dicho antes, fue el único que quiso jugar. Las categorías están para algo y se notan, especialmente arriba, ya que en un mínimo error cualquier jugador te la clava. De todos modos, estamos sólidos en defensa y arriba tenemos muchas cosas. Es la línea a seguir y si hay que empatar, que empatemos así".

El Torremolinos se quedó con diez tras la expulsión de Fran Gallego a la hora de partido, pero los xerecistas no pudieron sacar tajada porque "es bastante complicado atacar un bloque bajo, le cuesta hasta el City de Guardiola. En ese aspecto tenemos que mejorar, como ya he comentado. Tenemos que seguir trabajando para mejorar cuando suceda eso".

El estado del césped de Chapín volvió a estar en primer plano. David Sánchez comentó que estaba muy seco y Durán fue más allá. "Da la casualidad que siempre se estropea el agua cuando jugamos nosotros en casa, digamos que es mala suerte, no puedo decir otra cosa. Lo que sí es verdad es que un campo como Chapín, que apenas lo pisamos, podría estar en muchísimas mejores condiciones. Ahí no me quiero meter".

La afición se volcó con el equipo desde el primer momento y los jugadores lo agradecen. "La grada estuvo en su línea de siempre. Nos llevó en volandas, en los últimos minutos apretó y permitió que estuviésemos más arriba y fuésemos un poco más incisos. No hay palabras para describirla, fue el jugador número doce y siempre aporta".

Este domingo, el equipo afronta el derbi ante el Cádiz Mirandilla en El Rosal y no estará arropado por su afición porque la entidad amarilla no facilita entradas. Alberto subraya: "De una forma o de otra, seguro que ellos se hacen notar. El partido es un poco especial, pero no dejan de ser tres puntos más, tiene una chispita más y es una buena forma de que los nuevos capten como se vive aquí el fútbol y lo que supone jugar contra el Cádiz. Nosotros lo encaramos como uno más y con el mismo objetivo, ganar".