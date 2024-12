El impresionante récord del Xerez DFC como local

Por primera vez esta temporada el Xerez DFC ha logrado enlazar dos victorias consecutivas y este domingo en el Vicente Sanz de Don Benito buscará la tercera antes de afrontar el próximo 15 de diciembre, de nuevo como visitante, el derbi contra el Xerez CD, para el que ya hay fecha, hora y campo. El equipo de David Sánchez vencía la pasada jornada a la Deportiva Minera en el segundo de los partidos que ha tenido que disputar en el Pedro Garrido a cuenta de la resiembra de Chapín. Los azulinos tuvieron que remontar el tanto al filo del descanso de los murcianos con un tanto de Abraham en la prolongación de la primera parte y con el de Juan Andrés al inicio de la segunda. Este triunfo se une al que cosechó días antes en el Iberoamericano de San Fernando y que han supuesto seis puntos de una tacada para los xerecistas, situados ahora en la novena plaza con 20 puntos empatados con Estepona y Xerez CD, a dos del play-off de ascenso y a cuatro del descenso.

Con la victoria en el campo de la avenida Blas Infante, donde los azulinos no conocen la derrota ya sea las veces que ha actuado como local o visitante, el Xerez DFC prolonga una semana más su espectacular racha de partidos invicto cuando juega en casa. Y es que en liga, David Sánchez no conoce la derrota desde que se hiciera cargo del equipo la pasada temporada, coronada con el ascenso ante el Jove Español en San Vicente del Raspeig. Fue precisamente el equipo valenciano el único capaz de ganar en Chapín el pasado curso, pero en la fase de ascenso. En la competición regular, los azulinos no perdieron y tampoco lo han hecho esta temporada en la que ya han disputado siete encuentros con un saldo de dos victorias -contra La Unión en Chapín y Deportiva Minera en el Pedro Garrido- y cinco empates: Torremolinos, Orihuela, Balona, Linares y Almería B.

Otros cuatro equipos se mantienen invictos como locales esta temporada en el Grupo 4 de Segunda Federación. El líder UCAM Murcia ha sufrido dos derrotas y ambas han sido a domicilio, en la primera jornada contra el Xerez CD y en la decimoprimera ante La Unión Atlético. Los murcianos, además, son el mejor equipo en casa con 17 puntos sumados de 21 posibles. Tampoco han caído de momento el Juventud Torremolinos, el Atlético Antoniano y el Águilas, que esta pasada jornada vencía por la mínima al Linares.

En el resto de grupos de Segunda Federación hay un total de diez equipos más que no han sido derrotados como locales en lo que se lleva de competición. En el Grupo 1, el único que mantiene su 'casa' inmaculada es el Numancia, que pese a ser el mejor en esta faceta (17 puntos de 21 posibles) es segundo en la tabla en persecución del líder Pontevedra. En el Grupo 2 hay hasta cinco equipos que no han perdido como locales: Arenas de Getxo, UD Logroñés, Utebo, Ejea y Teruel; en el Grupo 3 no hay invictos y en el Grupo 5 son cuatro los equipos con la estadística de derrotas en casa a cero: Guadalajara, Tenerife B, Getafe B y Talavera.

En las categorías superiores, el Atlético de Madrid es el único equipo de Primera División que no ha perdido esta temporada como local; en Segunda A son el Levante y el Córdoba; y en Primera Federación hay otros cinco equipos más: Andorra, Lugo, Gimnástica Segoviana, Antequera y Mérida.

Equipos más tiempo invictos

De toda esta lista de clubes que no ha perdido esta temporada actuando como locales, el Xerez Deportivo FC es el que más tiempo lleva sin sucumbir ante un contrario. En efecto, los azulinos acumulan más de un año y siete meses sin caer en Chapín. La última derrota fue en la temporada 22/23 cuando el equipo militaba en Segunda Federación, año en el que perdió la categoría. El Sevilla Atlético se llevó aquel partido disputado el 22 de abril de 2023. Desde entonces, Chapín -y el Pedro Garrido cuando ha tocado- es un feudo inexpugnable. Hay otros dos equipos que se acercan en fechas al XDFC y que tampoco perdieron la pasada temporada como local. El primero de ellos es el Juventud Torremolinos, campeón del Grupo 9 de Tercera RFEF el curso pasado. Los malagueños, al igual que los xerecistas, no pierden en su estadio desde la 22/23, temporada que también jugaron en Segunda RFEF, categoría que también perdieron. En el caso de los costasoleños, la última derrota en casa fue el 5 de mayo de 2023, 0-2 curiosamente también contra un Sevilla Atlético que parecía desahuciado esa campaña y que en un gran final de liga logró la permanencia. La UD Logroñés ocupa el tercer peldaño de este particular podio y al igual que el Torremolinos, su última derrota en casa fue el 5 de mayo de 2023, en su caso frente al Nástic de Tarragona.

A partir de ahí, la lista es larga y cronológicamente queda así: