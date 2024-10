David Sánchez: "Ha sido nuestro peor partido en Chapín"

Jerez/El Xerez DFC sigue abonado al empate y ya son seis los que acumula en las ocho jornadas de liga que se llevan disputadas. Sigue invicto, pero sólo ha ganado un partido y David Sánchez, técnico azulino, se ha mostrado crítico con su equipo tras las tablas ante el Linares, que se presentaba en Chapín como líder. El entrenador xerecista aseguró que no le gustó su equipo, que hizo el peor partido de lo que va de temporada en casa, que le pesó el gol y dio las gracias a la afición por el apoyo porque "parte de este punto es de ella".

–¿Qué valoración hace del empate?

–No me contento con el punto. Bajo mi punto de vista, ha sido el peor partido que hemos jugado en Chapín. La primera parte fue igualada y las dos o tres ocasiones que tuvieron ellos llegaron por pérdidas innecesarias. Competimos, metimos muchos centros en la primera parte que se pasearon y nos falta finalizar. Nos marchamos al descanso pensando que con un poquito más podíamos meter al líder en problemas. En la segunda salimos con esa intención y por eso hicimos los cambios y el gol nos hizo mucho daño. Y les entiendo perfectamente en la última media hora, teníamos ansiedad, ganas de ganar después de tantos empates. Todo eso nos pasó factura tácticamente y con balón y para ganar en esta categoría tienes que estar mucho mejor en esa faceta. Cada vez que transitamos bien o hicimos bien las cosas con la pelota, les creamos ocasiones. Luego, apostamos por dos puntas, cambiamos el plan de partido y una de las pocas las que metemos en el área con dos bichos como Abraham y Castroviejo ha entrado con Beto desde segunda línea. Esa jugada tendría que haberse producido mucho más.

–(...)

–Al equipo nunca se le puede reprochar nada en intensidad, en correr, en intentarlo, pero no estuvimos bien tácticamente. Insisto en lo que he comentado antes, el gol nos hizo mucho daño. Esta plaza no es fácil, necesitamos ganar, llevamos muchos empates y nos fuimos del partido por tiempos. No me puedo ir contento. Hemos empatado, primero por la afición, desde aquí quiero agradecerle el apoyo porque ha animado desde el primer momento, parte del empate ha sido de ellos, que han insistido y animado, y luego, por corazón. El equipo no tira la toalla nunca. Pero, vuelvo a lo mismo, en los minutos finales me han faltado más centros laterales, más balones en el área, más seguir nuestro plan de partido.

–Sobre el papel, un punto ante el líder no es mal resultado...

–Si yo hubiese sido mejor que el Linares o hubiésemos estado bien, estaría contento y no con el Linares, aunque fuese el último clasificado. En casa siempre queremos ganar y no sé si el punto es merecido o no, pero tenemos que hacer muchas más cosas mejor. Desde el minuto uno hay que tener ese coraje que ellos tienen y nos faltó. No tomamos buenas decisiones en la última media hora. Que me tengo que ir contento contra el líder en casa, sí, pero de haber hecho algo más, le hubiésemos hecho más daño y le hubiésemos provocado más dudas.

No sé si es penalti o no, lo que sí está claro es que lo pita y el línea, que estaba a cuatro o cinco metros le dice que es fuera

–¿Cómo ha visto la última acción del partido con el penalti?

–No sé si es penalti o no lo es. Lo que sí está claro es que lo pita y el línea, que estaba a cuatro o cinco metros le dice que es fuera. Al principio dice que no la ha pitado, luego que sí... Cuando cambian de decisiones uno no sabe ya qué creer. Hemos tenido muy mala suerte, es una pena estas situaciones en Segunda RFEF no son normales. No obstante, vuelvo a lo mismo, el equipo no me gusto, especialmente en la segunda parte. Nos están pasando unas situaciones raras y nos está faltando suerte, espero que alguna vez todas sean al revés.

–Dice que no le ha gustado su equipo, pero tuvo el 2-1 en el descuento...

–Para mí el Linares tiene un equipazo, muy buen equipo, si no es el mejor equipo del grupo, es de los mejores. Se nota desde dentro la calidad, la paciencia, la experiencia que tienen, lo bien trabajados que están. Les hemos competido, les hemos echado coraje y lo intentamos hasta el final. Es cierto que con el penalti hubiésemos ganado, pero sin gustarme lo que hicimos tras su gol. A partir de ahí, hicimos cosas que normalmente no hacemos y les dimos más oportunidades de las que concedemos al rival. Esto es fútbol, hay que insistir, un punto y ya está.

David Sánchez saluda al delegado de campo azulino al inicio del partido. / Manuel Aranda

La afición estuvo de diez, nos apoyó cuando nos hicieron sufrir y da gusto, parte de este punto es de ella

–El Xerez DFC no gana, pero tampoco pierde y eso es importante...

–No perdemos, pero necesitamos ganar. La pasada jornada empatamos y terminé contento y aquí, no. Con balón teníamos que haber hecho mucho más, nos faltó pie, calidad y acierto en la toma de decisiones. Somos exigentes y hay que seguir trabajando. La afición estuvo de diez, nos apoyó cuando nos hicieron sufrir y da gusto. Este es el camino, todos juntos tenemos que arañar todos los puntos que podamos y ojalá llegue la victoria cuanto antes porque la necesitamos.

–Le ha dado continuidad a Lozano, ¿cómo le ha visto?

–Muy bien. Siempre intentamos poner al que está lo mejor posible y se merecía seguir por el partido que hizo en Villanueva. Ha hecho dos parados, especialmente el primero, y aquí nadie, ni el míster ni ningún nombre va por encima del club y del escudo. El grupo es lo importante y todo el mundo tiene que trabajar y sumar.

–Ha dejado fuera a Beny, Ilias y Juan Andrés, ¿por decisión técnica?

–Ninguno ha hecho más que sus compañeros para estar ahí. Los pesos pesados están teniendo más vidas que los nuevos, hay que ponerse las pilas y tienen que apretar. Que me gusten unos más que otros son cosas del fútbol. Tontos no somos, cuando uno ha estado bien le hemos intentado mantener. Buscamos sacar el mejor once para que todo el mundo apriete, aquí no hay nadie por encima del club ni del escudo.

–(...)

–Para acabar, quiero dar las gracias a todos los que me han escrito por redes sociales y por Whastsapp dándome ánimos a pesar de los resultados. Se agradece mucho porque no es fácil trabajar en un club tan exigente y da gusto que la gente te apoye, te anime y nos den muestras de cariño a todos. A partir de ahí, intentaremos sacar esto adelante entre todos.