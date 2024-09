Ivo y Castroviejo: savia nueva para el Xerez DFC

Jerez/El delantero Álex Castroviejo y el centrocampista Iván Gómez 'Ivo' han sido presentados este viernes como nuevos jugadores del Xerez DFC. Antonio Bello, director deportivo azulino, ha acompañado a los futbolistas en su puesta de largo, ha destacado su juventud, sus ganas y lo mucho que pueden aportar al equipo. Del mismo modo, ha desvelado que los contactos los inició incluso antes de finalizar la temporada pasada, que hasta ahora no se han podido cristalizar y se ha mostrado muy satisfecho con la contratación de ambos.

Bello ha subrayado que "el destino al final ha querido que los dos futbolistas estén aquí con nosotros y estamos muy contentos porque van a sumar, son jugadores distintos a los que tenemos. Ivo es un futbolista con mucha calidad en el centro del campo y nos va a dar ese plus de calidad, de último pase, es muy del estilo de juego que le gusta al míster. Por su parte, Álex es un delantero centro joven, trabajador y con experiencia en la categoría. Los dos seguro que se lo van a dejar todo en el campo para que podamos cumplir el objetivo".

Álex Castroviejo espera devolver al club su confianza por apostar por él al final. / Xerezdfc.com

Me ha sorprendido el nivel físico tan alto que hay y la sinergia entre los jugadores — Álex Castroviejo - Delantero del Xerez DFC

Castroviejo, que se quedó sin equipo el último día de mercado tras rescindir con el Orihuela, es un joven atacante de 23 años que el pasado curso jugó en el Manchego y en el Antoniano y ha confesado que "salí de allí el último día de mercado y encontrar un sitio como este te lleva a pensar que todo ha pasado por algo. He mantenido acercamientos con David, el entrenador, desde hace varios mercados y nunca se concretó. Cuando me llamaron al final de temporada, ellos estaban en play-off y no podíamos concretar una propuesta firme porque no sabíamos en qué categoría estarían. Al final, las circunstancias se han dado así y estoy muy agradecido porque un club grande como el Xerez DFC cuente conmigo y más en estas circunstancias".

Su reto es "acoplarme cuanto antes a la buena dinámica que tiene el club y los jugadores, han formado una piña. Trataré de aportar un poquito más y devolverles la confianza de haber apostado por mí en el último momento".

Y lo que más le ha sorprendido es "el nivel físico tan alto que hay. Cuando entré en el vestuario me dije, estos parecen futbolistas profesionales. Y otra cosa que me ha llamado la atención y que es muy importante es la sinergia entre los jugadores, todos los chavales parece que son amigos de antes, hay muy buena energía y nos han acoplado muy bien tanto a Iván como a mí. Eso en una categoría como Segunda RFEF, en la que el nivel es muy parejo, puede ser diferencial".

Álex, además, destacó que "creo que esta temporada voy a aprender aquí a exponerme a un público y a una grada de fútbol profesional para ver si estoy capacitado para dar el siguiente paso y a nivel colectivo espero cubrir los objetivos que marque el club".

Iván Gómez, ilusionado con su nueva etapa como azulino. / Xerezdfc.com

Puedo prometer trabajo, esfuerzo y compromiso, va a ser un año bonito, vine para aprender — Iván Gómez - Centrocampista del Xerez DFC

Por su parte, Ivo, mediocentro de 21 años que llega cedido por el Leganés, apuntó: "Gracias a Dios he tenido ya experiencias en esta categoría y no me esperaba que el equipo tuviese un nivel físico tan alto, el equipo tiene corpulencia y velocidad, algo que en esta categoría es determinante. Me considero un jugador creativo y eso nos da muchas alternativas para elegir un buen pase o una buena situación".

En la medular, el segoviano tendrá una dura competencia, pero lo asume con naturalidad. "No miré la competencia a la hora de venir, un futbolista es en lo que menos se tiene que fijar, en cualquier situación se la va a encontrar, aunque es bueno tenerla. Estoy aquí para aprender, llevo muy poco en esto del fútbol, y considero que hay gente muy buena de la que lo puedo hacer y dar lo mejor de mí".

El centrocampista tiene claro que su reto es aportar "trabajo, esfuerzo y compromiso y, luego, puedo aportar, como ha dicho Antonio, ese último pase, verticalidad en tres cuartos de campo y organizar también me gusta mucho. En general, siempre trato de ayudar al equipo".

Por último, enfatizó que "colectivamente, espero cumplir los objetivos que se ha marcado el club, creo que va a ser un año muy bonito, el club se merece dar un paso más en esta categoría y asentarse y se ha formado un equipo para hacerlo. A nivel individual, espero mejorar todos los aspectos que debe mejorar un futbolista. No tengo techo, lo que quiero es mejorar".