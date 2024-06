David Sánchez: "Necesito descansar y desconectar, he sufrido mucho física y psicológicamente"

David Sánchez, técnico que ha llevado al Xerez DFC de regreso a Segunda RFEF, apenas pudo hablar después de la gesta de su equipo en San Vicente del Raspeig, pero en la recepción este domingo en el Ayuntamiento de Jerez, tras 24 horas para asimilar lo conseguido y más tranquilo, se mostraba igual de feliz por el salto de categoría aunque confiesa que "necesito descansar, desconectar y desintoxicarme, porque ha sido un año muy duro".

Renovado hace algunas semanas justo antes de iniciar el play-off de ascenso contra el Pozoblanco, el entrenador sevillano sólo piensa en tomarse un respiro: "Le deseo lo mejor al club, necesito descansar, encontrarme a mí mismo, nadie me entenderá seguramente, han sido meses muy duros, me han pasado muchas cosas, fiebres, heridas en la boca, me ha afectado físicamente y psicológicamente, casi me ha superado y necesito descansar, desconectar, desintoxicarme porque necesito respirar, me ha afectado mucho y cargar las pilas y estar fuerte porque esto tiene mucho trabajo".

Feliz

David Sánchez aseguraba estar "muy feliz, fue un día de locos. Llevaba mucho tiempo creyendo, mi guío mucho por mi intuición y sabía que iba a ser un final duro para bien o para mal. Vi a mis jugadores muy felices, a mi cuerpo técnico, a cantidad de aficionados... Hemos sufrido mucho, mucho, pero ha merecido la pena porque el fútbol, como la vida, no siempre te premia y es dura. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, les doy las gracias porque me han hecho mucho mejor entrenador que yo a ellos jugadores. Estoy muy orgulloso de la afición, me siento muy querido y muy identificado con la filosofía del club. Hemos dado un paso muy importante, ha sido por el camino largo y hemos subido de la mejor forma posible. No tendría tiempo para agradecer a todo el mundo, a los trabajadores del club y a tanta gente que me ha ayudado, he hecho amigos en Jerez y para mí es muy importante en la vida. Muchos me llaman 'madre', me da igual, soy así y lo que me ha hecho llegar hasta aquí es ser como soy sin cambiar ni un momento. Hay personas que han querido hacerme ser lo que no soy y he tenido personalidad y valentía de morir con mis ideas y por suerte el fútbol, que muchas veces te paga caro, ha salido cara. Muy feliz y orgulloso del trabajo de todo el mundo".

"Hay personas que han querido hacerme ser lo que no soy y he tenido personalidad y valentía de morir con mis ideas"

El partido del ascenso

"Aquí en casa el resultado fue injusto, tuvimos ocasiones suficientes para empatar y allí hicimos más ocasiones de las que esperaba en la primera parte. El gol de Teté me dicen que no es fuera de juego por más de un metro y en el 85' tengo la sensación de que en el banquillo no vamos a llegar e insistí, mira que otras veces soy más negativo, pero creía. Planteamos el partido muy bien, sin necesidad de ir a lo loco a atacar, los cambios correctos, como somos nosotros y esa mentalidad nos ha hecho ganar la eliminatoria. Han sido once meses de trabajo, empezamos el 24 de julio la pretemporada, pocas vacaciones, muy estresante, muchas cosas por el camino y estoy muy orgulloso de mi cuerpo técnico, de mis jugadores, de sus familias, muchas gracias a la directiva anterior, a la actual, a tanta gente... me he sentido apoyado y querido".

David Sánchez con su hijo, con el que vio la tanda de penaltis. / Manuel Aranda

El gol de Cheikh

El senegalés marcó el gol que iguala la final a dos minutos del final. "Creo que no ha sido criticado, tiene su perfil y hay que entenderlo. Mucha gente decía que iba a marcar el gol del ascenso y por la mañana antes del partido dando el paseo lo cogí en un semáforo por el cuello y le dije "oye Cheikh, tú sabes que hay mucha gente que dice que vas a marcar el gol del ascenso". Y me dijo "sí, míster". Y así ha sido. Hemos sumado todos en el vestuario, ha sido un vestuario de locos y estoy feliz, los chicos se lo merecen, el club, la afición, la ciudad... Muy contento de que la ciudad vuelva a tener a su equipo en Segunda RFEF. Y ahora a intentar seguir creciendo con la cabeza fría y a mejorar porque este club tiene mucho margen de mejora".

"Nos jugábamos mucho, Matías tiene mucho carácter, está zumbado, por eso está en este equipo. Salió bien por suerte, pero si sale mal al final yo hubiera sido el señalado"

El penalti de Matías Ramos

El entrenador azulino apenas vio la tanda de penaltis porque se fue a la otra portería y "las barreras que formaban los dos equipos en el centro del campo me impedía ver. Mi hijo se vino conmigo. El sexto era para Cheikh y Matías tomó una decisión muy personal que salió bien y todos nos reímos, pero si sale mal hubiera tenido una repercusión no favorable. Ha marcado, muy bien, perfecto, pero hay que tener mucho cuidado porque nos jugábamos mucho, él tiene mucho carácter y se lo dije, está zumbado, por eso está en este equipo. Salió bien por suerte, pero si sale mal al final yo hubiera sido el señalado, pero salió bien y se lo merece, ojalá siga en el club, es una persona muy importante en el equipo y cuando marca se vino a mí a abrazarme y a darme las gracias porque llevaba años sin ser portero titular y es especial, me transmite mucho y ojalá siga en el club porque es muy profesional, es joven y tiene un gran margen de mejora enorme".

"El vestuario es lo mejor que hemos hecho. Les he dado libertad, compiten, entrenan bien, son profesionales y no han cruzado nunca la línea, no he tenido nunca un problema"

La clave del ascenso

Para David Sánchez, la clave ha estado en la piña que hizo el vestuario: "Es lo mejor que hemos hecho, el otro día me lo comentaba Fran (Mateu), que con mi carácter había convertido al vestuario, he encontrado a mucha gente con mi forma de ser. Hay un vídeo antes del partido por la mañana en el paseo y dije que no se subiera porque la gente se iba a creer que esto era un cachondeo y no lo es, es nuestra forma de ver la vida. Yo les he dado libertad, compiten, entrenan bien, son profesionales y no han cruzado nunca la línea, no he tenido nunca un problema con nadie y estoy muy feliz del trabajo que hemos hecho todos en el cuerpo técnico".

"El peor momento fue el que también me hizo más grande, cuando me creí que iba a sacarlo, confiando en mí y en mis jugadores. A partir de la salida de Edu (Espada), convirtiéndome en director deportivo y me eché todo el peso a la espalda"

El peor momento

El mejor momento, obviamente, ha sido el ascenso en San Vicente del Rapeig. El peor, "el que también me hizo más grande, cuando me creí que iba a sacarlo, confiando en mí y en mis jugadores. A partir de la salida de Edu (Espada), convirtiéndome en director deportivo con compañeros echando una mano y me eché todo el peso a la espalda. Es mi primer ascenso y por eso vine aquí, me llamaron para Segunda RFEF y al final el club descendió a Tercera y decidí venir y para mí ha sido una experiencia única, vine con dudas porque en Murcia tenía un contrato de trabajador, mi mujer vino llorando, pero si quiero ser entrenador tenía que pasar por aquí y ojalá siga creciendo".