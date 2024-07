El análisis de David Sánchez del primer test de pretemporada del Xerez DFC

Jerez/David Sánchez llegó al Xerez DFC la pasada temporada procedente del Imperial, el filial del Real Murcia, con poca experiencia en los banquillos, pero con mucha como profesional del balón y con un importante reto que cumplir en el Grupo X de Tercera RFEF. Aterrizaba en un club que acababa de descender de Segunda RFEF y que partía con el único objetivo de regresar a la categoría que había perdido. Con trabajo, esfuerzo y sufrimiento hasta el último momento del último partido del curso -la vuelta de la final del play-off de ascenso ante el Jove-, logró la gesta y se convirtió en el líder de un grupo que cree en él al máximo y de una afición para la que es todo un ídolo.

El entrenador tenía en su contrato una cláusula de renovación por objetivos -entrar en play-off- y lo logró, pero Antonio Bello, director deportivo azulino y la nueva junta directiva de la entidad, consideraron oportuno mostrarle su confianza y antes del encarar la fase de ascenso le ampliaron su contrato hasta 2026.

Finalizó la competición exhausto por el desgaste mental y físico y necesitaba "descansar, desconectar, desintoxicarme, encontrarme a mí mismo, cargar las pilas y estar fuerte porque esto tiene mucho trabajo", aseguraba en la recepción al equipo en el Ayuntamiento tras su ascenso. Las vacaciones le han ayudado y está de vuelta con la fuerza de siempre.

La base debe ayudar a los nuevos para que estén a gusto en el vestuario y poderles sacar el máximo rendimiento

Y esa misma fuerza ya le ha hecho poner firmes a sus jugadores tras el primer test de pretemporada que disputaron este sábado en El Picacho frente al Rayo Sanluqueño y que ganaron por 0-1 en su primera semana de trabajo: "Lo que ha pasado era lo lógico, pero... La semana ha sido de mucha carga, había mucha gente nueva, primer partido... Pero me quedo con la sensación de que podíamos haber hecho las cosas mejor a pesar del cansancio, del campo y del balón. Tenemos que ser muy exigentes este año, vamos a competir en una categoría muy difícil, con muchos equipos que aspiran a todo. Insisto, me marcho con la sensación de haber podido hacer mucho más para que el resultado hubiese sido más abultado. Tuvimos ocasiones, pero me ha faltado un poquito más de fútbol, de precisión, de acertar en el último pase, de frescura. Aunque es cierto que estamos cansados, esa frescura de meter la pelota para dentro, ese desmarque nos ha faltado".

En este primer amistoso debutaron los seis fichajes del plantel -Lozano, Espinar, Asier, Jacobo, Juan Andrés y Abraham- y el preparador sevillano en ese sentido se muestra "muy contento con las incorporaciones y con el vestuario. Llevamos trabajando poco tiempo, pero hemos mantenido la base y, a partir de ahí, hay que crecer. La base debe ayudar a los nuevos para que estén a gusto en el vestuario y poderles sacar el máximo rendimiento. El nivel de exigencias, como ya he comentado, es máximo por el club en el que estamos, tenemos que estar todos preparados para jugar y para competir entre ellos y sacar los mejores resultados posibles.

La unión que se ha formado entre equipo y afición nos hace más fuerte, esto es una barbaridad

De todos modos, tiene claro que "la pretemporada acaba de empezar y el margen de mejora es enorme. La temporada pasada la acabamos muy bien, pero terminé con la sensación de que el equipo tenía margen de mejora con el balón. Y eso es lo que nos ha faltado en este estreno pese a todos los condicionantes que ya he explicado, nos faltó frescura, no de piernas, de ese último pase, de ese desmarque, de ese remate... Hay que exigirse. La campaña pasada ya sucedió y conseguimos el objetivo, que era importante para el club y para nosotros, en un año importante. Debemos saber que va a ser una campaña muy dura porque nos vamos a enfrentar a equipos muy buenos y el grado de exigencia para todos, empezando por mí, tiene que ser máxima".

La temporada pasada terminó en ascenso y con la afición totalmente volcada con el equipo por la forma de lograrlo. El nuevo ejercicio ha arrancado y los seguidores en El Picacho de Sanlúcar demostraron que siguen con muchas ganas y que su ilusión es máxima. David Sánchez subraya en ese sentido que "esto es una barbaridad, la unión que se ha formado es muy buena para nosotros, vendrán momentos malos durante la temporada y tendremos que estar más juntos que nunca. La unión de afición y equipo nos hace más fuertes y eso se pudo comprobar en la recta final del año pasado. Estamos muy contentos y le agradecemos que vengan a vernos y ese apoyo. A este equipo le gusta eso, se siente importante con ese ambiente y esperamos vivir muchas tardes de buen ambiente, igual que la pasada temporada".