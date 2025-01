David Sánchez: "Mi equipo hizo todo para ganar"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, lamentó un nuevo empate de su equipo, no por la imagen ante el Estepona sino precisamente porque le supo a muy poco. Destacó que sus jugadores tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos y puso en valor el hecho de jugar más de media hora con uno menos y aún así ser superior a un Estepona que pasó sin pena ni gloria por Chapín. El entrenador sí pide a su plantilla más mordiente y maldad en la definición y no se muestra preocupado por caer a puesto de play-out.

Pregunta.¿Qué sensaciones le deja el partido?

Respuesta.Cualquiera que haya visto hoy el partido... Desde arriba se ve todo más fácil, pero no es normal las ocasiones que tenemos, hemos sido protagonistas casi todo el partido con balón, situaciones, ocasiones... En el descanso cuando bajo me pregunta Sergio García si así son todos nuestros partidos y es verdad, somos un equipo que creamos, pero hay que tener más mordiente. El partido cambia con la expulsión, hemos estado treinta y tantos minutos con uno menos y sólo puedo decirles a los jugadores que han hecho un trabajazo, hemos hecho todo para ganar, todos queremos ganar y el primero yo, pero muchas veces en el fútbol pasan estas cosas. Son muchos empates, pero ha sido muy evidente la superioridad que hemos tenido.

R.Hay que tener más mordiente en el área, no sólo Abraham y el Demonio (por Juan Andrés), sino todos, Ilias, Martínez, Beto, Rafa, Salguero, Hugo, el balón parado... Tenemos que tener más mordiente y esperemos... me preocuparía si creásemos poco, pero cuando creamos tanto y el equipo compite tan bien y un Estepona que solo recuerdo una antes del descanso que ha parado Matías... las demás han sido nuestras y con uno menos no recuerdo ninguna ocasión y hemos jugado treinta y tantos minutos con uno menos. Queremos ganar y los jugadores son los primeros que están jodidos, pero sumamos un punto y no puedo reprocharles nada porque creo que han dado todo.

P.¿Desde su posición en una de las cabinas de prensa, cómo ha visto la roja de Beto?

R.Muy lejos. Estoy contento con el cuerpo técnico porque el día del UCAM hubo un poquito de descoordinación y esta vez estaba todo más controlado y contento con el trabajo que han hecho todos. (La jugada) la veo muy lejos, no lo sé... siempre tenemos algo, nos vienen muchas cosas en contra y no es excusa, sólo sé que hemos jugado más de treinta minutos con uno menos y que el equipo se ha juntado, ha defendido, hemos corrido, aún así hemos tenido alguna situación para marcar. Soy el primero que soy exigente y el primero que digo si no me gusta mi equipo, el primero que de puertas adentro les aprieto pero hoy han hecho todo para ganar, pero esto es fútbol. Nos falta la sensación esa de que los jugadores cojan confianza dentro del área y creo que cuando sea así el equipo irá creciendo.

P.Once empates. ¿Cansado de tantos?

R.Pues sí, puede ser. Soy una persona que olvido muy rápido lo de atrás y mañana a preparar ya el partido del Torremolinos, esto es muy largo, una segunda vuelta muy dura. Teníamos muchas ganas de ganar, de empezar bien el año, la gente ha trabajado bien durante la semana, no ha podido ser, pero como espectador he visto un equipo superior ante un gran rival que ha dicho públicamente que su objetivo es ascender. Creo que hemos sido superiores y merecido ganar.

P.¿Cómo ha visto a Sergio García?

R.Ha salido con uno menos ya, tiene experiencia en la categoría y seguro que va a sumar, estamos contentos con su incorporación, a trabajar porque sabe que aquí corremos mucho y que se acople lo más rápido posible y que sume, aquí no nos casamos con nadie y esperamos que nos dé, que para eso lo hemos traido.

P.Se esperaba que en esta segunda vuelta los equipos de abajo van a apretar, han ganado Balona y San Fernando.

R.Lo llevamos diciendo desde agosto, que va a estar todo muy igualado y tenemos que ir partido a partido, no nos vamos contentos con el punto, pero sí con el trabajo. Vamos todos juntos, aquí hay que empujar todos, somos uno y si hay algún culpable es el míster y además es verdad porque soy el que hago la alineación, los cambios y preparo los entrenamientos. A los jugadores hay que apoyarles en momentos así, el vestuario es sano y hay que confiar en ellos, porque seguro que sacan esto adelante.

P.El equipo se mete en play-out aunque ahora mismo no lo jugaría al ser el mejor decimotercero de los cinco grupos. Pero ¿le preocupa pisar ese terreno con una plantilla joven?

R.Esta plantilla joven ha demostrado el año pasado y siempre ha dado la cara, no me preocupa. Soy un privilegiado porque tengo jugadores jóvenes pero con mucho carácter, cuando entran al campo se olvidan de todo y son capaces de dar su mejor rendimiento, confío mucho en ellos, en todos, ya confiaba el año pasado, me acuerdo después del partido contra el Espeleño, la crispación que había, y la gente en el autobús creía mucho. Creo mucho en esta plantilla y hay que seguir apoyándolos. Lo que he visto hoy me ha gustado. A seguir trabajando, sobre todo en la definición, tener más maldad.