La candidatura 'Todo X ti' a la presidencia del Xerez DFC, muy ambiciosa

La candidatura 'Todo X Ti' que lidera Paco González, hasta hace unas semanas secretario del Xerez DFC, se ha presentado este lunes en el Restaurante Venta Antonio, donde el aspirante a suceder a Jesús Viloita ha desgranado las líneas maestras de su proyecto acompañado por los directivos que han decidido dar un paso adelante para dar un nuevo empuje a la entidad azulina.

Entre los objetivos que ha planteado Paco González, que ha recordado que es el socio 292 de la entidad, está el de regresar esta misma temporada a 2ª RFEF, la búsqueda de un delantero para el tramo final de Liga y que el club se afiance en 1ª RFEF en un plazo de cuatro años, y para ello confía en Guillermo Escribano, máximo goleador histórico del Xerez DFC, que será el encargado de llevar la parcela deportiva; mientras que en el plano económico, la meta es la estabilización de las cuentas, el ajuste del gasto y el déficit 0, así como el incremento de los ingresos -aseguró que ya están confirmados 20 nuevos patrocinios si su candidatura es la ganadora- y alcanzar los 6.000 socios, sin olvidar ir de la mano con la Fundación para el desarrollo de una ciudad deportiva.

Continuismo

Paco González ha pertenecido a la directiva de Jesús Viloita hasta hace pocas semanas y hay socios que piensan que la línea del candidato es continuista. El aspirante no se ha andado con rodeos y ha tratado la cuestión al principio de su intervención: "He oído esta palabra (continuismo) de modo peyorativo. Sí creo que probablemente debamos de continuar con las cosas que hemos realizado bien a lo largo de estos diez años, que son muchas cosas, y mejorar todo aquello que no funciona e incorporar ideas que nos ayuden a seguir creciendo", recordando que sólo ha estado un año en la directiva y que "todavía quedan muchas cosas por trabajar dentro del club".

Tras presentar a la que sería su junta directiva y grupo de colaboradores, comentó que "nos enfrentamos a importantes desafíos económicos, institucionales y deportivos que requieren de mucha humildad y visión de club y, sobre todo, actuar con la ayuda de todos los socios. Sé que tenemos esa capacidad para resolverlos. Mi compromiso es claro, trabajar para hacer de nuestro club el mejor, tener la mejor cantera y que el socio sea partícipe y su voz sea escuchada".

Guille, director deportivo

El responsable del área deportiva de la candidatura de Paco González es Guillermo Escribano, jugador del club desde el primer año en Segunda Regional, máximo goleador histórico (75 tantos) en los cuatro años que militó en la entidad y que se enfundó la camiseta en 100 ocasiones. Guille dio más detalles sobre la parcela deportiva: "Quiero recuperar a gente de Jerez y la provincia, no me vale que apostemos más por gente de fuera, porque este club se creó con una idea y si el socio nos da la oportunidad verá los cambios".

"El objetivo es ambicioso porque en cuatro años queremos estar afianzados en 2ª RFEF, no estar por estar. Evidentemente no es fácil, pero los retos están para algo y hace falta mucho compromiso, algo que he visto que se está perdiendo, aunque todo se puede encauzar porque somos un club atractivo y poco a poco iremos recuperando lo que se ha perdido estos años".

Cantera

La idea de la candidatura de Paco González con respecto a la cantera es la de seguir confiando en el actual responsable, Juan Antonio Pedrosa, y establecer convenios con al menos cinco clubes de la ciudad porque "el Xerez DFC no es enemigo de nadie y tenemos que ser un espejo para que clubes de la ciudad, Pueblo Nuevo, Sherry, Jerezana... se miren en el Xerez DFC y que los niños tengan como objetivo llegar ahí", comentó Guille. De igual manera, señaló que "queremos darle a la cantera un valor. Que los equipos A sean un referente, competitivos, que estén en la máxima categoría. Los equipos A y B tienen que estar para competir y los C para formar y eso los entrenadores lo tienen que tener muy claro".

Secciones

De igual modo, Paco González apuesta por potenciar las diferentes secciones del club: fútbol sala, Genuine, XDFC Sordos y Balonmano, y recuperar el equipo femenino y estudiar la incorporación de otros deportes.

La figura del socio

González incidió mucho en la importancia que le quiere dar al socio desde su candidatura, y lleva en su programa la "escucha activa al socio", la creación de un Club del Socio, potenciar el voluntariado, creando una bolsa clasificados por sectores y compensar el carné de socio con acceso a partidos TV. Igualmente, quiere mantener los ateneos presenciales, instaurar el voto telemático y la retransmisión de las asambleas por 'streaming'.