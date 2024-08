David Sánchez advierte: "Si no somos nosotros vamos a sufrir mucho en Segunda RFEF"

El Xerez DFC arranca este lunes la penúltima semana de preparación antes del inicio liguero con un sólo partido amistoso, el que disputará el próximo sábado día 24 en Chapín contra el Atlético Central, ante el que pondrá fin a la pretemporada para centrarse a partir del 26 en el CD Estrepona, su primer rival en el regreso del equipo azulino a Segunda RFEF. Los xerecistas han completado siete encuentros, cuatro de ellos contra rivales de Primera RFEF para calibrar el potencial de la plantilla. El equipo de David Sánchez se mostró muy solvente contra el Atlético Sanluqueño, al que derrotó en El Palmar con un gol de Carri -antes ya había superado al Rayo Sanluqueño y al Tomares-, cayó goleado 4-1 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas frente al Real Madrid C; superó a otro Primera RFEF, el Algeciras, en el Pedro Garrido y caía ante el Sevilla Atlético y el Recreativo de Huelva por idéntico marcador: 2-0.

El técnico extrae conclusiones positivas de lo que se lleva de pretemporada porque el equipo ha sabido competir a rivales de superior categoría, aunque en los dos últimos partidos se quedó sin marcar y cometió errores en la salida de balón que costaron tres de los cuatro goles recibidos. En efecto, contra el Sevilla Atlético los errores en campo propio fueron el lastre del equipo, al igual que el segundo gol del Recre en el Luis Rodríguez Salvador de Cartaya, fallos que hay que corregir, como bien explica el técnico: "Nos vienen bien estos partidos porque te enfrentas a equipazos: son más rápidos, más fuertes, son grandes jugadores, los entrenadores son muy buenos y tienen bien trabajados sus equipos".

"Te das cuenta -explica- de que hay que bajar un poco al suelo", señalando que en Cartaya "sin hacer las cosas mal, nos faltó en la primera parte carisma", mejorando "en la segunda". "Siempre lo digo, estaremos mejor o peor con el balón, pero lo que trabajamos lo he visto, por esa parte contento, no por el resultado pero estos partidos nos vienen bien porque nos damos cuenta de lo que somos, la realidad, que somos un equipo de Segunda RFEF recién ascendidos de Tercera y que si no somos nosotros vamos a sufrir mucho".

En similares términos se expresaba igualmente Jacobo, que este año regresa al Xerez DFC después de tres temporadas en el San Roque de Lepe. Personalmente, admite que aún se está adaptando a lo que le pide el entrenador: "Quedan dos semanas para empezar la temporada, estoy adaptándome todavía a las ideas del míster, a los nuevos compañeros, pero sobre todo coger la intensidad y la chispa, están siendo semanas bastante duras porque nos están metiendo caña y ritmo pero creo que eso lo vamos a agradecer cuando comience la temporada".

Y con respecto al último partido, señala que vio al equipo "bastante bien" en el primer tramo de la primera parte, "teniendo el balón, personalidad, llegada, algunos córners, pero nos están marcando los fallos en campo propio. No es lo mismo enfrentarse a equipos de Primera RFEF, porque los errores propios no los perdonan. Tenemos que corregir estos fallos y ser más contundentes", concluyó.