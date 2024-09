Ilias salva un punto sobre la campana (1-1)

Ilias rescata un punto. El Xerez DFC ha empatado a uno ante el Torremolinos en su estreno en Chapín en un partido trabado, que comenzó perdiendo con un gol de Castillo al filo del descanso en la única ocasión visitante y que niveló en el último suspiro con una diana del extremo navarro de forma totalmente merecida. Los azulinos, aunque estuvieron poco acertados e inspirados de tres cuartos de campo hacia adelante, lo intendtaron siempre, pero con más corazón que con cabeza, de ahí los problemas para sacar adelante la cita.

La escuadra de Calderón se quedó con diez por la expulsión de Fran Gallego con roja directa y se hicieron más fuertes en inferioridad. Supieron agarrarse el césped, perder tiempo y mejorar sus prestaciones lo suficiente como para amargar la tarde a los xerecistas en su puesta de largo en casa. El partido no fue para enmarcar, pero casta y garra no le faltó a un combinado azulino que obtuvo un botín que hasta les puede parecer escaso.

Abraham se lamenta tras una oportunidad fallada en el inicio del choque. / Manuel Aranda

Abraham por Teté

David Sánchez fue fiel a sus ideas. No le gusta realizar demasiadas variantes cuando las cosas funcionan y después del buen encuentro que su equipo realizó en el Marbella Football Center ante el Estepona que terminó en tablas sólo introdujo un cambio. Sentó a Teté para dar entrada en ataque al ariete Abraham.

Y con las mismas mimbres, el equipo entró con ganas de agradar y de presentar sus credenciales. A los seis minutos, un balón al área de David León lo remató Jacobo de cabeza y Cuenca lo mandó a saque de esquina en una acción muy clara que animó aún más a una grada entrega con los suyos desde el calentamiento. Y en el 17', lo intentó Carri a balón parado. Una falta en la frontal del área la lanzó fuera muy ajustada a la escuadra izquierda de Cuenca, con mucho trabajo y poca visión porque le molestaba el sol en la cara.

David Léon y Miguel Pérez luchan por un balón. / Manuel Aranda

El control, poco a paco, era azulino. Los xerecistas lograron sacudirse la presión de los costasoleños, a los que cada vez les costaba más generar, y comezaron a cercar la portería rival, con Jacobo generando peligro una y otra vez pegado al costado derecho y en el 22', la grada y los xerecistas reclamaron 'penaltito' sobre el extremo jerezano.

El crono volaba y el marcador no se movía. El combinado xerecista lo seguía intentando de todas las maneras. El balón parado era una de sus armas, pero la toma de decisiones no siempre eran las correctas. Mientras, el cuadro de Calderón no inquietaba en exceso y casi siempre buscaba la opción del balón largo y soñaba con un fallo del rival. Superada la media hora, Carri se sacó un trallazo de la chistera desde casi el centro del campo que desvió con apuros el portero a córner.

Jarro de agua fría, 0-1

Y en el 41', mazazo. En la primera llegada con peligro de los malagueños la suerte se alió con ellos. Matías Ramos no pudo hacer nada para evitar que un disparo de Castillo que tocó lo justo en Hugo acaba convirtiéndose en el 0-1. El Torremolinos no había llegado en todo el primer acto y convirtió la primera que tuvo. Y hasta tuvo una segunda opción antes de que los fubtolistas enfilaran el vestuario para tomarse un respiro. Camacho, desde fuera del área, buscó abrir brecha.

No hubo tiempo para más. Llegó el descanso con la grada decepcionada y los azulinos con caras de circunstancias, sin entender como se marchan por detrás en el marcador después de remar tanto ante un adversario que no perdonó.

Segundo tiempo

El segundo periodo arrancó con los mismos protagonistas en el bando azulino, aunque Ilias pasó a la mediapunta y Carri se escoró la izquierda, y con un cambio en el visitante. Miguel Pérez dejó su puesto a Fran Gallego y un desajuste defensivo con despiste de Durán no lo aprovechó Castillo porque lo sacó Hugo. El partido ganó enteros, era más intenso y duro y los visitantes se aplicaban para intentar replegarse lo antes posible. En el 54', una falta en la frontal botada por Carri obligó otra vez a lucirse a Cuenca, que voló para despejar por encima del larguero el gran golpeo del chiclanero.

Doble cambio y expulsión rival

David Sánchez no tardó en agitar el árbol para buscar soluciones y nivelar el choque. Beto Plaza y Pepe Rincón saltaron al verde en lugar de Marcelo y Álvaro Martínez y el encuentro cambió de rumbo superada la hora de juego. El árbitro no lo pensó y consideró que una entrada de Fran Gallego que impactó en la cara de Carri era roja directa. La tarjeta enojó muchísimos a los costasoleños, que protestaron de forma airada a un trencilla firme en su decisión.

En inferioridad, Calderón también retocó su dibujo y también realizó un doble cambio buscando conservar un marcador que tal y como se estaba desarrollando el enfrentamiento era oro puro. El punta Castroviejo debutó con los azulinos en lugar de Carri, pero el Xerez DFC no encontraba la llave para derribar la puerta malagueña. Abraham, en el 75', pudo atrapar un buen balón y lo remató de cabeza por encima del larguero. Oca y Teté también entraron en acción.

Ilias desató la alegría en Chapín al firmar el gol del empate en el 89'. / Manuel Aranda

Ilias desata la locura (1-1)

El Torremolinos se defendía como podía, pero se mostraba más sólido en inferioridad y no se lo ponía fácil a un equipo que acumulaba efectvios arriba sin encontrar soluciones acertadas. Más con corazón que con cabeza, los azulinos no arrojaban la toalla y encontraban en Teté a su esperanza. El mediapunta, por la izquierda, generaba peligro y buscó el gol sin fortuna (85').

Pero el Xerez DFC no merecía perder. Y en el 89', Ilias apareció en el segundo palo para mandar dentro un centro de Beto que tuvo fe y aprovechó un exceso de confianza de un defensa que intentó dejar salir el balón y el lateral llegó para colocarlo donde aparecía su compañero. Chapín explotó con la igualada. Era la justa recompensa.

Once inicial del Xerez DFC ante el Juventud Torremolinos en Chapín. / Manuel Aranda