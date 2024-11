Beny, el baluarte silencioso del Xerez DFC

El jerezano Borja Benítez Varela 'Beny', pese a su juventud -tiene sólo 21 años-, está curtido en mil batallas y es uno de los jugadores del Xerez DFC más queridos por la afición. Llegó a la entidad con 16 años procedente del Guadalcacín de Tercera en el curso 19/20 para militar en el equipo juvenil de División de Honor, pero su trabajo ya le permitió estrenarse en Tercera con la primera plantilla. En la siguiente campaña, la 20/21, fue la suya y explotó. El lateral se convirtió en 'chico para todo' y ayudó a lograr sus objetivos al combinado juvenil, al filial y a la escuadra de Pérez Herrera, que logró el ascenso a Segunda RFEF.

Su progresión le puso en el punto de mira de clubes de superior categoría y la entidad azulina llegó a un acuerdo con el Granada para su salida. Tras un curso en la cantera nazarí cambió de aires y recaló en la Cultural Leonesa para defender la camiseta de su filial y en el verano de 2023 regresó a la que considera su casa para volver a lucir la azulina, elástica con la que ha logrado sus mayores logros.

El pasado ejercicio 23/24 estaba llamado a ser una figura importante para David Sánchez. Hasta que el 21 de enero de 2024 tuvo que parar por un inoportuno problema de corazón tras jugar en el Manuel Polinario ante el Salerm Puente Genil (1-1) en el primer partido de la segunda vuelta era el único xerecista que había participado en todos los encuentros como titular y únicamente no completó dos partidos, Coria y Ciudad de Lucena. Su enfermedad le impidió volver a jugar, aunque se recuperó antes del final de liga y estuvo convocado también en partidos del play-off de ascenso. El técnico no encontró el momento adecuado para darle la oportunidad de volver a calzarse las botas. Esta temporada, ya salido de inicio en cinco partidos -mantiene una dura pugna con su compañero David Léon- y en los dos últimos, Almería B y San Fernando, ha destacado especialmente.

El jerezano se siente muy identificado con el equipo y recuerda, en una entrevista en El Pelotazo de Canal Sur que "fue duro dejar de jugar por los problemas de corazón, especialmente porque no tenía fecha para volver y fueron muchos meses. Cuando regresas, se disfruta el doble. Tenía muchas ganas de jugar después de ese contratiempo, que quedó en un pequeño problema de salud que luego no fue tan importante. Cuando empecé a entrenar ya se me olvidó lo mal que lo había pasado y todo lo empecé a vivir con una ilusión tremenda".

No tuvo la oportunidad de participar en ningún encuentro del play-off de ascenso, pero la final disputada ante el Jove Español en Alicante no la olvidará nunca. "He tenido la suerte de ascender dos veces con este club a Segunda Federación y es cierto que el segundo se vivió con más intensidad, al principio no empezamos bien, comenzamos a remontar a partir de enero, todo se vivió con mucha más intensidad y fue más bonito todavía".

Beny conduce la pelota en el estadio Iberoamericano este domingo. / Juan Antonio Zarzuela/Xerezdfc.com

El Xerez DFC logró el domingo un importante triunfo ante el San Fernando (1-0) en Bahía Sur en un encuentro en el que los azulinos estuvieron arropados por más de 1.200 aficionados y a Beny no le extraña, sabe bien que la afición responde. "Esa afición para mí, y lo digo siempre, es de superior categoría, hay muy pocos clubes que tengan esa masa social, especialmente cuando jugamos fuera de casa, es una pasada".

Tras ese triunfo, el conjunto de David Sánchez ha respirado y la euforia se ha desatado, pero el lateral es cauto y recuerda que "nosotros en el vestuario lo tenemos claro, nuestro objetivo es la permanencia, somos un recién ascendido, pero, a partir de ahí, por qué no soñar".

El equipo ha demostrado que está capacitado para plantar cara a cualquiera, con unas señas de identidad basadas en la intensidad y en no rendirse nunca, a este tramo final del año le dan máxima importancia. "Todos los partidos y todos los puntos son importantes para nosotros. Si no se puede ganar, es importante no perder, tienes que empatar. Nos quedan partidos muy complicados, ante rivales que llegan en buena dinámica, como la Deportiva Minera esta semana, y, como he dicho antes, hay que ir partido a partido y con cautela".

El Xerez DFC ha mantenido el bloque de la pasada temporada, pero se ha reforzado con algunos jugadores importantes. En ese sentido, el compañero que más le ha sorprendido es "Abraham, el delantero. Ya nos enfrentamos a él la pasada temporada cuando jugaba en El Pozoblanco y sabíamos que iba a la guerra en todas las acciones. Tenerle de compañero es una ventaja, las aguanta todas, va a por todas en el juego aéreo...".

La permanencia es el reto que se ha marcado el club xerecista, pero el joven azulino no oculta que "todos soñamos con un nuevo ascenso del club de nuestra ciudad, pero claro, es eso. Hay que ser prudentes y no tener prisas. El equipo ascendió y descendió a la temporada siguiente, hay que tener tranquilidad. Creo que a la larga, el Xerez DFC va a ser importante en el fútbol español, va a tener un nombre, pero somos un club humilde, de nuestros socios y hay que tener los pies en el suelo para crecer poco a poco".