Álvaro Martínez: "No nos afecta estar en play-out, queda mucho"

El Xerez DFC abrió la segunda vuelta de la competición en el Grupo IV de Segunda Federación con empate -el resultado que más veces han repetido los azulinos este curso, once- frente al Estepona en una cita que terminaron con diez por la expulsión con roja directa de Beto Plaza en el minuto 62. Álvaro Martínez, uno de los pilares del cuadro azulino en la medular, pasa revista al 0-0 del encuentro, lamenta la igualada, considera que fueron superiores, confiesa que no están nerviosos por haber caído a puestos de play-out y sabe que "en la segunda vuelta tenemos que apretar para lograr el objetivo".

De entrada, explicó sobre el encuentro ante los esteponeros que "terminamos con una sensación amarga, siempre queremos sumar de tres, el equipo compitió bien y fuimos superiores aunque quizás con la expulsión en ese minuto se nos complicó un poco, todo, pero trabajamos bien" y añade que con diez "también estuvimos muy ordenados, no nos generaron ocasiones claras, estuvimos cómodos y nosotros sí tuvimos opciones".

La expulsión de Beto "me cogió medianamente cerca y ahí el árbitro puede sacar amarilla que roja y se decantó por expulsarlo. Es una jugada justa, la verdad. Era un balón dividido, llega un pelín tarde y el colegiado considera que va con la plancha por delante y a una altura alta. La he visto un pelín justa. Nosotros nos dedicamos a jugar, es su decisión y hay que respetarla".

A la hora de analizar qué le faltó al equipo para no sumar los tres puntos, aclara que "nos faltó un pelín de acierto de cara a portería, tuvimos ocasiones claras y no pudimos materializarlas, pero estuvimos bien, trabajamos bien y, como he dicho antes, fuimos superiores, creamos bastantes más ocasiones que ellos".

Al Xerez DFC le está costando mucho ganar los partidos y el azulino no le encuentra explicación. "Estamos más cerca de las victorias que de las derrotas, el equipo está trabajando bien y toca seguir así preparar ya el partido ante el Torremolinos, esperemos que lleguen los resultados. Son segundos y todos los rivales son complicados, están en una buena dinámica. Saldremos en un campo difícil a por los tres puntos. Insisto, es un buen equipo, está ahí por algo, tenemos que hacer nuestro partido e intentar traernos los puntos".

Tantos empates está penalizando a la escuadra de David Sánchez, que se ha colocado en play-out con los mismos 23 puntos que el Orihuela. De momento, "no nos afecta, quedan muchos partidos, muchos puntos en juego y estamos trabajando bien. No es algo que nos ponga nerviosos y vamos a tope, a sumar el máximo en lo que resta de segunda vuelta para lograr el objetivo".

Y para lograr el objetivo, le medio azulino aboga por aprovechar los choques como local. "Todos los partidos son importantes, los de casa y los de fuera, pero sí que es verdad que aquí en Chapín hay que sumar de tres siempre que sea posible y hacernos fuertes".