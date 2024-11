Diego Galiano: "El balón parado se estudia"

Diego Galiano es el técnico de moda en el Grupo 4 de Segunda Federación. El guadalcacileño tiene al Antoniano en la cuarta plaza, le ha ganado esta jornada al Xerez DFC y su equipo lleva un año sin perder en el Municipal de Lebrija.

Pregunta.¿Qué valoración hace del partido?

Respuesta.Ha sido un encuentro muy igualado, competido, escaso de ocasiones, pero creo que si alguien ha tenido más situaciones de peligro hemos sido nosotros, a balón parado ofensivo hemos estado muy bien, nos ha salido muy bien. Este tipo de partidos aquí en casa se deciden por detalles, hemos sido ordenados, los hemos cuidado, quizá nos ha matado un poco la decisión arbitral en el 2-1, se han metido en el partido, han metido gente alta en el área, nos hemos defendido bien y a seguir, contento con el resultado y el trabajo de mis jugadores, pero queda un mundo todavía.

P.Este equipo cree y no duda pese a las bajas.

R.A mí no me gusta hablar de las bajas porque cuando confeccionas la plantilla valen todos, si no está uno entra otro y si se gana el partido pues aprovecha la oportunidad, eso es competencia sana en un bloque, los jugadores trabajan como leones, nadie es indiscutible y el que lo es es porque se lo gana por su trabajo. Nacho ha jugado su primer partido después de 10 jornadas y se ha matado a trabajar, por poner un ejemplo. Creo que hay que recuperar gente, seguir trabajando, cogiendo conceptos y seguir trabajando como hasta ahora.

P.La pizarra también funciona.

R.Es trabajo diario, según cómo se comporten los rivales, se estudia. Hoy ha salido, otras veces no sale, los jugadores creen, han ejecutado las acciones técnicas y han estado acertados. Por mucha piazarra que meta uno, si las acciones técnicas no son buenas no hay goles.

P.Cuartos, a tres puntos del líder y siete sobre el descenso.

R.No he mirado la clasificación, no me gusta, la que manda es la de la última jornada, esa es la que vale, todo lo que sea pensar en cosas que no tenemos que pensar debilita, el ego debilita y hay que currar y trabajar. Tenemos 18 puntos y para llegar a los 44 quedan bastantes. Es verdad que el equipo está sólido, pero esto cambia de un día para otro, no hay que bajar los brazos y seguir remando.

P.Por aquí han pasado los dos Xerez y los dos han caído.

R.Llevamos un año sin perder aquí, en Segunda RFEF creo que es una barbaridad, con dos plantillas prácticamente distintas, un presupuesto corto, pero tenemos gente que rodea al club que trabaja por y para nosotros, chavales que vienen con una ilusión enorme por defender el club y hacer cosas buenas para tener un futuro mejor, me siento superorgulloso. Han perdido los dos Xerez, también la Minera cuando vino líder. Me dicen eso cuando llegué aquí y no me lo creo. Ahora nos va a querer doblegar todo el mundo y tenemos que seguir trabajando y ser fuertes de mente.