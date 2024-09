Ilias Charid, el rey del gol del Xerez DFC

Ilias Charid llegó al Xerez DFC la pasada temporada procedente del Peña Peña Sport del Grupo 15 de Tercera RFEF con su maleta cargada de ilusiones y dispuesto a abrirse paso en este complicado mundo del fútbol para llegar a lo más alto, un sueño que hará realidad si mantiene su nivel, su proyección y su idilio con el gol. El extremo navarro, que sólo tiene 22 años, fue pieza clave el pasado curso en el ascenso del combinado azulino a Segunda RFEF y sorprendió a todos con su desparpajo dentro y fuera del campo. Su rendimiento fue sobresaliente, cerró el ejercicio con nueve dianas y como pichichi xerecista y en su estreno en Segunda RFEF mantiene el nivel y su facilidad para ver puerta y ha conseguido los dos tantos de su equipo. En verano, la entidad azulina, aunque le restaba un año de contrato, quiso atar a su rey del gol y le amarró hasta 2026.

La liga comenzó hace dos jornadas y el Xerez DFC en su regreso a la categoría ha empatado los dos partidos disputados, ante Estepona fuera y Torremolinos en Chapín, con idéntico resultado (1-1) y también con el mismo anotador, Ilias. El atacante desvela que "a nivel personal, estoy bastante contento con el inicio de liga por poder ayudar al equipo con goles que nos han permitido no perder y a nivel grupal, nos hubiese gustado empezar de otra forma y haber sumado ya alguna victoria. De todos modos, el nivel de juego es bueno, es el que buscamos y, al final, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo llegarán los triunfos. No me marco metas en cuanto a goles, mi objetivo, como he comentado, es ayudar al equipo a ganar y si es con goles míos, genial. Lo importante es que el equipo gane y que todo vaya en la dirección que todos deseamos".

El domingo en casa ante el Juventud Torremolinos, bajo su punto de vista, "generemos muchas ocasiones, pero no las concretamos. Nos faltó estar más acertados de cara a portería, tuvimos muchos acercamientos y nos faltó esa puntita de acierto. De haber entrado antes la pelotita, hubiésemos ganado. Ahora, no queda otra que mirar ya al domingo".

Los azulinos afrontan en esta tercera jornada de liga el derbi ante el Cádiz Mirandilla en El Rosal, un partido siempre especial. Charid admite que "algo me han contado y tengo ganas de vivirlo en primera persona, especialmente en Chapín, que habrá mejor ambiente para nosotros. Son partidos bonitos, pero no dejan de ser uno más. El reto como en todos es intentar sacar los tres puntos. Es una pena que no esté nuestra gente porque nos viene muy bien el arreón de la afición, en los momentos difíciles siempre nos echa una mano, nos ayuda, es el jugador número doce que te hace coger impulso. Es una pena, pero tenemos que hacerlo lo mejor posible para volver con más tres".

Ilias celebra el domingo en Chapín el gol del empate en el minuto 90. / Manuel Aranda

La plantilla ha mantenido el bloque de la pasada temporada y es una de las armas que el equipo pretende explotar para afianzarse. "Es importante, seguimos doce jugadores de la pasada campaña, nos conocemos y eso a la hora de formar un grupo es importante, no es lo mismo que traer a veinte jugadores nuevos que no se conocen, es más complicado entablar relaciones o saber como juega el compañero y esto se agradece. Todos formamos una piña".

La pasada temporada el objetivo del Xerez DFC era el ascenso, el inicio de curso irregular y el equipo fue creciendo con el paso de las jornadas sin pesarle la presión. De cara a este curso, cree que "el equipo es el mismo y la presión es la misma, nosotros queremos dar alegrías a la afición y a partir de ahí nos iremos marcando el objetivo. Si se puede aspirar a cotas más altas, pues mucho mejor, no vamos a renunciar a nada".

El xerecista se ha estrenado esta temporada en Segunda RFEF y estima que hay "diferencias con Tercera, pero sólo hemos disputado dos partidos nada más, nos falta mucho camino por recorrer, de aquí a diciembre ya lo iremos viendo. De todos modos, no tenemos que pensar en eso, debemos centrarnos en nuestro trabajo para intentar sacar los máximos puntos posibles para lograr el objetivo. Lo que es sí veo que en eta categoría hay que estar muy acertados en las dos porterías, tanto en defensa como en ataque. Los jugadores de arriba son buenos y cualquier error te penaliza muchísimo".