"El partido será difícil, pero hay que ofrecer a la afición la primera victoria de la temporada"

El Xerez DFC abrió la temporada con un importante empate a uno en Marbella frente al Estepona y este domingo (19:00) recibe en Chapín al Juventud Torremolinos, otro recién ascendido que se estrenó en su estadio con remontada (3-2) contra el Don Benito. David Sánchez, técnico azulino, terminó el encuentro muy satisfecho frente a los costasoleños con el trabajo realizado por sus futbolistas y espera en su puesta de largo en el Municipal que el nivel sea el mismo. El sevillano cree que el partido va a ser complicado, considera un buen rival al combinado malagueño y confía en la respuesta de la grada.

–¿Se ha hecho larga la espera para volver a jugar en Chapín?

–Sí, tenemos muchas ganas de volver a casa, con los nuestros, para sentir ese calor que siempre sentimos al jugar aquí. El partido va a ser complicado, como todos, e intentaremos mostrar nuestra mejor versión para sumar los tres puntos.

–¿Cómo intuye que va a resultar el encuentro?

–Conocíamos poco al Torremolinos, pero esta semana nos hemos hinchado de verlo y tienen un buen equipo, con jugadores diferenciales, interesantes, que me han sorprendido para bien. Es un bloque bien trabajado, con un buen entrenador y será un partido muy difícil, pero estamos en casa y tenemos que dar lo máximo para, como he comentado, sumar los tres puntos y ofrecer a la afición la primera victoria de la temporada, que sería fenomenal.

–Empezar bien siempre es importante, ¿en qué medida se han visto reforzados con el punto ante el Estepona?

–Nos reforzó, pero cuando vimos el partido tuvimos la sensación que con un poquito más o evitando algunos errores podíamos haber logrado la victoria. Es importante creer que podíamos haber ganado, pero te da un poquito de rabia. Las sensaciones fueron muy buenas, el equipo compitió, que es lo mínimo que tenemos que hacer. A partir de ahí, estaremos mejor o peor con balón, pero esa lucha, esa entrega, esa pelea en cada jugada es innegociable. Se lo hemos hecho ver y saber y han colocado el listón muy alto desde la jornada uno. A partir de ahí, toca crecer porque tenemos mucho margen de mejora.

Con el paso del tiempo iremos cogiendo la iniciativa con balón, sabiendo que los errores se pagan caros en esta categoría

–Las señas de identidad fueron las mismas de la pasada temporada, su equipo es muy reconocible...

–Sí, aunque es cierto que empezamos con un juego más directo por el partido que era, el primero, fuera de casa, en una categoría nueva... Quería que el equipo se fuese adaptando a todo con el paso de los minutos. Ellos cumplieron con el guion y lo hicieron bastante bien. Ahora, con el paso del tiempo, iremos cogiendo esa iniciativa con balón, sabiendo que los errores en esta categoría se pagan caros, eso ya lo vimos en pretemporada. Iremos mejorando con confianza y con trabajo.

–El once en Estepona fue prácticamente el mismo de la pasada temporada, ¿eso le pone las pilas a los recién llegados?

–Sí, pero no fue un premio a los que ascendieron, simplemente fue porque creíamos que era el mejor once posible. Es algo normal porque los fichajes llegan a un equipo nuevo, a un estilo de juego nuevo y a los futbolistas les cuesta un poco adaptarse. Pusimos al que pensábamos que era el mejor once para ganar al Estepona. Aquí, esta temporada hay mucha competencia, demasiada. Para mí también es un reto nuevo contar con una plantilla tan amplia. Intentaremos que todo el mundo tome el mismo camino. En todos los entrenamientos lo digo, que trabajen, que la temporada va a ser muy larga y a todos tarde o temprano les va a llegar su oportunidad.

El apoyo de la afición es un arma importante para nosotros, seguro que está ahí a muerte hasta el final

–¿Dónde coloca las claves de este partido?

–Tenemos que estar bien con balón, en la presión... Al final, el fútbol se está poniendo muy táctico y para ganar hay que hacer las cosas bien en muchas facetas. Hay que tener efectividad porque el otro día generamos ocasiones y no tuvimos la suerte de meterla. Debemos cometer pocos errores y jugar a nuestro ritmo, con nuestras armas, para hacer un partido complicado al Torremolinos. Hay que saber leerlo y ojalá logremos el triunfo porque sería muy importante.

–La afición se volcó en Estepona, ¿qué espera este domingo?

–Espero lo de siempre, ellos son muy importantes para el club, para el equipo y para mí personalmente. Ese calor que sentimos con ellos en Estepona fue fundamental, parecía que jugábamos en casa y fue una lástima que no nos diesen más entradas. Así da gusto, es un arma importante para nosotros, es una faceta que valoramos y seguro que estará con nosotros a muerte hasta el final. Es lo que siempre digo, hasta que no pite el árbitro siempre hay posibilidades o empatar, ganar o recortar distancias. Luego, tienen su derecho total a expresarse y de hacer las lecturas que tengan que hacer.

–Su equipo comparte esta temporada el Anexo Pepe Ravelo con el Xerez CD, ¿cómo lo llevan?

–Sin problemas ninguno. Por nuestra parte, lo que intentamos es ayudar lo máximo posible. Cumplimos órdenes. Nos dicen a qué hora tenemos que salir para que entre el otro equipo y lo hacemos. Estamos para ayudar.