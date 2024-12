David Sánchez: "El partido fue igualado, pero pudimos ganar"

El Xerez DFC llegaba al Vicente Sanz para medirse al Don Benito tras dos triunfos seguidos y el reto de lograr el tercero para seguir escalando posiciones en la tabla, pero se tuvo que conformar con un empate a cero que le supo a poco, ya que Ilias falló un penalti en la recta final del primer tiempo. David Sánchez, técnico azulino, pese a las tablas, se mostró contento con el trabajo del equipo, lamentó el error en la pena máxima y cree que les faltó chispita para haber finalizado con éxito algunas de las contras que tuvieron en la recta final del encuentro.

El entrenador azulino explicó que "el partido fue igualado. Creo que, excepto en algunos minutos de la segunda parte en los que ellos apretaron de salida y estuvimos indecisos con balón, estuvimos bastante serios, bastante bien. Nos faltó en tres cuartos un poquito de definición, de acierto, de atinar en ese último pase... La verdad es que el campo no estaba en las mejores condiciones, pero tenemos calidad suficiente y decidimos bien como para haberles hecho mucho daño. Hubo contras y situaciones en las que deberíamos haberles hecho daño. Fue una pena el penalti por el minuto que era, que lo hubiese cambiado todo. Son campos difíciles, como todos, competimos y, como he comentado antes, hubo contras en las que teníamos que haberles hecho daño".

Bajo su punto de vista, "el empate es positivo y también es importante haber dejado la portería a cero. Veníamos con ganas de sumar tres victorias seguidas y no ha podido ser. Los chicos están enfadados en el vestuario, que es lo que a mí me gusta. Veníamos con ilusión, podíamos habernos adelantado y hay que seguir, no pudo ser".

Los cambios siempre suelen dar bastante al equipo, pero en esta oportunidad el equipo no fue capaz de desnivelar la balanza. "Nos faltó un poquito de chispita, pero no era fácil, hacía frío y hay que entenderlo. Los chicos han puesto todas sus ganas, pero sí, creo que si los que ha salido hubiesen estado un poquito más acertados, más frescos, seguramente nos hubiésemos llevado el partido. Hay que entenderlo y respetarlo, no siempre estamos como quisiésemos. A descansar y a pesar ya en el próximo partido".

Antonio Oca no tuvo minutos y se quedó fuera de la lista. Sánchez desveló que "en el entrenamiento del sábado tuvo unas molestias tras un golpe, no estaba muy seguro y hemos intentado evitar que pasase algo. No estaba a gusto del todo y hemos decidido que no jugase. Tenemos una plantilla amplia, hay competencia e igualad, ha salido Salguero, lo ha hecho estupendo con lo joven que es y Durán ha estado en el banquillo. Como entrenador, siempre me gustan que los futbolistas que salgan estén al cien por cien".

Chapín ya estará listo el domingo tras la resiembra y el preparador xerecista admite que le agrada la idea. "Somos un equipo que siempre intenta jugar y aquí era complicado para los dos equipos, hubo situaciones o botes raros. Venimos de un mes de entrenar y de jugar en un campo parecido y nos hemos adaptado bien y rápido. Chapín va a estar para la semana que viene y esperemos que esté en las mejores condiciones. Si podemos jugar un poco más, es bueno para el espectador".

Por último, confesó que está contento con el rendimiento global de los suyos: "Mi equipo siempre compite y siempre está. Nos vamos con la sensación de que podíamos haber ganado, de haberle metido mano al Don Benito y no sólo por la acción del penalti, tuvimos situaciones y en los últimos minutos contras para haberles hecho daño. No estuvimos finos en las transiciones en el último cuarto, nos faltó definir, el desmarque... Y yo también estoy contento y feliz, estoy en un club espectacular, con el que me siento muy identificado y nada, a seguir trabajando y a pelear, esto es muy largo".